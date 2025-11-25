THL viikolla 49/2025

THL viikolla 48/2025 20.11.2025 15:10:51 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 20.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 24.11. Iäkkäiden yhteisöllisessä asumisessa jopa puolet asiakkaista on muistisairaita ja kolmasosa tarvitsee paljon apua arjessaan. Tuore julkaisu kokoaa tiedot iäkkäiden yhteisöllisen asumisen asiakaskunnasta, yksiköiden toimintakäytännöistä sekä palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Lisätietoja torstaina 20.11.: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 ja perjantaina 21.11.: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392 ke 26.11. Las