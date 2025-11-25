THL viikolla 49/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 27.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Verkkouutiset
- ma 1.12. THL julkaisee maailman aids-päivänä 1. joulukuuta kansallisen strategian hivin ja kroonisten virushepatiittiepidemioiden torjuntaan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- ma 1.12. THL:n selvityksessä tarkastellaan, millainen vaikutus julkiseen talouteen ja eri väestöryhmiin olisi, jos sijoitusvarallisuutta huomioitaisiin julkisessa ympärivuorokautisen hoivan maksuissa. Tällä hetkellä maksut perustuvat asiakkaiden tuloihin. Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi
- ti 2.12. Hyvinvointialueet ovat kehittäneet hoidon jatkuvuutta ja ottaneet käyttöön erilaisia omalääkärimalleja. Mihin kehitystyössä on päästy ja miten arjen haasteita on ratkottu? Webinaari klo 13 alkaen, toimittajat tervetulleita linjoille (ei vaadi ilmoittautumista): Omalääkäri 2.0 ja hoidon jatkuvuusmallien edistäminen Suomen kestävän kasvun ohjelmassaLisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
Blogit
- ma 1.12. Miten hyvinvointialueet voivat onnistua sosioekonomisten terveyserojen kaventamisessa? Kirjoittajat: Merja Seppälä, TtM, Itä-Suomen yliopisto, Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto ja Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö, Edistävä ja ehkäisevä työ THL
- to 4.12. Tieto ohjaa lastensuojelun tulevaisuutta. Kirjoittaja: Heini Leivo
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 2.12. klo 13.00-16.00. Omalääkäri 2.0 ja hoidon jatkuvuusmallien edistäminen Suomen kestävän kasvun ohjelmassa – kehittäjien päätöstilaisuus. Verkossa
Lisätietoa:
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
