Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistus Torniossa 9.12.

Aineen taidemuseossa järjestettävässä juhlistustilaisuudessa nostetaan esiin sisältöjä, joita toteutetaan eri puolilla Oulu2026-aluetta. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai seurata sitä suorana lähetyksenä Oulu2026-nettisivuilta.

Juhlistuksessa esitellään makupaloja ensi vuoden alueellisesta ohjelmasta. Mukana on muun muassa esittävää taidetta, immersiivisiä kokemuksia, drag-kulttuuria, ruoka- ja kyläjuhlia ja maisemataidetta. Ohjelmatekijöitä eri puolilta aluetta saapuu kertomaan teoksistaan ja valmisteluistaan.

“Ympäri aluetta toteutettava Oulu2026-ohjelma osoittaa, kuinka laaja ja rikas pohjoisen kulttuurielämä on. Ensi vuonna koko alue toimii ikkunana pohjoiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin, ja olemme siitä erityisen ylpeitä”, iloitsee Oulu2026 aluekoordinaattori Birgitta "Peipa" Mäki.

Alueellista ruokakulttuuria nostetaan esiin koko ensi vuoden ajan Arctic Food Lab –ohjelman avulla. Arctic Food Lab on Oulu2026-alueen oma tuotemerkki, joka kertoo pohjoisen luonnon puhtaudesta ja ainutlaatuisuudesta. Arktiset raaka-aineet saavat uuden elämän paikallisten mestarien käsissä jalostuen korkealaatuisiksi tuotteiksi ja unohtumattomiksi elämyksiksi.

Oulu ja sen 39 kumppania

Vuonna 2026 pohjoinen Suomi nousee Euroopan kulttuurin keskipisteeksi. Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja, ruokakulttuuria sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Suuri osa ohjelmasta on pääsymaksutonta.

Voit tutustua ohjelmaan Oulu2026-kalenterin avulla. Kalenterista voit etsiä ohjelmaa tietyn kunnan alueelta tai tietyltä aikaväliltä.

Oulu2026-tapahtumakalenteri

Oulu2026-alue koostuu neljästä maakunnasta ja Oulun lisäksi 39 kaupungista ja kunnasta, jotka ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kalajoki, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Ranua, Raahe, Ristijärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

Haku ohjelmaan jatkuu

Uusia tuotantoja voidaan edelleen liittää Oulu2026-tapahtumakalenteriin. Vaikka rahallisia avustuksia ei ole enää jaossa, vuoden 2026 uutta ohjelmasisältöä voi ehdottaa mukaan 30.9.2026 saakka. Hakemuksia käsitellään kuukausittain.

Oulu2026-ohjelmahaku

Ilmoittaudu juhlistukseen

Kutsumme median edustajat lämpimästi paikan päälle Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistukseen Tornioon Aineen taidemuseoon (Torikatu 2).

Ilmoittauduthan tapahtumaan viimeistään maanantaina 1.12.2025. Tilaisuuden tarkempi aikataulu on ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen alueohjelman juhlistukseen Torniossa 9.12.2025

Tapahtumaa on mahdollista seurata myös suorana verkkolähetyksenä tiistaina 9.12. kello 12-13:

Oulu2026 Alueellisen Ohjelman juhlistus - verkkolähetys