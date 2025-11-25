Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräväylän rakennustyöt alkavat
Taivalkunnantien (maantie 2501) välille Pihtikorventie-Kuoppalankatu rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä valaistus-, kuivatus- ja reunakivitöineen. Lisäksi urakassa rakennetaan korotettu liittymäalue Taivalkunnantien ja Pihtikorventien risteykseen sekä tehdään muutoksia yksityisteiden liittymiin.
Urakan toteuttaa Destia Oy. Tilaajina toimivat ELY-keskus ja Nokian kaupunki. Työt alkavat maanantaina 1.12.2025. Liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään ja ohjaamaan yhdelle kaistalle. Työt valmistuvat marraskuussa 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vastaava työnjohtaja Harri Penttala, Destia Oy, 040 033 6768 / harri.penttala@destia.fi
Rakennuttajakonsultti Niko Väätäinen, Ramboll CM Oy, 040 620 2001 / niko.vaatainen@ramboll.fi
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 0295 024 106 / mikko.asunen@ely-keskus.fi
Rakennuttajainsinööri Pasi Villgren, Nokian kaupunki, 040 627 8881 / pasi.villgren@nokiankaupunki.fi
Liitteet
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Työllisyyskatsaus │ Työttömyys kasvoi lokakuussa Pirkanmaalla toiseksi eniten maakuntavertailussa25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla yhteensä 31 953 henkilöä, joka oli yli 1 400 henkilöä enemmän kuin syyskuussa. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna nousua oli 882 henkilöä. Pirkanmaan työttömyysaste oli 12 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 2 855 kappaletta, joka oli 253 kappaletta enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Työttömyys koskettaa edelleen eniten toisen asteen koulutuksen saaneita.
Kiinalaisen etämyynnin kasvu haastaa viranomaisia – kuluttajan vastuu korostuu Black Fridayna24.11.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Kuluttajien Kiinasta tilaamien pienten lähetysten määrä kasvaa reilusti yli 50 prosenttia tänä vuonna. Black Fridayn ostoshuuman alla Tulli ja Pirkanmaan ELY-keskus muistuttavat, että etämyynnin kasvu tuo mukanaan haasteita tuoteturvallisuudelle, tuottajavastuulle ja kuluttajansuojalle.
Valtatie 9 parannushanke sai rahoituksen – odotettu työ pääsee alkamaan20.11.2025 13:59:50 EET | Tiedote
Valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-välin parannushanke Pirkanmaalla etenee. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2026 talousarvioesityksen täydentämisestä ja hanke sai rahoituksen. Sen myötä 135 miljoonan euron investointi käynnistyy. Hanke poistaa kriittisen pullonkaulan Suomen vilkkaimmalta kaksikaistaiselta valtatieosuudelta.
Kunnat saavat lähes 10 miljoonaa euroa korvauksia kertakäyttöisten muoviroskien siivouskuluista19.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus päätti noin 9,8 miljoonan euron korvauksista kunnille kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajilta yleisten alueidensa siivoukseen. Hakijoiden määrä lisääntyi lähes 70 prosenttia. Tänä vuonna yli puolet kunnista haki korvauksia, kun viime vuonna hakijoita oli noin kolmasosa kunnista.
Huoltovarmuus vahvistuu Pirkanmaalla – maatalouden investoinnit kasvussa ja aloittavia viljelijöitä poikkeuksellisen paljon17.11.2025 14:23:44 EET | Tiedote
Pirkanmaalaisilla maatiloilla investoidaan nyt enemmän kuin aiemmin. Vuoden 2025 aikana Pirkanmaan ELY-keskukseen on saapunut 30 nuoren viljelijän aloitustukien hakemusta. Lokakuun loppuun mennessä tukea on myönnetty 135 maatalouden investoinnille: 7 miljoonaa euroa avustuksena ja 5,9 miljoonaa euroa korkotukilainana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme