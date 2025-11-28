Esitys: Esikon päiväkoti suljetaan, tiloihin siirtyy Lönnbackens daghem
Ristinummella sijaitsevaa Esikon päiväkotia esitetään suljettavaksi. Esikon tiloihin siirtyisi samalla alueella toimiva Lönnbackens daghem, joka toimii tällä hetkellä vuokratiloissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 3.12.2025.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024–2027.
Varhaiskasvatuksen osalta tasapainottamisohjelma sisältää Ristinummella toimivan Lönnbackens daghemin tilaelementeistä luopumisen. Lönnbackens daghem toimii tällä hetkellä vuokratuissa tilaelementeissä. Tilaelementeistä luopumisella saavutetaan vuositasolla 316 000 euron säästö.
Lönnbackens daghemille on löydettävä uudet tilat, koska alueella on tarvetta ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle. Toiminta esitetään siirrettävän päiväkoti Esikon tiloihin 1.8.2026 alkaen. Päiväkodit toimivat tällä hetkellä samassa pihapiirissä.
Esikon päiväkoti toimii myös tilaelementeissä, mutta ne ovat kaupungin omistuksessa.
Esikon lapset mahtuvat alueen muihin päiväkoteihin
Sekä Esikon päiväkodissa että Lönnbackens daghemissa on kaksi lapsiryhmää.
Lakkautettavan Esikon päiväkodin lapsille etsitään perheiden toiveiden mukaisesti varhaiskasvatuspaikka muista yksiköistä. Kaikille lapsille on tilaa alueen muissa suomenkielisissä päiväkodeissa.
Perheisiin otetaan erikseen yhteyttä tammikuussa.
Vaikka Esikon päiväkoti lakkautetaan, vähenee suomenkielisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä alueella vain yhden ryhmän verran. Alkulan päiväkodin remontti valmistuu syksyllä 2026, jolloin sen tiloissa saadaan käyttöön yksi suljettuna ollut ryhmä.
Esikon päiväkodin vakituiselle henkilöstölle voidaan osoittaa työtä kaupungin muissa päiväkodeissa.
varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss, puh. 040 610 3233, anna.buss@vaasa.fi
