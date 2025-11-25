Järvisydän Oy:n toiminta jatkuu täysin normaalisti – Black Week tarjoaa huippuedut lomailijoille

Järvisydän korostaa asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen, että matkailukeskuksen arki pyörii täysin normaalisti ja kaikki varaukset sekä vierailut toteutuvat suunnitellusti.

”Haluamme hälventää kaikki epäilykset toimintamme jatkuvuudesta. Erittäin ikävä kiinteistöyhtiötä koskenut konkurssihakemus on peruttu, ja tilanne on hoidettu”, toteaa Markus Heiskanen.

Meneillään oleva Black Week tarjoaa Järvisydämessä poikkeuksellisia etuja majoituksesta, kylpylälipuista ja lahjakorteista.

”Nyt on paras hetki varmistaa talven irtiotto tai hankkia joululahjat ennakkoon. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden rentoutua ja nauttia luonnosta ja Saimaan ainutlaatuisesta tunnelmasta. Black Weekin tarjoukset ovat voimassa ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokemaan Järvisydämen taian”, Heiskanen jatkaa.