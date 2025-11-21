YANGWANG U9 Xtreme -auton nopeusennätys palkittiin Top Gearin “Moment of the Year 2026” -tittelillä

BYD:n YANGWANG-luksusbrändin U9 Xtreme on sen suorituskykyisin lippulaivamalli. Hyperautosta tuli maailman nopein sarjatuotantomalli 14. syyskuuta, jolloin se saavutti 496,22 km/h:n nopeuden Saksan ATP Papenburgin testiradalla. Kyseessä on saavutus, joka Top Gearin mukaan saattaa olla ”vasta alkua”.

“Olemme erittäin otettuja siitä, että Top Gear palkitsi U9 Xtremen maailmanennätysajon “Moment of the Year 2026” -tittelillä. Saavutus kertoo YANGWANG:n ainutlaatuisesta teknologiasta ja insinööritaidon huippuosaamisesta. U9 Xtreme todistaa, miten BYD, aidosti teknologiaan panostavana yrityksenä, rikkoo jatkuvasti rajoja ja näyttää sähköisen suorituskyvyn koko potentiaalin. Jokaisen läpimurron takana on yli 120 000 BYD:n tutkimus- ja kehitysinsinöörin periksiantamaton täydellisyyden tavoittelu. Tulemme jatkossakin luomaan teknologioita, jotka määrittelevät uudelleen sähköautojen aikakauden mahdollisuudet”, BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li kommentoi.

“U9 Xtreme saa kaikki polttomoottoriautot näyttämään hieman… heikoilta. Saksassa auto tarjosi uskomattoman hetken, kun se saavutti 496,22 km/h:n nopeuden ja samalla lähetti shokkiaaltoja autoteollisuuteen. Meillä on tunne, että Bugattin päihittäminen sen omalla erikoisalueellaan on vasta alkua”, Top Gearin päätoimittaja Jack Rix toteaa.

U9 Xtreme on ultra-suorituskykyinen ja teknologinen taidonnäyte. Se pohjautuu jo vakiintuneeseen U9-malliin, mutta sitä on kehitetty edelleen sähköisen voimalinjan ja alustan kattavalla uudistuksella sekä tarkalla hienosäädöllä. Keskeisiä parannuksia ovat muun muassa alustan sähköjännitteen nosto 800 voltista 1200 volttiin, neljä ultra-nopeaa sähkömoottoria, jotka voivat pyöriä jopa 30 000 kierrosta minuutissa, sekä litiumrautafosfaattinen Blade Battery -akku poikkeuksellisella 30C:n purkausnopeudella. Kyseiset insinööri- ja teknologiaratkaisut tuottavat yhdessä yli 3 000 hevosvoiman kokonaistehon ja 1 217 hevosvoiman teho-painosuhteen per tonni, mikä on jälleen uusi globaali ennätys.

Ennätysajoa varten auton DiSus-X-jousitus optimoitiin käsittelemään rata-ajon poikkeuksellisia rasituksia, ja siihen asennettiin ratakäyttöön soveltuvat semi-slick-renkaat. Auton ratissa oli Marc Basseng, yksi maailman kokeneimmista rata-ajon asiantuntijoista, jonka taidot ovat hioutuneet vuosien varrella urheiluautokilpailuista ja kestävyysmoottoriurheilusta.

Vain päiviä ennen historiallista 496,22 km/h-nopeusennätystä Basseng pilotoi U9 Xtreme -autoa ja ylsi jo silloin uuteen sähköautojen nopeusennätykseen lukemalla 472,41 km/h. U9 Xtreme -mallin intensiivisen kehitysohjelman aikana Basseng kiersi myös vaativan Nürburgring Nordschleife -radan aikaan 6 minuuttia 59,157 sekuntia. Tämä tulos paransi edellistä sähköisten superautojen luokan ennätysaikaa yli viidellä sekunnilla ja teki U9X:stä ensimmäisen auton, joka alitti seitsemän minuutin rajan.

YANGWANG U9 Xtreme on sarjatuotantomalli, josta valmistetaan rajattu, enintään 30 kappaleen erä asiakkaille maailmanlaajuisesti.