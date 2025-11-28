Blåkläder jatkaa yhteistyökumppanina - Tässä Kiihdytysajon SM-osakilpailut 2026

Kaudella 2025 yhteistyökumppanuuksien tuotto ohjattiin kokonaisuudessaan kilpailumaksujen pienentämiseen.

“On meille ja koko lajille tärkeää, että pääsemme jatkamaan Blåkläderin kanssa yhteistyötä. Tämä on samalla ensimmäinen askel sille, että voimme kohtuullistaa osallistumismaksuja edelleen myös tulevalla kaudella. Kauden 2026 muut kumppanuuspaketit ovat myynnissä, ja voimme tarjota erittäin edullisia ratkaisuja joilla yhteistyökumppanimme saavat kattavaa näkyvyyttä FHRA:n kanavissa niin kilpailupaikkakunnilla, kuin myös muualla kotimaassa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kuvailee.

Kaudella 2025 Kiihdytysajon SM-sarjan päätavoite oli kilpailija- ja yleisömäärän kehittäminen, jossa onnistuttiin positiivisesti.

"Saimme kilpailijamäärää kasvatettua, jolloin myös yleisölle oli tarjolla enemmän nähtävää. On ollut hienoa nähdä, että yli 50-vuotiaan lajimme kiinnostus on edelleen vahvaa, ja voimme jopa puhua kiihdytysajon uudesta nousukaudesta. Vuoden 2026 tavoite on jatkaa tätä kehitystä, ja saada sarjaan mukaan entistä enemmän myös uusia kuljettajia. Tulevalle kaudelle on luvassa monenlaista uutta, joten nyt on yrityksille oikea aika olla yhteydessä jotta pääsee mukaan”, Pinola kertoo.

***

Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja



15.-17.5. / LSK Business Park, Kauhava

12.-14.6. / Motopark , Pieksämäki

17.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava

4.-6.9. / Motopark , Pieksämäki

