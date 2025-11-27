Joulu on elämysten juhla – Lapsimessujen kyselyn mukaan suomalaiset valitsevat tänä vuonna laadukkaita, merkityksellisiä lahjoja ja joulubudjetti asettuu 300–500 euroon.
Lapsimessujen tuore joulukysely osoittaa, että suomalaisperheet panostavat tänä vuonna ilon tuomiseen ja harkittuihin valintoihin. Joulun “kultainen keskitie” on 300–500 euron budjetti, joka kertoo tasapainoisesta ja suunnitelmallisesta juhlanvietosta. Lahjoissa korostuvat herkut, kirjat ja lahjakortit – joulun tämän vuoden selkeät hitit. Kyselyn mukaan joulu nähdään myös yhä vahvemmin elämysten ja merkityksellisten lahjojen juhlana, jossa perheet valitsevat laadukkaita, yhdessä koettavia hetkiä tavaran rinnalle.
Keskeiset tulokset:
• Yleisin joulubudjetti on 300–500 € (39 %) 500-800 € (23%) yli 800 € (10%)
• Lahjoista suosituimpia ovat herkut (55 %), kirjat ja askartelutarvikkeet (53 %) ja palvelulahjakortit (51 %)
• Joulu vietetään kotona oman perheen kanssa (71%)
• 42 % kertoo keventäneensä joulun valmisteluja viime vuosina
• 84% kertoo kohokohdaksi herkut ja yhteisen ruokailun
• 20% kohokohta on joulupukin vierailu
• Vahvimmat perinteet ovat kuusen koristelu (80 %), jouluherkkujen leipominen (75%), jouluohjelmien katsominen (74%), joulusauna (61 %), joulupukin vierailu (40%), joulukirkko tai konsertti (30%)
“Perheiden vastaukset kertovat, että suomalaisille joulu merkitsee ennen kaikkea rauhoittumista ja yhdessäoloa. Materiaalinen puoli on yhä tärkeä osa juhlaa, mutta sitä täydentävät elämykset ja yhdessä koetut hetket – juuri ne, jotka luovat joulun erityisen tunnelman arjen keskelle”, kertoo Lapsimessujen markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Heidi Ekholm-Talas
Lapsimessut toteutti marras–joulukuussa 2025 valtakunnallisen joulukyselyn, johon vastasi yli 400 suomalaisperhettä.
