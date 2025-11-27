Vähä-Säkylän uusi risteyssilta avataan liikenteelle perjantaina 28.11. klo 12

Varsinais-Suomen työttömyys pysyi lokakuussa trendiä myötäillen ennallaan 25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työttömyys oli marraskuussa käytännössä samalla tasolla kuin syyskuussa, joka on kuukaudelle hyvin tyypillistä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi silti kasvamistaan ja kohdistuu erityisesti nuoriin ikäluokkiin tällä hetkellä, mikä on erityisen huolestuttavaa. Työvoiman kysyntä ei ainakaan vielä osoita kiihtymisen merkkejä, vaikka positiivisia signaaleja elinkeinoelämän puolelta jo kantautuukin. Silti mihinkään vauhdikkaaseen talouden ja työttömyyden elpymiseen ei uskota.