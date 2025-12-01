Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kauppojen pakkaamien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu vaihtelee

1.12.2025

Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö tutki vuonna 2025 helsinkiläisten vähittäismyymälöiden itse pakkaamien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua säilyvyysaikana. Vaikka suurin osa näytteistä arvioitiin hyviksi, kolmasosa oli laadultaan huonoja tai välttäviä. Selvityksen perusteella toimijoiden tulee kiinnittää huomiota pakkaamishygieniaan, lämpötilanhallintaan sekä säilyvyysaikojen asettamiseen ja perustelemiseen.

Pakattuja elintarvikkeita kaupan kylmäkaapissa.
Suurin osa näytteistä arvioitiin hyviksi, kolmasosa oli laadultaan huonoja tai välttäviä. Pirkko Hokkanen

Selvityksessä otettiin 41 näytettä yhteensä 24 Helsingissä sijaitsevasta vähittäismyymälästä. Näytteistä tutkittiin mikrobiologinen laatu viimeisenä käyttöpäivänä tai parasta ennen -päivänä. Lisäksi selvitettiin tuotteille annettu säilyvyysaika. Myymälästä haettiin uusintanäyte, jos näyte arvioitiin huonoksi.

Näytteissä oli myymälän itse pakkaamaa raakaa naudan-, sian- tai siipikarjanlihaa tai -elimiä, kypsennettyjä kalatuotteita sekä myymälän itse valmistamia tai koostamia valmisruokia. Niistä tutkittiin tyypillisiä tautia aiheuttavia bakteereita sekä hygieenistä laatua kuvaavia mikrobeja.

Näytteistä 68 prosenttia arvioitiin mikrobiologiselta laadultaan hyviksi, 12 prosenttia välttäviksi ja 20 prosenttia huonoiksi. Näytteissä ei todettu tautia aiheuttavia bakteereita kuten salmonellaa tai listeriaa. Kaikkien näytteiden alustava aistinvarainen arvio oli hyväksytty, ja tuotteiden lämpötilat olivat pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tuotteille annetut säilyvyysajat vaihtelivat pakkauspäivän lisäksi yhdestä kymmeneen päivään. Tuotteiden mikrobiologisen laadun ja annettujen säilyvyysaikojen välillä ei näyttänyt olevan yhteyttä.

Kolmasosa tutkituista näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan huonoja tai välttäviä

 Välttävien tai huonojen tulosten syitä olivat raa’assa lihassa tai elimissä sekä kypsennetyissä kalatuotteissa kohonnut aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku. Valmisruokanäytteiden välttävien tai huonojen tulosten syitä olivat kohonnut aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku tai enterobakteerien tai homeiden määrä. Nämä voivat viitata puutteisiin raaka-aineiden laadussa, iässä tai käsittely- tai säilytyshygieniassa. Myös virheelliset kypsennys-, jäähdytys- tai säilytyslämpötilat tai liian pitkät säilvyysajat voivat olla syitä huonojen ja välttävien näytteiden mikrobilöydöksiin.

Vaikka tulosten perusteella suuressa osassa myymälöitä tuotteiden pakkaaminen ja asetetut säilyvyysajat ovat pääosin hyvin hallinnassa, toimijoiden tulisi edelleen kiinnittää huomiota itse pakkaamiensa tuotteiden pakkaamishygieniaan, lämpötilanhallintaan sekä säilyvyysaikojen asettamiseen ja perustelemiseen.

Helsingissä toimijoita on valvonnan yhteydessä ohjeistettu säilyvyystutkimusten tekemiseen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti ja tarkastuksilla on puututtu etenkin pitkiin säilyvyysaikoihin.

