Suomalaisfirma: koko itäraja-alueen päivittäinen satelliittivalvonta voisi onnistua jo 2027
Uuden sukupolven satelliittiteknologiassa on paljon mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamiseen. Alan yhtiö Kuva Space arvioi, että koko Suomen itärajan päivittäinen valvonta maksaisi sen teknologialla vain pienen osan rajavalvonnan vuosibudjetista. Yhtiölle aukesi keskiviikkona 26.11. kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta 8 miljoonan euron julkinen osakeanti, joka täyttyi vain 4,5 tunnissa.
Suomen 1 340 kilometriä pitkä raja Venäjän kanssa on myös EU:n pisin ulkoraja. Globaalin turvallisuustilanteen heikennyttyä sen valvontaan onkin viime vuosina haettu uusia keinoja esimerkiksi drooneista ja erilaisista valvontajärjestelmistä.
Jo parin vuoden päästä yksi keino voi olla aivan uudenlainen satelliittidata, joka päivittyy jatkuvasti. Tällöin suomalaisella Kuva Spacella on avaruudessa näillä näkymin kahdeksan hyperspektrisatelliittia, joiden keräämä informaatio paljastaa senkin mihin perinteiset tutkalla tai optisella kameralla varustetut satelliitit eivät kykene.
”Tiedustelu ja rajavalvonta saisivat päivittäin päivittyvää tietoa esimerkiksi naamioiduista kohteista tai piilotetuista rakennelmista ilman että tarvitaan erityistä satelliittikuvien analysointiosaamista”, kertoo Kuva Spacen toimitusjohtaja Jarkko Antila.
Koko itärajan sekä sen itäpuolisen 150 kilometrin levyisen kaistaleen satelliittidata maksaisi vuodessa Kuva Spacen arvion mukaan vain pienen osan rajavalvontaan käytettävistä kokonaismenoista. Niissä pelkkä lisärahoitus on ollut viime vuosina kymmeniä miljoonia euroja.
Esimerkiksi viime vuonna Suomi sai EU:lta 50 miljoonan euron lisärahoituksen itärajan valvontaan.
Puolustusmenot ovat Suomessa ja muissa EU- ja Nato-maissa yleisesti kovassa kasvussa. Esimerkiksi Nato-maat ovat sitoutuneet investoimaan vuosittain viisi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen ja turvallisuuteen vuoteen 2035 mennessä.
Hyperspektridata paljastaa esimerkiksi naamioidut kohteet
Vuonna 2016 perustettu Kuva Space rakentaa vauhdilla sadan hyperspektrisatelliitin konstellaatiota, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa kuvata koko maapallo useita kertoja päivässä.
Hyperspektrikuvantaminen on mittaustekniikka, jolla aineiden ja materiaalien koostumus pystytään selvittämään etäältä. Hyperspektrikamerat tallentavat tavallisen kuvainformaation lisäksi jopa satoja aallonpituuskaistoja, jotka ulottuvat näkyvältä aallonpituusalueelta infrapunaan saakka. Jokainen materiaaliyhdistelmä jättää valon spektriin niin sanotun spektrisormenjäljen, joka voidaan tunnistaa algoritmien avulla.
Niinpä hyperspektrikamera voi tunnistaa tekoälyn avulla kasveja, maaperää ja rakennuksia, havainnoida metaanipäästöjä sekä analysoida esimerkiksi kasvuston monimuotoisuutta.
Itärajalla hyperspektridata voi täydentää tehokkaasti muita valvontamenetelmiä: se voi auttaa havaitsemaan esimerkiksi kulkureittien muutokset sekä paljastaa uusia rakennelmia ennen muita valvontajärjestelmiä.
Antila kertoo, että Kuva Spacen datankeruu- ja käsittelukulut ovat huomattavasti perinteisiä satelliittiyhtiöitä pienemmät, jolloin myös asiakas pystyy helposti hankkimaan jatkuvan monitoroinnin palveluita suuriltakin aluelta.
”Perinteiset optiset satelliittikuvat ovat monesti huomattavan kalliita. Myöskään kuvan kokoon ei voi välttämättä vaikuttaa, jolloin yksittäinen raakakuva voi maksaa 25 000 euroa. Lisäksi kuvan odottelu voi viedä viikkoja, ja analyysi pitää tehdä itse”, Antila kertoo.
Satelliitteja avaruuteen kiihtyvällä tahdilla
Kuva Spacella on hyperspektrisatelliitteja kiertoradalla nyt kaksi: vuonna 2024 laukaistu Hyperfield-1-A ja tänä vuonna laukaistu Hyperfield-1-B. Ne ovat toimineet häiriöttä ja tuottavat laadukasta dataa.
Lähivuosina valmistusta skaalataan voimakkaasti: esimerkiksi ensi vuonna satelliitteja on tarkoitus saada valmiiksi ja laukaista kaksi sekä vuoden 2027 alussa neljä lisää. Jo 40 satelliitilla saa katettua päivittäin lähes koko maapallon, ja kun määrä lisääntyy tästä, paranee esimerkiksi vastenopeus. Tämä tilanne saavutetaan yhtiön arvion mukaan vuosina 2028–2029.
