Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistus Torniossa 9.12.
Oulu on ensi vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Yli 500 toimijaa toteuttaa vuoden aikana tuhansia tapahtumia eri puolilla aluetta. Suuri osa kulttuuriohjelmasta toteutetaan Oulun ulkopuolella, ja joulukuussa on aika huomioida näitä ainutlaatuisia kokonaisuuksia ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkua.
Aineen taidemuseossa järjestettävässä juhlistustilaisuudessa nostetaan esiin sisältöjä, joita toteutetaan eri puolilla Oulu2026-aluetta. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai seurata sitä suorana lähetyksenä Oulu2026-nettisivuilta.
Juhlistuksessa esitellään makupaloja ensi vuoden alueellisesta ohjelmasta. Mukana on muun muassa esittävää taidetta, immersiivisiä kokemuksia, drag-kulttuuria, ruoka- ja kyläjuhlia ja maisemataidetta. Ohjelmatekijöitä eri puolilta aluetta saapuu kertomaan teoksistaan ja valmisteluistaan.
“Ympäri aluetta toteutettava Oulu2026-ohjelma osoittaa, kuinka laaja ja rikas pohjoisen kulttuurielämä on. Ensi vuonna koko alue toimii ikkunana pohjoiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin, ja olemme siitä erityisen ylpeitä”, iloitsee Oulu2026 aluekoordinaattori Birgitta "Peipa" Mäki.
Alueellista ruokakulttuuria nostetaan esiin koko ensi vuoden ajan Arctic Food Lab –ohjelman avulla. Arctic Food Lab on Oulu2026-alueen oma tuotemerkki, joka kertoo pohjoisen luonnon puhtaudesta ja ainutlaatuisuudesta. Arktiset raaka-aineet saavat uuden elämän paikallisten mestarien käsissä jalostuen korkealaatuisiksi tuotteiksi ja unohtumattomiksi elämyksiksi.
Oulu ja sen 39 kumppania
Vuonna 2026 pohjoinen Suomi nousee Euroopan kulttuurin keskipisteeksi. Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja, ruokakulttuuria sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Suuri osa ohjelmasta on pääsymaksutonta.
Voit tutustua ohjelmaan Oulu2026-kalenterin avulla. Kalenterista voit etsiä ohjelmaa tietyn kunnan alueelta tai tietyltä aikaväliltä.
Oulu2026-tapahtumakalenteri
Oulu2026-alue koostuu neljästä maakunnasta ja Oulun lisäksi 39 kaupungista ja kunnasta, jotka ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kalajoki, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Ranua, Raahe, Ristijärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.
Haku ohjelmaan jatkuu
Uusia tuotantoja voidaan edelleen liittää Oulu2026-tapahtumakalenteriin. Vaikka rahallisia avustuksia ei ole enää jaossa, vuoden 2026 uutta ohjelmasisältöä voi ehdottaa mukaan 30.9.2026 saakka. Hakemuksia käsitellään kuukausittain.
Oulu2026-ohjelmahaku
Ilmoittaudu juhlistukseen
Kutsumme median edustajat lämpimästi paikan päälle Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistukseen Tornioon Aineen taidemuseoon (Torikatu 2).
Ilmoittauduthan tapahtumaan viimeistään maanantaina 1.12.2025. Tilaisuuden tarkempi aikataulu on ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen alueohjelman juhlistukseen Torniossa 9.12.2025
Tapahtumaa on mahdollista seurata myös suorana verkkolähetyksenä tiistaina 9.12. kello 12-13:
Oulu2026 Alueellisen Ohjelman juhlistus - verkkolähetys
Yhteyshenkilöt
Birgitta MäkiAluekoordinaattori, Oulu2026Puh:040 183 7629birgitta.maki@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Arctic Food Lab -lähituotteet K-ruokakauppoihin Oulu2026-alueella27.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Arctic Food Lab -ruokaohjelma esittelee Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun ja laajan Oulu2026-alueen ruokakulttuurin ja ruokaperinteiden ainutlaatuisuutta. Paikalliset lähituotteet ovat pian aiempaa näkyvämmin esillä valikoiduissa K-ruokakaupoissa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä alueella tuotetun ruoan tunnettuutta ja myyntiä sekä houkutella myös matkailijoita ostamaan kyseisiä tuotteita.
Climate Clock -taidereitin teoskuvaukset ja sijainnit julki – avajaiset kesäkuussa 202626.11.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluva Climate Clock on pysyvä julkisen taiteen reitti, joka pohtii suhdettamme luontoon ja ilmaston lämpenemiseen ja havahduttaa meidät tietoisiksi maapallon rytmeistä. Taiteilijat luovat paikkakohtaisia taideteoksia niin luonnossa kuin urbaaneissa ympäristöissä, yhteistyössä tutkijoiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Mukana on veistoksia, keramiikkaa ja luonnonmateriaaleja sekä ääniin ja liikkeeseen perustuvia elementtejä. Oulun kulttuuri-identiteettiin juurtunut ja sen ainutlaatuista historiaa, yhteisöjä ja luontoa juhlistava projekti on merkittävä uusi kansainvälinen nykytaiteen maamerkki Pohjois-Suomessa. Esillä ovat seuraavien taiteilijoiden teokset: Ranti Bam (Iso-Britannia/Nigeria), Rana Begum (Iso-Britannia/Bangladesh), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Belgia/Meksiko), Antti Laitinen (Suomi), SUPERFLEX (Tanska) sekä Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi).
Nokia Euroopan kulttuuripääkaupungin Lumo Art & Tech -festivaalin pääyhteistyökumppaniksi – teknologia ja taide kohtaavat Oulussa24.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Lumo Art & Tech -festivaalin tavoitteena on nousta tunnetuksi, kansainväliseksi tapahtumaksi, joka yhdistää tieteen, teknologian ja digitaalisen taiteen inspiroivalla tavalla. Nokia on vuoden 2026 festivaalin pääyhteistyökumppani.
Oulu, Finland unveils programme for European Capital of Culture Opening Festival18.11.2025 07:00:00 EET | Press release
For three days in January, the city centre of Oulu will be transformed into a venue for a variety of events. Taking place on 16–18 January 2026, the Oulu2026 Opening Festival has something for all ages at more than 20 venues, with most events being free of charge and open to all.
Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestareiden ohjelma on julkaistu18.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Oulun keskusta muuttuu tammikuussa kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareilla on ohjelmaa kaiken ikäisille yli 20 paikassa 16.–18.1.2026. Valtaosa ohjelmasta on pääsymaksutonta ja kaikille avointa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme