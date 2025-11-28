Linnut siirtyvät korkeammalle vuoristoissa ilmaston lämmetessä
Monet lintulajit ovat siirtyneet Euroopan vuoristoissa kohti kylmempiä lakiosia samalla kun ilmasto on lämmennyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Aurinkoiset etelärinteet houkuttelevat lintuja elämään korkeammilla paikoilla kuin varjoisammat pohjoisrinteet.
Tutkimuksessa tarkasteltiin 177 lintulajia neljällä suurella vuoristoalueella: Alpeilla, Pyreneillä, Skandeilla ja Britannian ylämailla. Näistä lajeista 63 prosenttia siirtyi ylöspäin. Lintulajit ovat siirtyneet keskimäärin noin puoli metriä ylöspäin vuodessa 2000-luvulla.
Nopeinta muutos oli Skandinaviassa ja Alpeilla – esimerkiksi pohjoinen kivitasku nousi Skandeilla keskimäärin 33 metriä korkeammalle vuodesta 2001 lähtien. Isossa-Britanniassa tai Pyreneillä ei havaittu merkittävää ylöspäin siirtymistä. Tämä kertoo siitä, että eri alueilla muutosten syyt, kuten ilmastonmuutoksen voimakkuus ja ihmisen maankäyttö, vaihtelevat alueittain.
Vuoristoisilla alueilla paikalliset ilmasto-olosuhteet, eli mikroilmasto, voivat vaihdella huomattavasti lyhyilläkin etäisyyksillä. Esimerkiksi vuorten pohjoispuolet saavat vähemmän auringonvaloa kuin eteläpuolet, mikä johtaa viileämpiin ja kosteampiin olosuhteisiin. Nämä erot vaikuttavat lajien elinympäristöihin.
– Aurinkoisemmat rinteet houkuttelevat lintuja korkeammalle, koska niillä kasvillisuusvyöhykkeet ja ravintoresurssit sijaitsevat ylempänä. Silti linnut siirtyvät ylöspäin samalla nopeudella myös varjoisilla rinteillä, mikä viittaa siihen, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa koko vuoristomaisemaan, selittää väitöskirjatutkija Joséphine Couet, Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
Tulokset osoittavat, että laajemmat ilmastolliset trendit ajavat vuoristossa lintujen ylöspäin siirtymistä ympäri Eurooppaa. Auringon säteilylle vähemmän alttiit rinteet voisivat toimia turvapaikkoina, mutta nämä pienimuotoiset edut eivät riitä vastapainoksi laajamittaisille ylöspäin suuntautuville liikkeille.
– Vuoristoalueet eivät ole vain majesteettisia maisemia, vaan myös luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, joissa elää monia lajeja, jotka ovat riippuvaisia tietyistä ilmasto- ja elinympäristöolosuhteista. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää luonnonsuojelun suunnittelussa monimutkaisilla maastoilla, joissa paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti, Couet tähdentää.
Tutkimus julkaistiin lehdessä Global Ecology and Biogeography, ja se perustuu vuosien 2001–2021 lintuseurantatietoihin kahdeksasta Euroopan maasta.
Alkuperäinen julkaisu
Solar Radiation Affects Bird Distributions but Not Elevational Shifts in European Mountains
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joséphine CouetväitöskirjatutkijaHelsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomusjosephine.z.couet@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/jos%C3%A9phine-couet-9503385
Aleksi LehikoinenYli-intendenttiHelsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo LuomusPuh:045 137 5732aleksi.lehikoinen@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/aleksi-lehikoinen-9064592
Marjaana LindyViestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
