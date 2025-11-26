Vihreiden MEP Ohisalo: Sosiaalisen median ikärajat lapsille ja nuorille ovat tervetullut aloite europarlamentilta

EU-parlamentti vaatii päätöslauselmassaan alaikäisten vahvempaa suojelua verkossa ja esittää yhteistä 16 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käyttöön sekä täyskieltoa alle 13-vuotiaille. Päätöslauselma korostaa alustojen vastuuta, kovempia sanktioita sääntörikkomuksista sekä toimia riskialttiiden suosittelujärjestelmien, pelien palkintolaatikoiden ja haitallisten tekoälysovellusten rajoittamiseksi. Useat EU-maat ovat jo kansallisesti ryhtyneet toimiin ja keskustelu sosiaalisen median rajoituksista on virinnyt viime aikoina myös Suomessa.

“Olemme jo kohta kaksi vuosikymmentä antaneet digijättien tehdä kontrolloimatonta ihmiskoetta lastemme ja nuortemme mielenterveydellä. Tähän on tultava loppu. Tutkimusnäyttö sosiaalisen median negatiivista vaikutuksista lasten ja nuorten mielenterveyteen ja myös fyysiseen hyvinvointiin lisääntyy koko ajan. Kannatan lämpimästi europarlamentin vaatimia toimenpiteitä kuten ikärajoja, riippuvuutta aiheuttaviin algoritmeihin puuttumista ja kieltämistä sekä ankaria sanktioita alustoille, jotka eivät ota lasten ja nuorten hyvinvointia huomioon,” Maria Ohisalo sanoo.

“Samaan aikaan meidän on pystyttävä toteuttamaan nämä toimenpiteet ja rajoitukset niin, että alaikäisten yksityisyydensuojaa ei loukata. Tämä koskee esimerkiksi ikärajojen toimeenpanoa. Ikärajojen käyttöönotto ei kuitenkaan missään nimessä poista alustojen vastuuta varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia ja ikätasolle sopivia alun alkaenkin,” Ohisalo jatkaa.

Ohisalo painottaa, että rajoitusten lisäksi turvallisempaa digiympäristöä lapsille ja nuorille pitää luoda myös muilla tavoin.

“Tämä ei tietenkään ole vain lainsäädäntökysymys, vaan meillä kaikilla aikuisilla on vastuu omalla käytöksellämme tehdä sosiaalisesta mediasta ja muista digialustoista turvallisia lapsille ja nuorille. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, etteivät lapset ja nuoret joudu kohtaamaan syrjivää, naisvihamielistä tai muuten turvattomuutta aiheuttavaa sisältöä digikanavissa. On muistettava, että parhaimmillaan sosiaalinen media tuo monelle ihmisille myös hyviä asioita elämään, mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja saada vertaistukea, eikä tätä pidä jatkossakaan estää,” Ohisalo päättää.