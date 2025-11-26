Ajankohtaisia kuvia Ukrainasta esille Vapriikkiin
Vapriikin Kanavagalleriaan avautuu 4.12.2025 kansainvälinen valokuvanäyttely Metro – murtumattoman Ukrainan maanalainen sydän. Näyttelyn yli 30 valokuvaa kertovat paitsi ukrainalaisten sisukkuudesta ja voittamattomasta elämänhalusta myös siitä, ettei Ukrainan-sota ole pelkkiä uutisotsikoita rintamalta, vaan jokapäiväistä todellisuutta miljoonille rauhaa haluaville ukrainalaisille, jotka joutuvat elämään arkeaan maan alla.
Kiovan kaupungin aloitteesta syntynyt valokuvanäyttely kutsuu kurkistamaan Kiovan ja Dnipron kaupunkien metron maanalaiseen maailmaan, jossa aika näyttää pysähtyneen, vaikka arki käynnissä olevan hyökkäyssodan keskellä jatkuu. Sodan runtelemassa Ukrainassa metro ei ole vain liikenneinfrastruktuuria, vaan turvapaikka, jossa tavalliset ukrainalaiset yrittävät elää arkeaan täysin epänormaaleissa olosuhteissa tässä ja nyt. Täällä junanvaunut toimivat tilapäisinä koteina ja asemalaiturit muuttuvat tarvittaessa kouluiksi tai konserttisaleiksi. Tänne hakeutuvat turvaan pommituksilta niin lapset ja vanhemmat, vanhukset kuin nelijalkaisetkin omistajineen. Ukrainassa metrosta on tullut sairaala, oppilaitos, rukoushuone ja väliaikainen koti, jossa eletään uudenlaista elämää junanvaunujen jylistessä taustalla.
-Valokuvat kertovat tarinoita toivosta ja yhteisöllisyydestä sodan keskellä. Näyttely on osoitus siitä, että elämme sydämissämme mukana ystävyyskaupunki Kiovan selviytymistaistelussa myös täällä Tampereella, sanoo näyttelypäällikkö Maj Meriluoto.
Metro – murtumattoman Ukrainan maanalainen sydän -valokuvanäyttely on esillä Vapriikissa 4.12.2025–1.2.2026.
Maj Meriluoto
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
