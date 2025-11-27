Diabetesta sairastavien käyttämissä FreeStyle Libre 3 ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreissa havaittu vika
Laitevalmistaja Abbott on havainnut, että osa FreeStyle Libre 3 ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreista voi näyttää virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Pirkanmaan hyvinvointialueella sensoreita on jaettu hoitotarvikepalvelun kautta ainakin 1 000 diabetesta sairastavalle potilaalle.
Jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, esimerkiksi liian vähäiseen insuliinin annosteluun ja happomyrkytyksen vaaran huomaamatta jäämiseen. Ne voivat vaikuttaa myös siihen, että automaattiset insuliinipumput annostelevat liian vähän insuliinia. Virheelliset hoitopäätökset voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä.
Valmistajan verkkosivuilla osoitteessa www.freestylecheck.com voi sarjanumeron perusteella tarkistaa, ovatko omat sensorit mahdollisesti viallisia. Sensorin sarjanumeron löytää sovelluksesta, lukulaitteesta tai sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjasta.
Jos sensori tarkistuksen perusteella kuuluu viallisten joukkoon, sen käyttö pitää lopettaa heti ja hävittää sensori. Korvaavan sensorin saa jättämällä yhteystiedot tarkistussivulle. Verensokeri kannattaa mitata sormenpäästä siihen saakka, kunnes saa korvaavan sensorin.
– Jos sensoria käyttävä pirkanmaalainen on epävarma, miten pitää toimia, kannattaa ottaa yhteyttä omaan diabeteshoitajaan, kehottaa apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Lisätietoja sensoreita käyttäville asiakkaille on laitevalmistaja Abbottin verkkosivuilla sekäAbbottin asiakasohjeessa.
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tero Harjuntausta
Apulaisylilääkäri, vastaanottopalvelut
040 806 3761
tero.harjuntausta@pirha.fi
Saara Metso
Ylilääkäri, endokrinologia
TAYS sisätautien vastuualue
040 531 0154
saara.metso@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluja esitellään etänä 3.12.27.11.2025 14:12:37 EET | Tiedote
PIrkanmaan hyvinvointialue järjestää Digipalvelut tutuiksi -tilaisuuden, jossa kerrotaan, mitä digipalveluita Pirkanmaan hyvinvointialueella on, miten niitä käytetään ja mitä ajankohtaista digipalveluissa on meneillään. Tilaisuus järjestetään Teamissa 3.12.2025 kello 15-16 ja se on avoin kaikille.
Korjattu tiedote: Pirkanmaan perheille kysely: Haluaisitko asioida iltaisin tai viikonloppuisin?26.11.2025 09:29:19 EET | Tiedote
Selvitämme perheiden toiveita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen aukioloajoista sekä digipalvelujen käytöstä. Vastaa kyselyyn ja vaikuta siihen, miten palvelut järjestetään jatkossa.
Pirkanmaan perheille kysely: Haluaisitko asioida iltaisin tai viikonloppuisin?26.11.2025 09:09:32 EET | Tiedote
Selvitämme perheiden toiveita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen aukioloajoista sekä digipalvelujen käytöstä. Vastaa kyselyyn ja vaikuta siihen, miten palvelut järjestetään jatkossa.
Teemalähetys 3.12.2025: Miten voit auttaa läheistäsi digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa?25.11.2025 10:21:15 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -sarjan joulukuun teemalähetys tarjoaa käytännön tietoa digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä siitä, miten voit asioida läheisesi puolesta.
Aluehallitus keskusteli talousarviosta ja jätti asiakasmaksut pöydälle24.11.2025 13:29:00 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli maanantaina esitystään talousarvioksi ja asiakasmaksuiksi aluevaltuustolle. Talousarvioesityksestä päätetään vasta, kun kesken olevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Asiakasmaksut jätettiin pöydälle. Hallitus teki myös esityksen palkkiosäännön muutoksesta ja päätti palkkaharmonisaation aikataulusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme