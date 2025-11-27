Joulu on elämysten juhla – Lapsimessujen kyselyn mukaan suomalaiset valitsevat tänä vuonna laadukkaita, merkityksellisiä lahjoja ja joulubudjetti asettuu 300–500 euroon.

Keskeiset tulokset:

• Yleisin joulubudjetti on 300–500 € (39 %) 500-800 € (23%) yli 800 € (10%)

• Lahjoista suosituimpia ovat herkut (55 %), kirjat ja askartelutarvikkeet (53 %) ja palvelulahjakortit (51 %)

• Joulu vietetään kotona oman perheen kanssa (71%)

• 42 % kertoo keventäneensä joulun valmisteluja viime vuosina

• 84% kertoo kohokohdaksi herkut ja yhteisen ruokailun

• 20% kohokohta on joulupukin vierailu

• Vahvimmat perinteet ovat kuusen koristelu (80 %), jouluherkkujen leipominen (75%), jouluohjelmien katsominen (74%), joulusauna (61 %), joulupukin vierailu (40%), joulukirkko tai konsertti (30%)



“Perheiden vastaukset kertovat, että suomalaisille joulu merkitsee ennen kaikkea rauhoittumista ja yhdessäoloa. Materiaalinen puoli on yhä tärkeä osa juhlaa, mutta sitä täydentävät elämykset ja yhdessä koetut hetket – juuri ne, jotka luovat joulun erityisen tunnelman arjen keskelle”, kertoo Lapsimessujen markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Heidi Ekholm-Talas

Lapsimessut toteutti marras–joulukuussa 2025 valtakunnallisen joulukyselyn, johon vastasi yli 400 suomalaisperhettä.

