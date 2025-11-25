Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.11.2025
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 81,88. Taso on 19 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on noussut kuukaudessa 20 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat normalisoituneet, kun vedenkorkeus ylittää mitoitustason. Kallavesi on ollut tällä päivämäärällä tämänhetkistä pintaa alempana viimeksi vuonna 2010.
Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat edelleen pieniä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana marraskuun virtaama on ollut tämän vuotista pienempi vuonna 2018. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä.
Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 5 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammat ja Juojärvi on vaihteeksi 5 cm alle ajankohdan keskiarvon. Näissä järvissä on samantyyppinen tilanne kuin Iisalmen reitillä, että tämänhetkiset pinnat ovat huomattavasti lähempänä ajankohdan tavallista tasoa kuin Kallavedessä ja Rautalammin reitillä.
Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 48 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.59. Haukiveden pinta on laskenut marraskuussa 2 cm. Haukivedessä nykyistä alempi pinnankorkeus on ollut vuonna 2002. Saimaan juoksutus on ollut jo kuusi kuukautta selvästi luonnollista virtaamaa pienempää.
Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat 10-40 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Kuukauden aikana on havaittu 10 cm:n pinnannousu Suonteessa ja Hankavedessä. Muissa Rautalammin reitin järvissä pinnannousu on vain pari senttiä.
Pohjavesitilanne
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullinen, mutta pinnat ovat selvästi alempana kuin vuosi sitten. Nyt ennuste on kuukauden tähtäimellä nouseva, mutta nopea routaantuminen saattaa pilata suotuisaksi ennustetun kehityksen. Vesivarastojen täyttymisen kannalta lämmin alkutalvi olisi toivottava.
Pintalämpötilat
Järvien pintalämpötilat isoissa altaissa ovat noin 2 astetta. Pienet ja matalat järvet ovat jo jäätyneet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilkka MaksimainenVesitalousasiantuntijaPohjois-Savon ELY-keskusPuh:0295 026 823ilkka.maksimainen@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
