Återvinning av gamla fiskeredskap blir permanent
Mottagning av spöfiskeutrustning som innehåller plast, såsom spö- och pilkredskap, drag och håvar, blir permanent i Motonets och Ruotos butiker. Från och med den 1 december kan redskap lämnas in till insamlingsställena i butikerna.
Insamlingen av spöfiskeutrustning hänför sig till EU:s direktiv om engångsplast. Den förpliktar företag som tillverkar och importerar fiskeredskap som innehåller plast att ordna en separat insamling av de produkter som de säljer. Producentsammanslutningen Suomen SUP-Tuottajayhteisö ordnar insamlingen för företagens räkning och skaffar tjänsten av Rinki. Det riksomfattande insamlingsnätet gör det möjligt att samla in fiskeredskap på ett ansvarsfullt sätt och förebygger nedskräpning och utsläpp av plast i vattendrag.
”Genom permanent insamling blir det allt lättare för fritidsfiskare att föra kasserad spöfiskeutrustning till insamlingsplatserna i Motonets och Ruotos butiker året runt. Detta bidrar till att stödja cirkulär ekonomi, minska nedskräpningen och hålla vattendragen renare”, säger Pekka Tsupari, ombud för Suomen SUP-Tuottajayhteisö.
Syftet med insamlingen av spöfiskeutrustning är att förlänga fiskeutrustningens livslängd genom reparationer och underhåll. Till exempel, drag och rullar som lämnas till insamlingen renoveras för återanvändning. Många av de redskap för spöfiske som förts till insamlingen är i relativt gott skick. Finlands fritidsfiskare strävar efter att restaurera och ge dem till unga och nya fiskare för att uppmuntra fler unga till fiskehobby.
”Fiskeutrustning som förs till insamling kan också användas för att framställa råvaror till nya fiskeredskap. De jiggar som samlas in kan smältas och pressas till ny fiskeutrustning. Avsikten är att spöfiskeutrustning som i huvudsak är av metall och som inte lämpar sig för återanvändning ska återvinnas tillsammans med annan metall och att avfall som inte lämpar sig för återvinning utnyttjas som energi”, säger Taneli Lumiaro, avtalsombud vid Rinki.
Alla Motonets och Ruotos butiker deltar i insamlingen av spöfiskeutrustning.
Se din närmaste butik på webbsidorna nedan:
Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
Taneli Lumiaro
Avtalsombud, Finlands Förpackningsåtervinning Rinki
+358 45 663 4343
Pekka Tsupari
Ombud, Suomen SUP-Tuottajayhteisö
+358 40 570 2021
Kuvat
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är en icke vinstinriktad serviceföretag grundad 1997 och ägs av finländsk industri och handel. Vi erbjuder producentsammanslutningarna effektiva och hållbara lösningar för att genomföra producentansvaret. För konsumenter tillhandahåller vi det nationella Rinki-ekopunktsnätverket, där man kan lämna använda förpackningar och fiskeutrustning gratis för återvinning. Det finns totalt 1 500 Rinki-ekopunkter runtom i Finland, från Hangö till Utsjoki: www.rinkiin.fi.
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy är en icke-vinstdrivande producentorganisation som grundades år 2022. Organisationen ansvarar för att uppfylla producentansvaret i Finland för ballonger, fiskeutrustning, våtservetter och tobaksprodukter. Bolaget fungerar som en producentorganisation i enlighet med avfallslagen och säkerställer att de anslutna producenterna fullgör sina lagstadgade skyldigheter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
