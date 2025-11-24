EU:n uusi biotalousstrategia vahvistaa metsäteollisuuden roolia vihreässä siirtymässä

Komissio tavoittelee sitä, että vuoteen 2040 mennessä kestäviä biopohjaisia materiaaleja hyödynnetään laajasti EU:ssa. Metsäteollisuus on tärkeässä roolissa lähes kaikkien ratkaisujen tuottamisessa: biopohjaisissa muoveissa, pakkauksissa, tekstiileissä, kemikaaleissa, rakennusmateriaaleissa, polttoaineissa sekä hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisteknologioissa. Uuden biotalousstrategian vahvuutena on sen painotus edelläkävijämarkkinoihin.

- EU:n biotalousstrategia on tärkeä ohjaava dokumentti biotalouden kehittämiselle EU:ssa. Metsäteollisuudelle ja Suomelle biotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen on puolestaan tärkeää siksi, että metsäteollisuuden osuus koko biotaloudesta Suomessa on reilusti yli 50 prosenttia. Se on Euroopan korkeimpia osuuksia jäsenmaavertailussa, Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström, toteaa.

Suomen hallitus ja virkakunta tehneet hyvää työtä

- Teollisuuden omien toimijoiden ohella Suomen hallitus ja virkakunta ovat tehneet oikeasuuntaista ja tärkeää ennakkovaikuttamista biotalouden mahdollisuuksien ymmärtämisen eteen EU:ssa, pohjoismaisen metsäarvoketjun merkitystä unohtamatta. Sitä arvostamme, Lindström muistuttaa.

EU:n biotalousstrategia korostaa, että kestävä biotalous ja kestävä metsänhoito kulkevat käsi kädessä. Kestävästi hankitun biomassan saatavuus on välttämätöntä ympäristö- ja ilmastotoimien, kilpailukyvyn ja innovaatioiden kannalta. Tämä ei ole vain Suomen tai muiden metsäisten maiden agenda; Ilmasto-, teollisuus- ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi biopohjaisia ratkaisuja tarvitaan kaikkialla Euroopassa.

Puuraaka-aineen ja biomassan saatavuuden turvaaminen on merkittävä tekijä myös huoltovarmuuden ja eurooppalaisen strategisen autonomian kannalta. On erinomaista, että strategiassa painotetaan kestävän metsätalouden paikallisuutta sekä hyötyjä.

Johdonmukainen toteutus ratkaisee onnistumisen

Jotta strategian kunnianhimo muuttuu todellisuudeksi, on strategiaa seuraavan lainsäädännön ja sääntelyn johdonmukaisuus ratkaisevaa. Ensi vuonna valmistuvat kiertotalouslaki (Circular Economy Act) ja biotekniikkalaki (Biotech Act) sekä joulukuussa odotettava, sääntelyä keventävä Omnibus-kokonaisuus on sovitettava yhteen biotalousstrategian kanssa. Nämä lainsäädäntökokonaisuudet ovat kaikki keskenään sidoksissa, ja niiden tulee vahvistaa Euroopan kykyä kasvattaa uusiutuvien, kierrätettävien sekä ympäristölle ja ilmastolle vähemmän haitallisten materiaalien käyttöä.

Uuden strategian nyt asettama suunta on siis myönteinen. Eurooppa tarvitsee vakaan toimintaympäristön, jossa yritykset voivat harjoittaa teollista tuotantoa, investoida ja innovoida uutta. Toimintaympäristön ennakoitavuus ja vakaus ovat edellytys pitkäjänteisille investoinneille ja kestävälle kasvulle.

- EU:ssa on nyt selkeä pyrkimys edistää biotalouden innovaatioiden etenemistä laboratorioista teolliseen mittakaavaan ja markkinoille. Tämä on tervetullut lähestymistapa, sillä skaalaus on kriittinen vaihe innovaatioiden läpimurrossa. Lisäksi uusiutuvan materiaalin tukeminen julkisissa hankinnoissa ja tuotelainsäädännössä on askel oikeaan suuntaan, Lindström sanoo.

Suomalainen metsäteollisuus odottaa tiivistä yhteistyötä komission ja arvoketjun kumppaneiden kanssa, jotta Euroopan metsiin perustuva biotalous voi saavuttaa kaikki sen mahdollisuudet niin kilpailukyvyn, ilmaston ja ympäristön kuin myös eurooppalaisen resilienssin näkökulmasta.

Biotalousstrategian julkistus tapahtui suomalaistuotteiden keskellä

Tämän päiväiseen biotalousstrategian julkistukseen Brysselissä, oli komissaari Jessika Roswallin esityksestä koottu näyttävä kokonaisuus moderneja, puusta valmistettuja tuotteita. Esillä oli tuotteita tekstileistä biokemikaaleihin, jopa puukomposiitista valmistettu kylpyamme oli tuotu paikalle.

- Kiitämme komissari Roswallia selkeästä ja tulevaisuuteen suuntautuvasta EU:n biotalousstrategian esittelystä sekä innovatiivisten, suomalaisten, puupohjaisten tuotteiden esiin tuomisesta julkistuksen yhteydessä. Tämä on tärkeä viesti siitä, kuinka keskeinen metsään perustuva biotalous jo nyt on Euroopan vihreässä siirtymässä, Lindström summaa.