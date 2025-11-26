EU:n tulee osoittaa johtajuutta rauhan saamiseksi Ukrainaan

Meppien mukaan aselepo on saatava ennen pysyvää rauhaa

Yhdysvaltojen ristiriitainen politiikka on haitallista rauhan syntymisen kannalta

Mitään Ukrainaa koskevaa ei saa päättää ilman Ukrainaa eikä mitään Eurooppaa koskevaa ilman Eurooppaa

EU:n ei tule tunnustaa Ukrainalta vallattuja alueita osaksi Venäjää

Torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa Euroopan parlamentti reagoi Yhdysvaltain hallinnon viimeaikaisiin aloitteisiin Ukrainan sodan lopettamiseksi. Äänin 401 puolesta, 70 vastaan ja 90 tyhjää hyväksytyssä tekstissä mepit kannustavat EU:ta ja sen jäsenmaita osoittamaan johtajuutta tärkeässä geopoliittisessa taitekohdassa sekä toimimaan Yhdysvaltojen ja muiden kumppanien kanssa varmistaakseen, että neuvottelut tähtäävät oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan ja kunnioittavat kansainvälisen oikeuden periaatteita.

Meppien kannan mukaan pysyvän rauhan saamiseksi tarvitaan ensin toimiva aselepo. Rauhan tueksi tarvitaan myös toimivat Yhdysvaltojen ja EU:n turvatakuut Ukrainalle, jotka vastaavat sisällöltään Naton viidettä artiklaa ja EU-perussopimuksen kohtaa 42.7. Näin luotaisiin pelote ja estettäisiin tulevat hyökkäykset sekä vastattaisiin nopeasti mahdollisiin sopimusloukkauksiin.

Tekstin mukaan EU tai jäsenmaat eivät saisi laillisesti tunnustaa Ukrainalta vallattuja alueita osaksi Venäjää. Mepit toteavat, että eurooppalaisten täytyy osallistua rauhanneuvotteluihin, koska Ukrainan sodan lopputuloksella on merkittävä vaikutus Euroopan turvallisuusjärjestykseen. Siksi mitään Ukrainaa koskevaa ei saa päättää ilman Ukrainaa eikä mitään Eurooppaa koskevaa ilman Eurooppaa.

Washingtonin ristiriitainen linja Ukrainaa kohtaan haitallista rauhan syntymiselle

Päätöslauselmassa mepit tunnustavat Yhdysvaltain hallinnon pyrkimykset Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan lopettamiseksi. He toteavat kuitenkin, että hallinnon ristiriitainen politiikka Ukrainaa kohtaan on haitallista pysyvän rauhan saamisen kannalta. Mepit korostavat, ettei rauhansopimus saa rajoittaa Ukrainan kykyä puolustaa itsemääräämisoikeuttaan, itsenäisyyttään ja alueellista koskemattomuuttaan. Parlamentti toistaa, että Ukrainalla on oikeus itse valita turvallisuus- ja muut liittonsa ilman, että Venäjä saa tähän veto-oikeutta.

Jäädytetyistä varoista koostuva sotakorvauslaina

Päätöslauselmassa todetaan, että rauhansopimuksen täytyy määrätä Venäjä korvaamaan Ukrainalle aiheuttamansa aineellinen ja aineeton kärsimys. Mepit pyytävät EU:ta ja jäsenmaita hyväksymään viipymättä oikeudellisesti ja taloudellisesti vankan Ukrainan sotakorvauslainan, joka perustuu Venäjän jäädytetyille varoille. Näiden varojen kohtalosta tai sijoittamisesta ei myöskään voi neuvotella ilman EU:ta. Parlamentin mukaan mitään EU-pakotteita ei tule poistaa ennen kuin neuvottelemalla syntynyt rauhansopimus on voimassa. Jos Venäjä ei suostu vakaviin neuvotteluihin, EU:n tulee ottaa käyttöön merkittäviä lisäpakotteita sitä kohtaan, sanotaan tekstissä.

Päätöslauselman koko teksti lisätään tänne.

Lisätietoa