Naantali nousi kärkipaikalle Taloustutkimuksen Kuntien imago 2025 -​tutkimuksessa

Naantali otettiin mukaan tutkimukseen tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kuntien imago -tutkimukseen. Tutkimuksessa Naantalia on arvioinut 45 naantalilaista yrityspäättäjää. Lisäksi niin sanotussa imago-osuudessa Naantalia on arvioinut 17 muuta kuin naantalilaista yrityspäättäjää.

Naantali sai yrityspäättäjiltä parhaat arviot toimintaympäristöstä.

Tutkimuksessa otettiin huomioon muun muassa 12 imagotekijää, joita olivat

kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen

yritysmyönteisyys

kaavoitus yritystoiminnan kannalta

osaavan työvoiman saatavuus

kunnan asioiden tiedottaminen yrityksille

kunnan markkinointi

kunnan yhteyshenkilöiden tavoitettavuus

kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen

toimitilojen saatavuus ja tarjonta

lupakäytänteiden sujuvuus

reagointikyky yritysten tarpeisiin

yhteistyön sujuvuus elinkeinoyhtiön kanssa.





– Olemme erittäin iloisia siitä, että naantalilaiset yrityspäättäjät ovat tyytyväisiä ja kokevat, että kaupungin tarjoama tuki ja palvelut toimivat hyvin. Olemme panostaneet paljon elinvoimaan ja yrittäjien palveluiden ja verkostojen kehittämiseen, mistä tämä ykkössija kertoo. Hieno tulos antaa paljon motivaatiota jatkaa kehittämistyötä, sanoo kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Kymmenen parasta kuntaa ja kaupunkia kokonaisvaikutelman perusteella (kouluarvosanalla 4–10 mitattuna) ovat:



1. Naantali

2. Lieto

3. Kaarina

4. Tampere

5. Siilinjärvi

6. Kuopio

7. Nokia

8. Seinäjoki

9. Lempäälä

10. Ylöjärvi

Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa selvitetään yrityspäättäjien näkemyksiä kunnista ja kaupungeista toimintaympäristöinä. Tutkimuksessa ovat mukana Suomen 54 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tiedonkeruu on toteutettu puhelininformoituna internetkyselynä syksyllä 2025. Tutkimukseen on vastannut yhteensä 2034 yrityspäättäjää.