Keskuskauppakamari: Maastapoistumisvero ei ratkaisisi Suomen kilpailukyvyn haasteita
SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetty maastapoistumisvero olisi Keskuskauppkamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan väärä lääke väärään tautiin. Verolla ei paranneta Suomen houkuttelevuutta investoinneille eikä vahvisteta yritysten halua pysyä Suomessa.
"Maastapoistumisvero on kuin yrittäisi hoitaa tautia keinolla, joka sen on aiheuttanut. Ratkaisun sijaan se lisää epävarmuutta ja karkottaa pääomia. Tehdään Suomesta maa, jossa halutaan pysyä ja johon halutaan tulla tekemään työtä", Romakkaniemi toteaa.
Romakkaniemen mukaan Suomen kilpailukykyä parannetaan kannustavalla verotuksella, joka tukee omistamista ja investointeja. Työnteon houkuttelevuutta on vahvistettava verotuksen ja sääntelyn keinoin, jotta osaajat haluavat jäädä Suomeen.
"Tarvitaan pitkäjänteisiä toimia, ei lyhytnäköisiä veroratkaisuja. Jokainen päätös, joka lisää epävarmuutta, on askel väärään suuntaan", Romakkaniemi painottaa.
Keskuskauppakamari muistuttaa, että Suomen tulee kilpailla osaajista ja investoinneista kannustimilla – ei rajoituksilla.
”Maastapoistumisvero olisi moralistinen pistevero, jonka tuotto jäisi vähäiseksi ja vaikutukset olisivat haitallisia”, sanoo Romakkaniemi.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kasvua vauhdittavia mutta myös jarruttavia esityksiä25.11.2025 16:09:20 EET | Tiedote
Suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa löytyy kasvua tukevia ratkaisujakin, mutta erityisesti SDP:n esittämät veronkiristykset kurittaisivat Suomen taloutta. “Suomen talous ei lähde nousuun verottamalla lisää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Suomen työmarkkinoilla ei selkeää suuntaa - elämme ristiriitaisessa tilanteessa25.11.2025 09:10:38 EET | Tiedote
Lokakuun työllisyysluvut eivät tuoneet selkeää vastausta Suomen työmarkkinoiden suunnasta. “Elämme uudessa ja oudossa tilanteessa, tulkinnan tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamari: Sopu Brasilian ilmastoneuvotteluista laimea, mutta arvokas rakoilevassa maailmanjärjestyksessä22.11.2025 18:48:13 EET | Tiedote
YK:n ilmastokokous Brasilian Belémissä vahvisti maiden sitoutumisen 1,5 asteen tavoitteeseen, mutta konkreettiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jäivät vähäisiksi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen näkee kokouksen rohkaisevimpana signaalina yli 80 maan muodostaman koalition, joka pyrkii vauhdittamaan irtautumista fossiilisista polttoaineista.
Keskuskauppakamari: Päätös opintosetelistä erinomainen20.11.2025 15:20:36 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää hallituksen päättämiä panostuksia ilman opintopaikkaa jääneiden nuorten opintoseteliin erinomaisina. Opintosetelin avulla nuori voi suorittaa 30 opintopisteen verran opintoja avoimessa korkeakoulussa. Seteli tukee nuorten siirtymävaihetta ja ehkäisee koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset ovat myös tarpeellisia.
Keskuskauppakamari: Suomi karkottaa pääomat ja osaajat – hallituksen tulee ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa20.11.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Suomen maahanmuuttopolitiikka uhkaa karkottaa sekä kansainväliset osaajat että pääomat. Samalla kun naapurimaat houkuttelevat yrittäjiä ja sijoittajia selkeillä lupapoluilla, Suomi tekee maahanmuutosta monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan hallituksen tulee jo tällä kaudella valmistella ja ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa niille, jotka haluavat tuoda Suomeen pääomaa, työpaikkoja ja kasvua. Nyt käynnissä oleva Slushissa on mukana 3 500 sijoittajaa, jotka hallinnoivat 4 000 miljardin euron varallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme