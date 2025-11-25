THL viikolla 49/2025

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 27.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Verkkouutiset

  • ma 1.12. THL julkaisee maailman aids-päivänä 1. joulukuuta kansallisen strategian hivin ja kroonisten virushepatiittiepidemioiden torjuntaan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
  • ma 1.12. THL:n selvityksessä tarkastellaan, millainen vaikutus julkiseen talouteen ja eri väestöryhmiin olisi, jos sijoitusvarallisuutta huomioitaisiin julkisessa ympärivuorokautisen hoivan maksuissa. Tällä hetkellä maksut perustuvat asiakkaiden tuloihin. Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi
  • ti 2.12. Hyvinvointialueet ovat kehittäneet hoidon jatkuvuutta ja ottaneet käyttöön erilaisia omalääkärimalleja. Mihin kehitystyössä on päästy ja miten arjen haasteita on ratkottu? Webinaari klo 13 alkaen, toimittajat tervetulleita linjoille (ei vaadi ilmoittautumista): Omalääkäri 2.0 ja hoidon jatkuvuusmallien edistäminen Suomen kestävän kasvun ohjelmassaLisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392

Blogit  

  • ma 1.12. Miten hyvinvointialueet voivat onnistua sosioekonomisten terveyserojen kaventamisessa? Kirjoittajat: Merja Seppälä, TtM, Itä-Suomen yliopisto, Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto ja Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö, Edistävä ja ehkäisevä työ THL
  • to 4.12. Tieto ohjaa lastensuojelun tulevaisuutta. Kirjoittaja: Heini Leivo

Tapahtumat ja webinaarit

  • ti 2.12. klo 13.00-16.00. Omalääkäri 2.0 ja hoidon jatkuvuusmallien edistäminen Suomen kestävän kasvun ohjelmassa – kehittäjien päätöstilaisuus. Verkossa

