Diabetesta sairastavien käyttämissä FreeStyle Libre 3 ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreissa havaittu vika

27.11.2025 15:13:44 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Laitevalmistaja Abbott on havainnut, että osa FreeStyle Libre 3 ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreista voi näyttää virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Pirkanmaan hyvinvointialueella sensoreita on jaettu hoitotarvikepalvelun kautta ainakin 1 000 diabetesta sairastavalle potilaalle.

Jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, esimerkiksi liian vähäiseen insuliinin annosteluun ja happomyrkytyksen vaaran huomaamatta jäämiseen. Ne voivat vaikuttaa myös siihen, että automaattiset insuliinipumput annostelevat liian vähän insuliinia. Virheelliset hoitopäätökset voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä. 

Valmistajan verkkosivuilla osoitteessa www.freestylecheck.com voi sarjanumeron perusteella tarkistaa, ovatko omat sensorit mahdollisesti viallisia. Sensorin sarjanumeron löytää sovelluksesta, lukulaitteesta tai sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjasta. 

Jos sensori tarkistuksen perusteella kuuluu viallisten joukkoon, sen käyttö pitää lopettaa heti ja hävittää sensori. Korvaavan sensorin saa jättämällä yhteystiedot tarkistussivulle. Verensokeri kannattaa mitata sormenpäästä siihen saakka, kunnes saa korvaavan sensorin.  

– Jos sensoria käyttävä pirkanmaalainen on epävarma, miten pitää toimia, kannattaa ottaa yhteyttä omaan diabeteshoitajaan, kehottaa apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta Pirkanmaan hyvinvointialueelta. 

Lisätietoja sensoreita käyttäville asiakkaille on laitevalmistaja Abbottin verkkosivuilla sekäAbbottin asiakasohjeessa.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tero Harjuntausta
Apulaisylilääkäri, vastaanottopalvelut
040 806 3761
tero.harjuntausta@pirha.fi

Saara Metso
Ylilääkäri, endokrinologia
TAYS sisätautien vastuualue
040 531 0154
saara.metso@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

