Suomalainen perheyritys VMT Plastic vastaa kasvaneeseen kysyntään investoimalla uusiin ruiskuvalukoneisiin – tuotantokapasiteetti kasvaa 32 %
Teknisen puhallusmuovauksen edelläkävijä VMT Plastic vahvistaa asemaansa ruiskuvalun alalla tekemällä merkittävän investoinnin kahteen ruiskuvalukoneeseen, joiden konekohtainen puristusvoima on 13 000 kN.
Investointi avaa yritykselle uusia mahdollisuuksia valmistaa suurikokoisia, teknisesti tarkkoja muovituotteita sekä hyödyntää kierrätysmateriaaleja entistä tehokkaammin tuotannossaan. Investointi on tärkeä osa yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa.
“Haluamme vastata asiakkaidemme kasvavaan tarpeeseen entistä suuremmille ja teknisesti vaativammille muovikomponenteille.'” Toimitusjohtaja Marja Haapanen kertoo.
Uudet ruiskuvalukoneet on suunniteltu asiakastarpeiden mukaisesti eri kokoluokan ja käyttötarkoituksen tuotteille. Uusilla ruiskuvalukoneilla voidaan valmistaa peite- ja kuoriosia, suojakappaleita sekä teknisiä säiliöimäisiä tuotteita, joissa yhdistyvät mittatarkkuus, kestävyys, materiaalien monipuolisuus ja visuaalisesti laadukas pinta.
Uusien ruiskuvalukoneiden avulla voidaan valmistaa komponentteja kustannustehokkaasti esimerkiksi kone-, auto- ja logistiikkateollisuuden tai jätehuollon ja ympäristörakentamisen käyttöön.
Investointi laajentaa yrityksen kykyä käyttää monipuolisia teknisiä muoviraaka-aineita suurikokoisten tuotteiden valmistamisessa, joilla voidaan lisätä tuotteisiin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten: lämmön- ja kylmänkestävyys, sähköjohtavuus, palonesto-ominaisuudet, jäykkyys ja lujuus sekä laaja värivalikoima.
“Konehankinnat pohjautuvat asiakastarpeisiin ja markkinakysyntään. Suurten kierrätysmateriaalituotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja investointi vastaa tähän kehitykseen.” Marja Haapanen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Marja Haapanen, Toimitusjohtaja
marja.haapanen@vmtplastic.fi
+358 (0) 40 5968333
www.vmtplastic.fi
VMT PLASTIC LYHYESTI – Innovatiivisia muoviratkaisuja teollisuuteen
VMT Plastic on tekniseen puhallusmuovaukseen ja ruiskuvaluun erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä muovituotteita asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaisia teknisiä muoviratkaisuja ratkaisuja sekä asiantuntevaa palvelua varaosista tuotantoprosessien kehittämiseen. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja ja tarjoamalla kustannustehokkaita, korkealaatuisia ja teknisesti vaativia muovituotteita eri teollisuuden aloille. VMT Plasticin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja yritys työllistää yli 30 alan ammattilaista. Vuonna 2025 VMT Plasticin liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja yritys on voimakkaassa kasvussa.
Lisää VMT Plasticista: www.vmtplastic.fi
