Pirkanmaan ELY-keskus

Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräväylän rakennustyöt alkavat

27.11.2025 13:13:55 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Taivalkunnantien (maantie 2501) välille Pihtikorventie-Kuoppalankatu rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä valaistus-, kuivatus- ja reunakivitöineen. Lisäksi urakassa rakennetaan korotettu liittymäalue Taivalkunnantien ja Pihtikorventien risteykseen sekä tehdään muutoksia yksityisteiden liittymiin.

karttakuva Taivalkunnantiestä.

Urakan toteuttaa Destia Oy. Tilaajina toimivat ELY-keskus ja Nokian kaupunki. Työt alkavat maanantaina 1.12.2025. Liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään ja ohjaamaan yhdelle kaistalle. Työt valmistuvat marraskuussa 2026.

Yhteyshenkilöt

Vastaava työnjohtaja Harri Penttala, Destia Oy, 040 033 6768 / harri.penttala@destia.fi
Rakennuttajakonsultti Niko Väätäinen, Ramboll CM Oy, 040 620 2001 / niko.vaatainen@ramboll.fi
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 0295 024 106 / mikko.asunen@ely-keskus.fi
Rakennuttajainsinööri Pasi Villgren, Nokian kaupunki, 040 627 8881 / pasi.villgren@nokiankaupunki.fi

Liitteet

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

