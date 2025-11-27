Liikennekuolemien taustalla on usein valintoja, ei sattumaa

Tilannekuva Varsinais-Suomessa

Liikennekuolemien määrä on kasvanut viime vuosina. Varsinais-Suomessa yleinen liikenneturvallisuustilanne (sis. myös henkilövahinko-onnettomuudet) on kuitenkin keskimääräistä parempi.

Tämän vuoden liikennekuolemissa nousee korostuneesti esille jalankulkijat ja pyöräilijät. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa korostuu kadun ja tien ylitykset risteysalueella. Autoilijat ovat useimmiten laiminlyöneet väistämisvelvollisuutensa.

Moottoripyöräilijöiden ja henkilöautojen kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on usein taustalla piittaamatonta käyttäytymistä, kuten merkittäviä ylinopeuksia.

Tilannekuva Satakunnassa

Liikennekuolemien määrä on laskenut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Satakunnan yleinen liikenneturvallisuustilanne (sis. henkilövahinko-onnettomuudet) on kuitenkin edelleen koko maan heikoimpia.

Liikennekuolemissa korostuu henkilöauto-onnettomuudet, ja niiden taustalla on useimmiten monenlaista piittaamatonta käyttäytymistä.

Tänä vuonna liikenteessä on kuollut 3 nuorta (15–24-vuotiaat) molemmissa maakunnissa, mutta asukaslukuun suhteutettuna Satakunnan tilanne on huomattavasti surullisempi. Taustalla on useimmiten piittaamatonta liikennekäyttäytymistä.

Miksi liikennekuolemia tapahtuu?

Tutkijalautakuntien mukaan merkittävä ylinopeus on taustalla noin kolmanneksessa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, päihteet noin neljänneksessä. Piittaamattomuus, joka kattaa päihteet, turvavyön käyttämättömyyden, riskialttiit ohitukset ja sääntöjen tietoiset rikkomiset, on vielä laajempi ongelma. Kun piittaamattomuus määritellään laajasti, sen osuus voi nousta jopa 50–60 %:iin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Tilanne Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Ylinopeus : Noin 40 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista liittyy merkittävään (yli 10 km/h) ylinopeuteen.

: Noin 40 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista liittyy merkittävään (yli 10 km/h) ylinopeuteen. Päihteet : 35 % tapauksista kuljettaja oli päihtynyt.

: 35 % tapauksista kuljettaja oli päihtynyt. Turvavyön ja kypärän laiminlyönti : Yksinkertainen teko, joka pelastaisi henkiä, jää usein tekemättä.

: Yksinkertainen teko, joka pelastaisi henkiä, jää usein tekemättä. Nuoret riskiryhmänä: 15–24-vuotiaille sattuu joka viides liikennekuolema. Suurin riski liittyy juuri ajokortin saaneisiin nuoriin, jotka ajavat usein huomattavaa ylinopeutta.

Maltti on wörttii – kampanjavideot muistuttavat arjen valinnoista

ELY-keskuksen liikenneturvallisuuskampanja Maltti on wörttii tuo viestin lähelle ihmisiä lyhyillä ja oivaltavilla teemavideoilla (Auto-, Mopo-, Potkulauta- ja Pyöräilijä). Videoissa korostetaan, että pienet päätökset, kuten nopeuden hillitseminen, turvavyön käyttö ja selvin päin ajaminen voivat ratkaista elämän ja kuoleman. Kampanjan tavoitteena oli herättää keskustelua ja vaikuttaa asenteisiin erityisesti nuorten ja paljon ajavien keskuudessa. Maltti on wörttii -kampanja (5.5.–2.11.2025) saavutti erinomaiset tulokset nuorten liikenneturvallisuuden edistämisessä. Kampanja toteutettiin TikTokissa ja Instagramissa. Kohderyhmä painottui 18–24-vuotiaisiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Keskeiset tulokset kampanjasta

Videoita katsottiin yhteensä 3,82 miljoonaa kertaa

Eniten nuoret katsoivat ja kommentoivat potkulautavideota

Videoiden kommentit osoittavat valistuksen tarpeen, toisaalta tuotiin esille myös omakohtaisia kokemuksia

Kampanja tavoitti paremmin nuoret Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassa

Kampanjaa jatketaan ensi vuonna. Kampanjan kohderyhmäksi nostetaan tällä kertaa myös nuorten vanhemmat. Kampanjalla pyritään kiinnittämään vanhempien huomio hyvänä esimerkkinä toimimiseen liikenteessä ja muistutetaan rajojen asettamisesta nuorille.

Nuorten 15–21-vuotiaiden osuus väestöstä on n. 9 %, mutta heidän osuutensa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäillyistä on Satakunnassa 39 % ja Varsinais-Suomessa 31 % (Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto). Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsilleen, joten vanhempien ajokäyttäytymisestä voidaan usein ennustaa nuorten kuljettajien tulevaa ajokäyttäytymistä. Lisäksi nuoren kuljettajan riskikäyttäytyminen riippuu siitä, että missä määrin vanhemmat kannustavat turvalliseen käyttäytymiseen ja asettavat selkeät rajat.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207