Liikennekuolemien taustalla on usein valintoja, ei sattumaa
Liikennekuolemien määrä Varsinais-Suomessa on viime vuosina kääntynyt kasvuun, mutta pitkän aikavälin trendi on laskeva. Satakunnassa liikennekuolemien määrä on laskussa, kuitenkin asukaslukuun suhteutettuna liikennekuolemien määrä on tällä hetkellä lähes samalla tasolla Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Liikennekuolemien taustalla on harvoin pelkkä sattuma – useimmiten kyse on riskialttiista valinnoista, kuten ylinopeudesta, päihteistä tai turvavälineiden laiminlyönnistä. Erityisesti Satakunnassa korostuu piittaamaton liikennekäyttäytyminen liikenneonnettomuuksien taustatekijöinä.
Tilannekuva Varsinais-Suomessa
- Liikennekuolemien määrä on kasvanut viime vuosina. Varsinais-Suomessa yleinen liikenneturvallisuustilanne (sis. myös henkilövahinko-onnettomuudet) on kuitenkin keskimääräistä parempi.
- Tämän vuoden liikennekuolemissa nousee korostuneesti esille jalankulkijat ja pyöräilijät. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa korostuu kadun ja tien ylitykset risteysalueella. Autoilijat ovat useimmiten laiminlyöneet väistämisvelvollisuutensa.
- Moottoripyöräilijöiden ja henkilöautojen kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on usein taustalla piittaamatonta käyttäytymistä, kuten merkittäviä ylinopeuksia.
Tilannekuva Satakunnassa
- Liikennekuolemien määrä on laskenut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Satakunnan yleinen liikenneturvallisuustilanne (sis. henkilövahinko-onnettomuudet) on kuitenkin edelleen koko maan heikoimpia.
- Liikennekuolemissa korostuu henkilöauto-onnettomuudet, ja niiden taustalla on useimmiten monenlaista piittaamatonta käyttäytymistä.
- Tänä vuonna liikenteessä on kuollut 3 nuorta (15–24-vuotiaat) molemmissa maakunnissa, mutta asukaslukuun suhteutettuna Satakunnan tilanne on huomattavasti surullisempi. Taustalla on useimmiten piittaamatonta liikennekäyttäytymistä.
Miksi liikennekuolemia tapahtuu?
Tutkijalautakuntien mukaan merkittävä ylinopeus on taustalla noin kolmanneksessa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, päihteet noin neljänneksessä. Piittaamattomuus, joka kattaa päihteet, turvavyön käyttämättömyyden, riskialttiit ohitukset ja sääntöjen tietoiset rikkomiset, on vielä laajempi ongelma. Kun piittaamattomuus määritellään laajasti, sen osuus voi nousta jopa 50–60 %:iin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.
Tilanne Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
- Ylinopeus: Noin 40 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista liittyy merkittävään (yli 10 km/h) ylinopeuteen.
- Päihteet: 35 % tapauksista kuljettaja oli päihtynyt.
- Turvavyön ja kypärän laiminlyönti: Yksinkertainen teko, joka pelastaisi henkiä, jää usein tekemättä.
- Nuoret riskiryhmänä: 15–24-vuotiaille sattuu joka viides liikennekuolema. Suurin riski liittyy juuri ajokortin saaneisiin nuoriin, jotka ajavat usein huomattavaa ylinopeutta.
