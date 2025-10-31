Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtajaksi logistiikka-alan johtaja Hanna Korvenpää

Helsingin seudun kauppakamarin syyskokouksessa 27. marraskuuta puheenjohtajaksi valittiin logistiikkayhtiö Kuehne+Nagelin Suomen ja Viron toimitusjohtaja Hanna Korvenpää. Varapuheenjohtajina jatkavat Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas Pauliina Tenhunen, Meconetin hallituksen puheenjohtaja Tomi Parmasuo ja Tokmannin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen.

Hanna Korvenpäällä on vuosien kokemus logistiikasta ja kansainvälisestä kaupasta. Hän on toiminut sveitsiläisen Kuehne+Nagel-logistiikkayhtiön Suomen toimitusjohtajana vuodesta 2018 ja Viron toimitusjohtajana vuodesta 2024. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi yrityksen myynti- ja markkinointijohtajana. Korvenpäällä on MBA-tutkinto ja hän suorittaa parhaillaan Executive DBA-tutkintoa.

”Kansainvälinen kauppa ja siinä välttämätön logistiikka synnyttävät kasvua Helsingin seudulla. Alueen yrityksillä on suuri potentiaali kansainvälistyä ja haluan olla mukana edistämässä sitä”, sanoo Hanna Korvenpää.

Korvenpäällä on myös merkittävää kokemusta luottamustyöstä: hän on toiminut Helsingin seudun kauppakamarin hallituksen jäsenyyden lisäksi kauppakamarin satama- ja logistiikkavaliokunnassa puheenjohtajana. Lisäksi hän on Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan jäsen.

Helsingin seudun kauppakamarin nykyinen puheenjohtaja, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola, päättää neljän kauden mittaisen puheenjohtajatehtävänsä vuoden 2025 lopussa. Kauppakamarin johtosäännön mukaan puheenjohtaja voidaan valita tehtävään enintään kolme kertaa uudestaan.

”Kiitos Saku Sipolalle arvokkaasta ja aktiivisesta työstä Kauppakamarin hyväksi. Hänen puheenjohtajakaudellaan Kauppakamarin toimintaa on uudistettu määrätietoisesti ja hän on antanut toimivalle johdolle siihen tarvittavan tuen”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Saku Sipolalle myönnettiin syyskokouksessa Kauppakamarin ansioristi monivuotisesta luottamushenkilötyöstä kauppakamarijärjestössä.

Helsingin seudun kauppakamarissa on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Helsingin seudulla.

