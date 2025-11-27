Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluja esitellään etänä 3.12.
PIrkanmaan hyvinvointialue järjestää Digipalvelut tutuiksi -tilaisuuden, jossa kerrotaan, mitä digipalveluita Pirkanmaan hyvinvointialueella on, miten niitä käytetään ja mitä ajankohtaista digipalveluissa on meneillään. Tilaisuus järjestetään Teamissa 3.12.2025 kello 15-16 ja se on avoin kaikille.
Esillä ovat muun muassa vuoden alusta laajasti käyttöön tulevat suomi.fi-viestit.
Tilaisuuden aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella digipalveluista ja kysellä tarkemmin niiden käytöstä. Tilaisuudessa perehdytään esimerkiksi OmaPirhan eli hyvinvointialueen yleisen digitaalisen asioinnin ja digiklinikan käyttöön. Pirkanmaan hyvinvointialueen digikehittämisen asiantuntijat sosiaali- ja terveyspalveluista ovat paikalla kertomassa palveluista ja vastaamassa osallistujien kysymyksiin.
Tilaisuus on avoin kaikille eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Siihen osallistutaan verkossa Teams-alustalla. Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin, tietokone tai tabletti.
Osallistumislinkki on julkaistu sivulla pirha.fi/digitutuksi.
Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluja on kehitetty Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Yhteyshenkilöt
Kärki Idasuunnittelija, digipalvelutPuh:040 674 5527ida.karki@pirha.fi
Kuvat
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
