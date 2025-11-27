Hannu Jokinen nimitetty Enerimin toimitusjohtajaksi

Enerimin nykyinen toimitusjohtaja Pentti Unkuri (64) on aiemmin kertonut hallitukselle aikomuksestaan jäädä eläkkeelle. Yhtiö on tämän jälkeen toteuttanut perusteellisen haun uuden toimitusjohtajan löytämiseksi.



“Haluan kiittää Penttiä hänen ammattitaitoisesta ja määrätietoisesta johtajuudestaan Enerimillä. Hänen kaudellaan Enerimistä on tullut puhtaasti ohjelmisto- ja SaaS-yhtiö, joka on vahvistanut asemaansa energia-alan johtavana asiakastietojärjestelmien toimittajana”, Enerimin hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen toteaa. “Hannun vahvan ohjelmisto- ja SaaS-taustan sekä laajan energia-alan kokemuksen ansiosta hän sopii erinomaisesti johtamaan Enerimin kansainvälisen kasvun vaihetta. Hänen ensisijainen tehtävänsä on kasvun vauhdittaminen Suomen markkinoiden ulkopuolella, samalla kun Enerimin johtava asema Suomessa säilytetään”, Korhonen kertoo.



Hannu Jokisella on laaja kokemus ohjelmistoratkaisujen parissa työskentelystä, ja hän on toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä muun muassa Nokialla sekä Tellabsilla / Coriantilla. Hän siirtyy Enerimille Hansen Technologiesilta, jossa hän johti Energy & Utilities -liiketoimintaa EMEA-alueella Senior Vice President -roolissa. Hän tuo mukanaan syvällistä energia-alan asiantuntemusta ja vahvan kaupallisen osaamisen. Lisäksi hänellä on kyky motivoida koko organisaatio tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja toimittaa johtavia ratkaisuja. Jokisella on tohtorin tutkinto sähkötekniikasta Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto).



“Aloitus Enerimillä on valtava mahdollisuus,” toteaa Hannu Jokinen. “Odotan innolla, että voin hyödyntää Enerimin vahvaa ohjelmistoratkaisujen perustaa ja kasvattaa liiketoimintaamme kansainvälisesti, samalla kun säilytämme tiiviin ja yhteistyöhön perustuvan asiakaskulttuurin, joka tekee Enerimistä ainutlaatuisen.”