Naantali nousi kärkipaikalle Taloustutkimuksen Kuntien imago 2025 -​tutkimuksessa

27.11.2025 12:56:45 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Taloustutkimuksen vuosittain teettämässä tutkimuksessa yrityspäättäjät arvioivat Naantalin toimintaympäristöltään parhaaksi alle 40 000 asukkaan kunnista.

Naantali-kirjaimet ja kirkko taustalla.
Naantali otettiin mukaan tutkimukseen ensimmäistä kertaa. Naantalin kaupunki

Naantali otettiin mukaan tutkimukseen tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kuntien imago -tutkimukseen. Tutkimuksessa Naantalia on arvioinut 45 naantalilaista yrityspäättäjää. Lisäksi niin sanotussa imago-osuudessa Naantalia on arvioinut 17 muuta kuin naantalilaista yrityspäättäjää.

Naantali sai yrityspäättäjiltä parhaat arviot toimintaympäristöstä. 

Tutkimuksessa otettiin huomioon muun muassa 12 imagotekijää, joita olivat

  • kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen
  • yritysmyönteisyys
  • kaavoitus yritystoiminnan kannalta
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • kunnan asioiden tiedottaminen yrityksille
  • kunnan markkinointi
  • kunnan yhteyshenkilöiden tavoitettavuus
  • kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen
  • toimitilojen saatavuus ja tarjonta
  • lupakäytänteiden sujuvuus
  • reagointikyky yritysten tarpeisiin
  • yhteistyön sujuvuus elinkeinoyhtiön kanssa.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että naantalilaiset yrityspäättäjät ovat tyytyväisiä ja kokevat, että kaupungin tarjoama tuki ja palvelut toimivat hyvin.  Olemme panostaneet paljon elinvoimaan ja yrittäjien palveluiden ja verkostojen kehittämiseen, mistä tämä ykkössija kertoo. Hieno tulos antaa paljon motivaatiota jatkaa kehittämistyötä, sanoo kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Kymmenen parasta kuntaa ja kaupunkia kokonaisvaikutelman perusteella (kouluarvosanalla 4–10 mitattuna) ovat:

1. Naantali
2. Lieto 
3. Kaarina 
4. Tampere
5. Siilinjärvi
6. Kuopio
7. Nokia 
8. Seinäjoki 
9. Lempäälä 
10. Ylöjärvi          

Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa selvitetään yrityspäättäjien näkemyksiä kunnista ja kaupungeista toimintaympäristöinä. Tutkimuksessa ovat mukana Suomen 54 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tiedonkeruu on toteutettu puhelininformoituna internetkyselynä syksyllä 2025. Tutkimukseen on vastannut yhteensä 2034 yrityspäättäjää.

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