Maltti on wörttii – kampanjavideot muistuttavat arjen valinnoista
ELY-keskuksen liikenneturvallisuuskampanja Maltti on wörttii tuo viestin lähelle ihmisiä lyhyillä ja oivaltavilla teemavideoilla (Auto-, Mopo-, Potkulauta- ja Pyöräilijä). Videoissa korostetaan, että pienet päätökset, kuten nopeuden hillitseminen, turvavyön käyttö ja selvin päin ajaminen voivat ratkaista elämän ja kuoleman. Kampanjan tavoitteena oli herättää keskustelua ja vaikuttaa asenteisiin erityisesti nuorten ja paljon ajavien keskuudessa. Maltti on wörttii -kampanja (5.5.–2.11.2025) saavutti erinomaiset tulokset nuorten liikenneturvallisuuden edistämisessä. Kampanja toteutettiin TikTokissa ja Instagramissa. Kohderyhmä painottui 18–24-vuotiaisiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
Keskeiset tulokset kampanjasta
- Videoita katsottiin yhteensä 3,82 miljoonaa kertaa
- Eniten nuoret katsoivat ja kommentoivat potkulautavideota
- Videoiden kommentit osoittavat valistuksen tarpeen, toisaalta tuotiin esille myös omakohtaisia kokemuksia
- Kampanja tavoitti paremmin nuoret Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassa
Kampanjaa jatketaan ensi vuonna. Kampanjan kohderyhmäksi nostetaan tällä kertaa myös nuorten vanhemmat. Kampanjalla pyritään kiinnittämään vanhempien huomio hyvänä esimerkkinä toimimiseen liikenteessä ja muistutetaan rajojen asettamisesta nuorille.
Nuorten 15–21-vuotiaiden osuus väestöstä on n. 9 %, mutta heidän osuutensa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäillyistä on Satakunnassa 39 % ja Varsinais-Suomessa 31 % (Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto). Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsilleen, joten vanhempien ajokäyttäytymisestä voidaan usein ennustaa nuorten kuljettajien tulevaa ajokäyttäytymistä. Lisäksi nuoren kuljettajan riskikäyttäytyminen riippuu siitä, että missä määrin vanhemmat kannustavat turvalliseen käyttäytymiseen ja asettavat selkeät rajat.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vähä-Säkylän uusi risteyssilta avataan liikenteelle perjantaina 28.11. klo 1227.11.2025 14:09:55 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut Vähä-Säkylän risteyssillan Säkylässä maantiellä 12691 (Rantatie). Sillan uusimistyöt käynnistyivät huhtikuussa ja liikenne jouduttiin ohjaamaan n. 9 km pituiselle kiertoreitille uusimistöiden ajaksi. Uusi silta on nyt valmistunut ja se avataan liikenteelle perjantaina 28.11.2025 klo 12. Uusi silta on otettu jo aiemmin käyttöön kävelijöille ja pyöräilijöille.
Ilkka Horelli har utsetts till överdirektör för Livskraftscentralen i Sydvästra Finland27.11.2025 13:37:04 EET | Pressmeddelande
Livskraftscentralen i Sydvästra Finland inleder sin verksamhet den 1 januari 2026.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimetty Ilkka Horelli27.11.2025 13:37:04 EET | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026.
I oktober följde arbetslösheten i Egentliga Finland trenden och var oförändrad25.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Arbetslösheten i Egentliga Finland var i november i praktiken på samma nivå som i september, vilket är mycket typiskt för månaden. Långtidsarbetslösheten fortsatte ändå att öka och drabbar särskilt de yngre åldersgrupperna just nu, vilket är särskilt oroande. Efterfrågan på arbetskraft visar åtminstone ännu inga tecken på att öka, även om positiva signaler redan hörs från näringslivet. Trots detta tror man inte på någon snabb återhämtning av ekonomin och arbetslösheten.
Varsinais-Suomen työttömyys pysyi lokakuussa trendiä myötäillen ennallaan25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen työttömyys oli marraskuussa käytännössä samalla tasolla kuin syyskuussa, joka on kuukaudelle hyvin tyypillistä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi silti kasvamistaan ja kohdistuu erityisesti nuoriin ikäluokkiin tällä hetkellä, mikä on erityisen huolestuttavaa. Työvoiman kysyntä ei ainakaan vielä osoita kiihtymisen merkkejä, vaikka positiivisia signaaleja elinkeinoelämän puolelta jo kantautuukin. Silti mihinkään vauhdikkaaseen talouden ja työttömyyden elpymiseen ei uskota.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme