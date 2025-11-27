Alkoholiton myymälä julistaa joulurauhan koteihin – keräys ja täsmäyslahjoitus väkivallan uhreja auttaville järjestöille
Yleisin syy poliisin kotihälytyksen on joulunaikaan väkivalta. Tänä vuonna alkoholiton startup Free Spirit tukee joulukeräyksellä väkivallan uhreja auttavia järjestöjä, joiden rahoitukseen hallitus suunnittelee leikkauksia. Yritys kannustaa myös muita yrttäjiä auttamaan leikkurin uhan alla olevia järjestöjä.
Alkoholilla on merkittävä rooli suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa: joulu on monille kodeissa turvaton
Poliisin tilastot kertovat jouluna kodin muuttuvan monelle turvattomaksi paikaksi olla. Alkoholipäihtymyksen tiedetään liittyvän kiinteästi pahoinpitelyihin. Arviolta vähintään kolmasosa pahoinpitelyistä tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena. Joulupyhinä apua tarjoavat järjestöt ovat koetuksella resurssien loppuessa kesken.
”Järjestöt todistavat resurssipulaa ja avuntarpeen ruuhkautumista juhlapyhien aikaan – samalla rahoitus on vaakalaudalla.
Alkoholiton startup: "alkoholin vakavimmat haitat läikkyvät viattomien päälle"
”Alkoholittomia juomia myyvänä ja maahantuovana yrityksenä olemme päivittäin tekemisissä alkoholialan vaikutusten kanssa, kun samalla teemme työtä juomakulttuurin tervehdyttämiseksi. Oli selvää, että haluamme tukea kampanjalla tahoja, jotka tekevät kirjaimellisen elintärkeää työtä väkivaltaa kohtaavien parissa.
Väkivallaton joulu ja arki ovat meille kaikille ihmisoikeus. Ei riitä, että joulurauha julistetaan vasta aattona, sillä lisääntyvää väkivaltaa kohdataan läpi juhlakauden. Siksi julistamme joulurauhan kaikkiin koteihin nyt, kun pikkujoulukausi on parhaimmillaan," sanoo Jenny Rostain, toimitusjohtaja-perustaja, Free Spirit Drinks Oy:sta.
Kampanjan aikana Free Spirit -myymälöissä voi lahjoittaa ostosten yhteydessä kahdelle eri järjestölle: Naisten Linja Suomessa ry ja Pääkaupungin Turvakoti ry. Lahjoituksia voi tehdä aina joulukuun 2025 loppuun saakka.
Free Spirit Drinks Oy täsmää, eli lahjoittaa omana lahjoituksenaan keräyksestä järjestöille kertynyttä summaa vastaavan määrän, jonka myötä lopullinen lahjoitus kaksinkertaistuu.
Joulurauha-kampanja-aika on 27.11.-31.12.2025.
– Lahjoituksia voi tehdä myös yhdistysten verkkosivujen kautta löytyville keräystileille vuoden jokaisena päivänä.
-----------------
LISÄTIETOJA JÄRJESTÖISTÄ:
NAISTEN LINJA SUOMESSA RY
Naisten Linja tarjoaa tukipalveluita väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille ja tekee työtä väkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassa.
Naisten Linjalla autetaan väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä monenlaisissa eri vaiheissa ja elämäntilanteissa. Palveluissa väkivaltaa kokeneet saavat neuvoja ja tukea tilanteeseensa ja keinoja päästä tilanteessaan eteenpäin. Naisten Linja tarjoaa tukea ja neuvontaa auttavassa puhelimessa, chatissa, somessa, vertaistukiryhmissä sekä ajanvarauksella. Auttavassa puhelimessa ja chatissa vastaavat koulutetut vapaaehtoiset. Vertaistukiryhmissä, ajanvarauksessa ja somessa auttavat väkivaltatyön ammattilaiset.
Naisten Linjalle kerätyt varat käytetään yhdistyksen tuottamien, toipumista ja voimaantumista edistävien palvelujen järjestämiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen, kouluttamiseen sekä vaikuttamistoimintaan. Kerätyillä varoilla voidaan esimerkiksi palkata lisätyövoimaa sekä järjestää ryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille.
Naisten Linja Suomessa ry: Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2022/1505. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
-----------------
PÄÄKAUPUNGIN TURVAKOTI RY
Pääkaupungin turvakoti ry (1978) toimii väkivaltatyön ytimessä kahden toimintamuotonsa – Turvakodit (3 kpl) ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö – keinoin.
Lisäksi Pääkaupungin turvakoti ry
- etsii ja auttaa vanhusikäisiä lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä yhdessä Suvanto ry:n kanssa ”Seniorin salaisuus- vapaaksi väkivallasta”2024–26-hankkeessa (STEA).
- kehittää uusia menetelmiä seurusteluväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja väkivallan käytön loppumiseksi ETKL:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa ”Väkivallattomuuden tukijat” 2024–26 -hankkeessa (ESR).
- kehittää ”Väkivaltatyötä pitkittyneissä erotilanteissa” 2025–2027 -hankkeessa (STEA) lasten huolto-, asumis- ja tapaamisriitoihin liittyvää lähisuhdeväkivaltaa kokevien perheiden perheinterventiomallin ja tarjoaa perheille tukea ko. tilanteessa.
Pääkaupungin turvakoti ry: Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2022/27.
Poliisihallituksen myöntämät keräysluvat löytyvät yhdistysten sivuilta ja kampanjamateriaaleista.
-----------------
