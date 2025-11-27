Vihreät - De Gröna

Vihreiden Diarralta rajua kritiikkiä hallitukselle: “Ihmisoikeusloukkauksia”

27.11.2025 12:03:31 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa toimeentulotuen uudistamista koskevasta hallituksen esityksestä. Vihreiden Fatim Diarra jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, sillä hänen mukaansa hallituksen esitys vaarantaa perustuslain takaaman välttämättömän toimeentulon turvan.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra
Hallituksen esityksessä on kyse laajasta toimeentulotukiuudistuksesta ja sosiaaliturvan heikennyksistä osana julkisen talouden säästöjä. Esityksellä muun muassa leikattaisiin toimeentulotuen perusosaa sekä lisättäisiin sanktioluontoisia leikkauksia. Eriävässä mielipiteessään Diarra kritisoi leikkausten kohdistumista perustuslain turvaamaan välttämättömään toimeentuloon.

– Tuen alentamista ei voi perustella vain julkisen talouden säästöillä, jos se vaarantaa ihmisarvoisen elämän tai muodostuu yksilön kannalta kohtuuttomaksi. Näin uhkaa hallitusten esittämien muutosten johdosta käydä, Diarra toteaa.

Suomi on saanut aiemmin useita huomautuksia Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta perusturvan riittämättömästä tasosta. 

– Kansainvälisiltä valvontaelimiltä saatujen huomautusten mukaan jo nyt perusturva on Suomessa ihmisoikeuksien näkökulmasta riittämätön. Kun otetaan huomioon kaikki hallituksen tällä kaudella toteuttamat sosiaaliturvan leikkaukset, kyse on vakavista ihmisoikeusloukkauksista, Diarra huomauttaa. 

Esityksen tavoitteita toimeentulotuen vahvistamisesta viimesijaisena tukena Diarra pitää sinänsä hyvänä, mutta toteaa, että keinona siihen ei voi olla ihmisten sanktiointi. 

– Toimeentulotuen saajissa on merkittävä määrä ihmisiä, joilla on erilaisia toimintakyvyn tai voimavarojen puutteita. Pidän suurena riskinä, että hallituksen muutosten johdosta sanktioluonteinen perusturvan alentaminen kohdistuu perusteettomasti juuri tällaisiin heikommassa asemassa oleviin henkilöihin, Diarra päättää.

