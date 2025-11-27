Suomalainen perheyritys VMT Plastic vastaa kasvaneeseen kysyntään investoimalla uusiin ruiskuvalukoneisiin – tuotantokapasiteetti kasvaa 32 %

Investointi avaa yritykselle uusia mahdollisuuksia valmistaa suurikokoisia, teknisesti tarkkoja muovituotteita sekä hyödyntää kierrätysmateriaaleja entistä tehokkaammin tuotannossaan. Investointi on tärkeä osa yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa.

“Haluamme vastata asiakkaidemme kasvavaan tarpeeseen entistä suuremmille ja teknisesti vaativammille muovikomponenteille.'” Toimitusjohtaja Marja Haapanen kertoo.

Uudet ruiskuvalukoneet on suunniteltu asiakastarpeiden mukaisesti eri kokoluokan ja käyttötarkoituksen tuotteille. Uusilla ruiskuvalukoneilla voidaan valmistaa peite- ja kuoriosia, suojakappaleita sekä teknisiä säiliöimäisiä tuotteita, joissa yhdistyvät mittatarkkuus, kestävyys, materiaalien monipuolisuus ja visuaalisesti laadukas pinta.

Uusien ruiskuvalukoneiden avulla voidaan valmistaa komponentteja kustannustehokkaasti esimerkiksi kone-, auto- ja logistiikkateollisuuden tai jätehuollon ja ympäristörakentamisen käyttöön.

Investointi laajentaa yrityksen kykyä käyttää monipuolisia teknisiä muoviraaka-aineita suurikokoisten tuotteiden valmistamisessa, joilla voidaan lisätä tuotteisiin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten: lämmön- ja kylmänkestävyys, sähköjohtavuus, palonesto-ominaisuudet, jäykkyys ja lujuus sekä laaja värivalikoima.

“Konehankinnat pohjautuvat asiakastarpeisiin ja markkinakysyntään. Suurten kierrätysmateriaalituotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja investointi vastaa tähän kehitykseen.” Marja Haapanen kertoo.