Blåkläder jatkaa yhteistyökumppanina - Tässä Kiihdytysajon SM-osakilpailut 2026
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
Kaudella 2025 yhteistyökumppanuuksien tuotto ohjattiin kokonaisuudessaan kilpailumaksujen pienentämiseen.
“On meille ja koko lajille tärkeää, että pääsemme jatkamaan Blåkläderin kanssa yhteistyötä. Tämä on samalla ensimmäinen askel sille, että voimme kohtuullistaa osallistumismaksuja edelleen myös tulevalla kaudella. Kauden 2026 muut kumppanuuspaketit ovat myynnissä, ja voimme tarjota erittäin edullisia ratkaisuja joilla yhteistyökumppanimme saavat kattavaa näkyvyyttä FHRA:n kanavissa niin kilpailupaikkakunnilla, kuin myös muualla kotimaassa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kuvailee.
Kaudella 2025 Kiihdytysajon SM-sarjan päätavoite oli kilpailija- ja yleisömäärän kehittäminen, jossa onnistuttiin positiivisesti.
"Saimme kilpailijamäärää kasvatettua, jolloin myös yleisölle oli tarjolla enemmän nähtävää. On ollut hienoa nähdä, että yli 50-vuotiaan lajimme kiinnostus on edelleen vahvaa, ja voimme jopa puhua kiihdytysajon uudesta nousukaudesta. Vuoden 2026 tavoite on jatkaa tätä kehitystä, ja saada sarjaan mukaan entistä enemmän myös uusia kuljettajia. Tulevalle kaudelle on luvassa monenlaista uutta, joten nyt on yrityksille oikea aika olla yhteydessä jotta pääsee mukaan”, Pinola kertoo.
***
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
15.-17.5. / LSK Business Park, Kauhava
12.-14.6. / Motopark , Pieksämäki
17.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava
4.-6.9. / Motopark , Pieksämäki
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