Pitkällä aikavälillä Kuva Space pyrkii rakentamaan avaruudesta maailman kattavimman tekoälypohjaisen mittaus- ja analyysalustan, jossa tieto kulkee saumattomasti datankeruusta johtopäätöksiin ja käytäntöön – olipa kyse ympäristön monitoiroinnista, ruokaturvallisuudesta tai puolustuksesta.
”Suomen kaltaisilla itärajan avainvaltioilla pitää olla myös pääsy tarkkaan, reaaliaikaiseen avaruusdataan. Tällä on valtava merkitys koko Euroopan omavaraisuudelle ja turvallisuudelle”, Antila toteaa.
”Kuva Spacen palveluiden ja satelliittien avulla voidaan toteuttaa tehokas ja kattava seuraavan sukupolven monitorointipalvelu, joka turvaa Suomea, EU:ta, Natoa sekä koko arktista aluetta”, hän summaa.
Kuva Spacella alkoi keskiviikkona 26.11. osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta. 8 miljoonan euron julkinen osakeanti ylimerkittiin suhteellisesti nopeammin kuin yksikään Springvestin järjestämä osakeanti aiemmin: sijoituksia tuli keskimäärin 29 500 euroa minuutissa. Kierroksen alkuun saatiin myös Voima Venturesin miljoonan euron sijoitussitoumus private placement -osakeannissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko AntilatoimitusjohtajaKuva Space Oyjarkko.antila@kuvaspace.com
Aki SoudunsaaritoimitusjohtajaSpringvest OyjPuh:040 822 6322aki.soudunsaari@springvest.fi
Kuvat
Linkit
Springvest Oyj
Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka yhdistää rahoituskierroksilla suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt sekä suurta tuottoa tavoittelevat ja riskinottokykyiset kasvusijoittajat.
Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 100 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta lähes 400 miljoonaa euroa. Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi ja portfolioomme kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Springvest Oyj
Suomalaislääkärin kehittämä ”itsemittauskuutio” auttaa sydänsairauksien ehkäisyssä – laajenee nyt hyvinvointialueille20.10.2025 11:45:37 EEST | Tiedote
Medicubexilla on käynnissä myös 5 miljoonan euron osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.
Suomalaisyhtiön kehitteillä oleva syöpälääke saanut etulyöntiaseman Euroopan ja USA:n markkinoilla18.9.2025 13:25:42 EEST | Tiedote
Lääkekehitysyhtiö Sartar Therapeutics on saanut harvinaislääkestatukset lääkeaineelle, jota se käyttää harvinaisten tukikudossyöpien hoitoon. Statukset takaavat Sartarille markkinayksinoikeuden, jos lääke saa myöhemmin myyntiluvan. Yhtiöllä on meneillään 6 miljoonan euron osakeanti yhteistyössä sijoituspalveluyhtiö Springvestin kanssa.
ReOrbitin 45 miljoonan A-rahoituskierros on tehnyt suomalaista startup-historiaa9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Satelliittiyhtiö ReOrbitin 45 miljoonan euron A-rahoituskierros on Suomen startup-historian suurin laatuaan. Se oli myös poikkeuksellinen yhdistelmä eri rahoituslähteitä, ja kotimaisten sijoittajien osuus oli huomattavan korkea. Lisäksi kierroksen järjestäjänä toiminut sijoituspalveluyhtiö Springvest saavutti oman nopeusennätyksensä: yleisöannissa saatiin sijoituksia 8 miljoonaa euroa alle viidessä tunnissa.
Kvanttialan kärkiyhtiö muutti Suomeen – taustalla sarjayrittäjä ja Applelle myydyn VocallQ:n kasvun vauhdittaja1.9.2025 10:35:19 EEST | Tiedote
Ohjelmistoyhtiö QuantrolOx kiihdyttää maailmanlaajuista kehitystä kohti kaupallisia kvanttitietokoneita. Yhtiön toimitusjohtaja Vishal Chatrath on työskennellyt mm. Nokialla sen huippuvuosina sekä ollut ydinroolissa Applelle myydyssä VocallQ:ssa. QuantrolOxin 6.5 miljoonan osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta ylimerkittiin alle kahdessa vuorokaudessa perjantaina 29.8.
Kansainvälisen merenkulun päästöjen sääntely tiukentumassa dramaattisesti – suomalaisella Norsepowerilla valmis ratkaisu26.5.2025 09:48:27 EEST | Tiedote
Merenkulkuvaltioiden uusi sopimus laivojen päästömaksuista pakottaa alaa etsimään uusia keinoja hiilipäästöjen hillintään päästömaksujen uhalla. Norsepower tarjoaa tehokkaan ratkaisun Norsepower Rotor Sail™ -roottoripurjeellaan, jollaisia voisi nytkin asentaa 30 000 laivaan. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme