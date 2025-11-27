Sofia Virta: Hoitajapulasta irtisanomisiin – rahoitusmalli ajaa hyvinvointialueet ja henkilöstön kestämättömään ahdinkoon

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yt-neuvottelut ovat Ylen (26.11.) mukaan päättyneet siihen, että ensi vuonna vähenee 398 työpaikkaa ja vakituisen henkilöstön määrä supistuu noin seitsemän prosenttia.

– Etelä-Karjalassa hoitajapula on kääntymässä irtisanomisiksi. Se on täysin kestämätön tie työntekijöille, potilaille ja koko järjestelmälle, Virta korostaa.

Esimerkiksi hoitajajärjestöt ovat kritisoineet rahoitusjärjestelmää vinoutuneeksi sekä painottaneet, ettei alueella ole enää tehostamisvaraa aiempien säästöjen jälkeen. Nyt nämä varoitukset konkretisoituvat Ylen uutisen mukaan irtisanomisina ja täyttämättä jätettävinä tehtävinä.

– Hoitajia ei voi ensin metsästää töihin ja seuraavana vuonna irtisanoa. Tämä heiluri vie pohjan sekä työhyvinvoinnilta että hoidon laadulta ja jatkuvuudelta, Virta sanoo.

Virran mukaan rahoitusmalli ohjaa hyvinvointialueita lyhytnäköisiin säästöihin, joissa henkilöstö joutuu aina ensimmäiseksi sopeutuksen kohteeksi. Kun työkuorma kasvaa ja työhyvinvointiin liittyviä etuuksia leikataan, poissaolot lisääntyvät ja palvelut heikkenevät, vaikka juuri henkilöstön jaksaminen on yksi tärkeimmistä tavoista turvata hoitoon pääsy ja kustannusvaikuttavuus.

– Jos haluamme turvata hoitoon pääsyn ja kustannusvaikuttavuuden, meidän on huolehdittava henkilöstön jaksamisesta. Rahoituksen pitäisi kannustaa ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn vahvistamiseen – ei romuttaa niitä. Tämä maksaa lopulta moninkertaisesti enemmän kuin työntekijöistä kiinni pitäminen, Virta sanoo.

Virran mukaan hyvinvointialueiden rahoituksen tulee vastata todellisia kustannuksia ja palvelutarpeita sekä sisältää kannusteita vaikuttavaan ja ennaltaehkäisevään työhön. Henkilöstön hyvinvointityö ja toimiva henkilöstöpolitiikka tulisi integroida paremmin osaksi rahoitusmallia, jotta alueiden ei tarvitse paikata järjestelmän valuvikoja irtisanomisilla ja työolojen heikentämisellä.

Virta vaatii hallitukselta nopeaa reagointia, koska alueiden rahoituslain korjaamiselle on vielä pieni aikaikkuna auki.

– Kun hyvinvointialueita ajetaan näin massiivisiin henkilöstövähennyksiin, kyse ei ole enää yksittäisen alueen päätöksistä vaan valtion ohjauksen ja rahoitusmallin epäonnistumisesta. Tämä on korjattava väliaikaisella lakimuutoksella jo keväällä ja pysyvällä malliuudistuksella parlamentaarisesti, Virta linjaa.