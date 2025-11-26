Vihreiden Hanna Holopainen: Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on osoittautunut pajatsoksi, joka jakaa rahaa sattumanvaraisesti

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on ilmoittanut vähentävänsä ensi vuoden aikana 398 työpaikkaa. Määrä vastaa 7 % koko henkilöstöstä.

“Tämä on sulaa hulluutta, sillä todellisuudessa alueella on hoitajapula. Nyt käydyt yt-neuvottelut ovat samanaikaisesti suurimmat yt-neuvottelut, mitä Etelä-Karjalassa on käyty koko vuosituhannen aikana, sekä suurimmat yt-neuvottelut, mitä on käyty yhdelläkään hyvinvointialueella toistaiseksi. Tämä kuvaa sitä suuruusluokkaa, millä nyt liikutaan,” kommentoi lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen.

Holopaisen mukaan Orpon hallituksen tulisi viipymättä korjata hyvinvointialueiden rahoituslakia.

“Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on osoittautunut pajatsoksi, joka jakaa rahaa sattumanvaraisesti. Alueiden välillä on suuria eroja diagnoosien kirjauksessa, minkä vuoksi rahaa jaetaan väärin perustein. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kustannusten kasvu ollut maan pienimmästä päästä. Lisäksi Sitran vertailussa alueen hallinnon kulut ovat matalimmasta ja kustannustehokkaimmasta päästä. Nyt edelläkävijyydestä rangaistaan,” painottaa Holopainen.

“Muutosneuvotteluiden tulos on tragedia sadoille irtisanottaville, mutta suuri on huoli myös asukkaiden palveluiden tulevaisuudesta. Tämä on kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista. Palveluihin pääsy vaikeutuu, kun ne supistuvat ja kriteerit tiukentuvat,” jatkaa Holopainen.

Holopaisen mukaan viikko toisensa jälkeen ministeriaitiosta on vakuuteltu, että huolet hyvinvointialueen tulevaisuudesta ovat turhia.

“Ministerit eivät ole uskoneet, että tämä raide tulee johtamaan sote-ammattilaisten joukkoirtisanomisiin tavalla, joka vaarantaa palvelut. Lokakuussa kunta- ja alueministeri Ikonen jopa luennoi meille, että mittavien yt-neuvotteluiden käynnistämisestä ei voi päätellä, että henkilöstöä todella ollaan vähentämässä. Tässä nyt sitten ollaan. Pahin toteutui,” sanoo Holopainen.

“Opposition eduskuntaryhmät ovat vedonneet yhdessä pääministeri Orpoon parlamentaarisen yhteistyön käynnistämiseksi. Tarvitaan väliaikainen lakimuutos jo keväällä ja sitten pysyvämpi malliuudistus parlamentaarisella yhteistyöllä. Kokoomus itsepintaisesti kieltäytyy muuttamasta lakia oikeudenmukaisemmaksi. Hallituspuolueista sekä perussuomalaiset että RKP ovat vaatineet hyvinvointialueen rahoituslain muutosta,” päättää Holopainen.