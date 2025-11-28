Återvinning av gamla fiskeredskap blir permanent

Insamlingen av spöfiskeutrustning hänför sig till EU:s direktiv om engångsplast. Den förpliktar företag som tillverkar och importerar fiskeredskap som innehåller plast att ordna en separat insamling av de produkter som de säljer. Producentsammanslutningen Suomen SUP-Tuottajayhteisö ordnar insamlingen för företagens räkning och skaffar tjänsten av Rinki. Det riksomfattande insamlingsnätet gör det möjligt att samla in fiskeredskap på ett ansvarsfullt sätt och förebygger nedskräpning och utsläpp av plast i vattendrag.

”Genom permanent insamling blir det allt lättare för fritidsfiskare att föra kasserad spöfiskeutrustning till insamlingsplatserna i Motonets och Ruotos butiker året runt. Detta bidrar till att stödja cirkulär ekonomi, minska nedskräpningen och hålla vattendragen renare”, säger Pekka Tsupari, ombud för Suomen SUP-Tuottajayhteisö.

Syftet med insamlingen av spöfiskeutrustning är att förlänga fiskeutrustningens livslängd genom reparationer och underhåll. Till exempel, drag och rullar som lämnas till insamlingen renoveras för återanvändning. Många av de redskap för spöfiske som förts till insamlingen är i relativt gott skick. Finlands fritidsfiskare strävar efter att restaurera och ge dem till unga och nya fiskare för att uppmuntra fler unga till fiskehobby.

”Fiskeutrustning som förs till insamling kan också användas för att framställa råvaror till nya fiskeredskap. De jiggar som samlas in kan smältas och pressas till ny fiskeutrustning. Avsikten är att spöfiskeutrustning som i huvudsak är av metall och som inte lämpar sig för återanvändning ska återvinnas tillsammans med annan metall och att avfall som inte lämpar sig för återvinning utnyttjas som energi”, säger Taneli Lumiaro, avtalsombud vid Rinki.

Alla Motonets och Ruotos butiker deltar i insamlingen av spöfiskeutrustning.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Taneli Lumiaro

Avtalsombud, Finlands Förpackningsåtervinning Rinki

+358 45 663 4343

Pekka Tsupari

Ombud, Suomen SUP-Tuottajayhteisö

+358 40 570 2021