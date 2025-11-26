EU:n tulee osoittaa johtajuutta rauhan saamiseksi Ukrainaan
EU-parlamentti toivoo, että EU kantaisi enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta ja tukisi rauhan saamista Ukrainaan mahdollisimman aktiivisesti.
- Meppien mukaan aselepo on saatava ennen pysyvää rauhaa
- Yhdysvaltojen ristiriitainen politiikka on haitallista rauhan syntymisen kannalta
- Mitään Ukrainaa koskevaa ei saa päättää ilman Ukrainaa eikä mitään Eurooppaa koskevaa ilman Eurooppaa
- EU:n ei tule tunnustaa Ukrainalta vallattuja alueita osaksi Venäjää
Torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa Euroopan parlamentti reagoi Yhdysvaltain hallinnon viimeaikaisiin aloitteisiin Ukrainan sodan lopettamiseksi. Äänin 401 puolesta, 70 vastaan ja 90 tyhjää hyväksytyssä tekstissä mepit kannustavat EU:ta ja sen jäsenmaita osoittamaan johtajuutta tärkeässä geopoliittisessa taitekohdassa sekä toimimaan Yhdysvaltojen ja muiden kumppanien kanssa varmistaakseen, että neuvottelut tähtäävät oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan ja kunnioittavat kansainvälisen oikeuden periaatteita.
Meppien kannan mukaan pysyvän rauhan saamiseksi tarvitaan ensin toimiva aselepo. Rauhan tueksi tarvitaan myös toimivat Yhdysvaltojen ja EU:n turvatakuut Ukrainalle, jotka vastaavat sisällöltään Naton viidettä artiklaa ja EU-perussopimuksen kohtaa 42.7. Näin luotaisiin pelote ja estettäisiin tulevat hyökkäykset sekä vastattaisiin nopeasti mahdollisiin sopimusloukkauksiin.
Tekstin mukaan EU tai jäsenmaat eivät saisi laillisesti tunnustaa Ukrainalta vallattuja alueita osaksi Venäjää. Mepit toteavat, että eurooppalaisten täytyy osallistua rauhanneuvotteluihin, koska Ukrainan sodan lopputuloksella on merkittävä vaikutus Euroopan turvallisuusjärjestykseen. Siksi mitään Ukrainaa koskevaa ei saa päättää ilman Ukrainaa eikä mitään Eurooppaa koskevaa ilman Eurooppaa.
Washingtonin ristiriitainen linja Ukrainaa kohtaan haitallista rauhan syntymiselle
Päätöslauselmassa mepit tunnustavat Yhdysvaltain hallinnon pyrkimykset Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan lopettamiseksi. He toteavat kuitenkin, että hallinnon ristiriitainen politiikka Ukrainaa kohtaan on haitallista pysyvän rauhan saamisen kannalta. Mepit korostavat, ettei rauhansopimus saa rajoittaa Ukrainan kykyä puolustaa itsemääräämisoikeuttaan, itsenäisyyttään ja alueellista koskemattomuuttaan. Parlamentti toistaa, että Ukrainalla on oikeus itse valita turvallisuus- ja muut liittonsa ilman, että Venäjä saa tähän veto-oikeutta.
Jäädytetyistä varoista koostuva sotakorvauslaina
Päätöslauselmassa todetaan, että rauhansopimuksen täytyy määrätä Venäjä korvaamaan Ukrainalle aiheuttamansa aineellinen ja aineeton kärsimys. Mepit pyytävät EU:ta ja jäsenmaita hyväksymään viipymättä oikeudellisesti ja taloudellisesti vankan Ukrainan sotakorvauslainan, joka perustuu Venäjän jäädytetyille varoille. Näiden varojen kohtalosta tai sijoittamisesta ei myöskään voi neuvotella ilman EU:ta. Parlamentin mukaan mitään EU-pakotteita ei tule poistaa ennen kuin neuvottelemalla syntynyt rauhansopimus on voimassa. Jos Venäjä ei suostu vakaviin neuvotteluihin, EU:n tulee ottaa käyttöön merkittäviä lisäpakotteita sitä kohtaan, sanotaan tekstissä.
Päätöslauselman koko teksti lisätään tänne.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Metsäkatoasetus: parlamentti tukee yksinkertaistamistoimia26.11.2025 15:41:43 EET | Tiedote
Mepit äänestivät metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisen puolesta. Vuonna 2023 hyväksytty asetus pyrkii varmistamaan, etteivät EU-markkinoilla myydyt tuotteet aiheuta metsäkatoa.
InvestEU: lisätakuu ja yksinkertaisemmat säännöt26.11.2025 15:21:42 EET | Tiedote
Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen, joka yksinkertaistaa InvestEU-ohjelman raportointivaatimuksia ja kasvattaa sen rahoituskapasiteettia.
Barn under 16 år ska inte ha sociala medier, menar ledamöterna26.11.2025 14:29:47 EET | Pressmeddelande
Ledamöterna vill ha kraftfulla EU-insatser för att skydda minderåriga online, däribland en EU-omfattande minimiålder på 16 år och förbud mot de mest skadliga beroendeframkallande metoderna.
Parlamentti: sosiaalisen median käytön alaikärajaksi 16 vuotta26.11.2025 14:29:47 EET | Tiedote
Mepit vaativat EU:lta lisätoimia alaikäisten suojelemiseksi verkossa, esimerkiksi 16 vuoden alaikärajaa sosiaalisen median käytölle ja riippuvuutta aiheuttavien käytäntöjen kieltämistä.
Leksakers säkerhet: Nya regler för bättre skydd av barns hälsa25.11.2025 14:32:39 EET | Pressmeddelande
De nya reglerna ska minska antalet farliga leksaker som säljs i EU och skydda barn från leksaksrelaterade risker.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme