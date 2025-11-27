Vähä-Säkylän uusi risteyssilta avataan liikenteelle perjantaina 28.11. klo 12
Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut Vähä-Säkylän risteyssillan Säkylässä maantiellä 12691 (Rantatie). Sillan uusimistyöt käynnistyivät huhtikuussa ja liikenne jouduttiin ohjaamaan n. 9 km pituiselle kiertoreitille uusimistöiden ajaksi. Uusi silta on nyt valmistunut ja se avataan liikenteelle perjantaina 28.11.2025 klo 12. Uusi silta on otettu jo aiemmin käyttöön kävelijöille ja pyöräilijöille.
Vähä-Säkylän uusi risteyssilta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Rakentamisurakka on sujunut suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Urakka-aikaa oli varattu kevääseen 2026 saakka, mutta koko hanke saadaan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.
Liikennemäärä Vähä-Säkylän risteyssillalla on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Urakoitsijana hankkeessa on toiminut Kreate Oy.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
