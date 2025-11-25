Järvisydän Oy:n toiminta jatkuu täysin normaalisti – Black Week tarjoaa huippuedut lomailijoille
Rantasalmella toimivaa kiinteistöyhtiö Lomakylä Järvisydän Oy:tä koskenut ja Black Week -tarjousviikolle ajoittunut konkurssihakemus on peruttu.
”Järvisydän Resortin ja kylpylän ovet ovat avoinna ja toiminta jatkuu täysin normaalisti. Katseet on käännetty tulevaan talvisesonkiin sekä parhaillaan käynnissä olevaan Black Week -kampanjaan”, sanoo Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen.
Järvisydän korostaa asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen, että matkailukeskuksen arki pyörii täysin normaalisti ja kaikki varaukset sekä vierailut toteutuvat suunnitellusti.
”Haluamme hälventää kaikki epäilykset toimintamme jatkuvuudesta. Erittäin ikävä kiinteistöyhtiötä koskenut konkurssihakemus on peruttu, ja tilanne on hoidettu”, toteaa Markus Heiskanen.
Meneillään oleva Black Week tarjoaa Järvisydämessä poikkeuksellisia etuja majoituksesta, kylpylälipuista ja lahjakorteista.
”Nyt on paras hetki varmistaa talven irtiotto tai hankkia joululahjat ennakkoon. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden rentoutua ja nauttia luonnosta ja Saimaan ainutlaatuisesta tunnelmasta. Black Weekin tarjoukset ovat voimassa ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokemaan Järvisydämen taian”, Heiskanen jatkaa.
Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658
Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.
Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.
Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi
