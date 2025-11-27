VMT Plastic

Suomalainen perheyritys VMT Plastic vastaa kasvaneeseen kysyntään investoimalla uusiin ruiskuvalukoneisiin – tuotantokapasiteetti kasvaa 32 %

27.11.2025 14:24:13 EET | VMT Plastic | Tiedote

Jaa

Teknisen puhallusmuovauksen edelläkävijä VMT Plastic vahvistaa asemaansa ruiskuvalun alalla tekemällä merkittävän investoinnin kahteen ruiskuvalukoneeseen, joiden konekohtainen puristusvoima on 13 000 kN.

VMT Plasticin uudet ruiskuvalukoneet.
VMT Plasticin uudet ruiskuvalukoneet. Kuva: Anna Häyrynen

Investointi avaa yritykselle uusia mahdollisuuksia valmistaa suurikokoisia, teknisesti tarkkoja muovituotteita sekä hyödyntää kierrätysmateriaaleja entistä tehokkaammin tuotannossaan. Investointi on tärkeä osa yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa.

“Haluamme vastata asiakkaidemme kasvavaan tarpeeseen entistä suuremmille ja teknisesti vaativammille muovikomponenteille.'” Toimitusjohtaja Marja Haapanen kertoo.

Uudet ruiskuvalukoneet on suunniteltu asiakastarpeiden mukaisesti eri kokoluokan ja käyttötarkoituksen tuotteille. Uusilla ruiskuvalukoneilla voidaan valmistaa peite- ja kuoriosia, suojakappaleita sekä teknisiä säiliöimäisiä tuotteita, joissa yhdistyvät mittatarkkuus, kestävyys, materiaalien monipuolisuus ja visuaalisesti laadukas pinta.

Uusien ruiskuvalukoneiden avulla voidaan valmistaa komponentteja kustannustehokkaasti esimerkiksi kone-, auto- ja logistiikkateollisuuden tai jätehuollon ja ympäristörakentamisen käyttöön.

Investointi laajentaa yrityksen kykyä käyttää monipuolisia teknisiä muoviraaka-aineita suurikokoisten tuotteiden valmistamisessa, joilla voidaan lisätä tuotteisiin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten: lämmön- ja kylmänkestävyys, sähköjohtavuus, palonesto-ominaisuudet, jäykkyys ja lujuus sekä laaja värivalikoima.

“Konehankinnat pohjautuvat asiakastarpeisiin ja markkinakysyntään. Suurten kierrätysmateriaalituotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja investointi vastaa tähän kehitykseen.” Marja Haapanen kertoo.

Avainsanat

vmt plasticmuoviratkaisutruiskuvalumuovituotteettekninen puhallusmuovausinvestointi

Yhteyshenkilöt

Marja Haapanen, Toimitusjohtaja
marja.haapanen@vmtplastic.fi
+358 (0) 40 5968333
www.vmtplastic.fi

Kuvat

VMT Plasticin uudet ruiskuvalukoneet.
VMT Plasticin uudet ruiskuvalukoneet.
Kuva: Anna Häyrynen
Lataa
VMT Plasticin toimitusjohtaja Marja Haapanen.
VMT Plasticin toimitusjohtaja Marja Haapanen.
Kuva: Anna Häyrynen
Lataa

Linkit

VMT PLASTIC LYHYESTI – Innovatiivisia muoviratkaisuja teollisuuteen

VMT Plastic on tekniseen puhallusmuovaukseen ja ruiskuvaluun erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä muovituotteita asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaisia teknisiä muoviratkaisuja ratkaisuja sekä asiantuntevaa palvelua varaosista tuotantoprosessien kehittämiseen. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja ja tarjoamalla kustannustehokkaita, korkealaatuisia ja teknisesti vaativia muovituotteita eri teollisuuden aloille. VMT Plasticin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja yritys työllistää yli 30 alan ammattilaista. Vuonna 2025 VMT Plasticin liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja yritys on voimakkaassa kasvussa.

Lisää VMT Plasticista: www.vmtplastic.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VMT Plastic

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye