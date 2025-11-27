Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä
Elements Suomi Oy:n Sastamalaan suunnittelema Ajoksenkankaan tuulivoimahanke on edennyt ympäristövaikutusten arvioinnissa selostusvaiheeseen. Ohjelmavaiheen jälkeen yhteen hankevaihtoehdoista tuli mukaan aurinkovoimala. Yleisötilaisuus hankkeesta järjestetään Sasky Vammalan ammattikoululla keskiviikkona 10. joulukuuta.
Elements Suomi Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Siinä hankkeesta vastaava on esittänyt tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvion todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Elements Suomi Oy suunnittelee Sastamalan kaupunkiin, Ajoksenkankaan alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Sastamalan keskustasta lounaaseen. Ajoksenkankaan hankealueen laajuus on noin 2 000 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 12 yksikköteholtaan 8 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 260 metriä.
Arviointiohjelman jälkeen YVA-selostusvaiheeseen siirryttäessä hankevaihtoehtoon VE2 lisättiin 34 hehtaarin laajuinen aurinkovoiman tuotantoalue.
Näitä hankevaihtoehtoja arvioitiin – toteutumattomasta hankkeesta aurinkovoimaa sisältävään suunnitelmaan
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Alueelle ei rakenneta tuulivoimaloita tai niihin liittyviä sähkönsiirron toimintoja.
Vaihtoehto VE1: Vaihtoehdossa VE1 Sastamalan kunnan Ajoksenkankaan alueelle rakennettaisiin enintään 12 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä, napakorkeus 172,5 metriä ja roottorin halkaisija 175 metriä. Voimaloiden yksikköteho olisi noin 8 MW. Hankkeen kokonaisteho on noin 96 MW.
Vaihtoehto VE2: Vaihtoehdossa VE2 Sastamalan kunnan Ajoksenkankaan alueelle rakennettaisiin enintään 8 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä, napakorkeus 172,5 metriä ja roottorin halkaisija 175 metriä. Voimaloiden yksikköteho olisi noin 8 MW ja hankkeen kokonaisteho noin 64 MW. Osana tätä vaihtoehtoa arvioidaan hankkeen itälaitaan tuulivoimaloiden TV7 ja TV8 itäpuolelle sijoittuva 34 hehtaarin kokoinen aurinkovoima-alue. Sen pinta-ala olisi noin 15,9 hehtaaria ja teho noin 15 MW.
Sähkönsiirrolle tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
- SVE1a-b ja SVE2a-b: Sähkönsiirto toteutettaisiin maakaapelilla Carunan 110 kV Sastamala-Äetsän verkkoon.
- SVE3: Sähkönsiirto toteutettaisiin 110 kV ilmajohdolla Fingridin Harjavalta-Melon verkkoon, ja johdon pituus olisi noin 20 kilometriä. Liikennöinti hankealueelle tapahtuisi Huittistentien kautta, sisäinen liikenne olemassa olevia ja uusia teitä pitkin.
Osallistu yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.12.2025 klo 17−19 Sasky Vammalan ammattikoululla (Ratakatu 36, 38210 Sastamala). Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteydellä. Linkki julkaistaan hankesivuilla.
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 26.1.2026 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukseen tai Lupa- ja valvontavirastoon seuraavasti:
- 31.12.2025 asti mielipiteet ja lausunnot toimitetaan osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. (viitteenä PIRELY/14140/2023)
- 1.1.2026 alkaen mielipiteet ja lausunnot toimitetaan Lupa- ja valvontavirastoon osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. (viitteenä PIRELY/14140/2023)
Lupa- ja valvontavirasto ottaa käsittelyssään huomioon ELY-keskukselle lähetetyt mielipiteet ja lausunnot.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä annetaan kahden kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ajoksenkankaan-tuulivoimahanke-yva
Ympäristövaikutusten arviointi vuoden 2026 alusta Lupa- ja valvontavirastoon
Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankkeesta vastaava:
Elements Suomi Oy, Sonja Vuorsalo, sonja.vuorsalo@elements.green, p. 041 314 1486
YVA-konsultti:
Ramboll Finland Oy, Pia Kautonen, pia.kautonen@ramboll.fi, p. 040 587 8396
Yhteysviranomainen:
31.12.2025 asti Pirkanmaan ELY-keskus, Kirsi Nieminen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 022 119. 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto, Kirsi Nieminen, p. 0295 254 000 (vaihde).
Linkit
