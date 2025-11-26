Pohteen tietojärjestelmähäiriö ohi
Pohteella käynnissä ollut tietojärjestelmähäiriö on ohi.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmään kohdistunut häiriö vaikutti erityisesti Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin ja Oulaskankaan sairaalan toimintoihin. Häiriö saatiin korjattua torstain aikana ja sairaaloiden toiminta on palautunut normaaliksi.
Tilannetta seurataan ja järjestelmien toimivuutta valvotaan edelleen tiiviisti.
Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla:
Tietojärjestelmähäiriö hidastaa toimintaa Pohteella
Yhteyshenkilöt
Miia TurpeinenOYS yliopistosairaalan johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 152 2655miia.turpeinen@pohde.fi
Mikko PäkkiläTietohallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 487 1835mikko.pakkila@pohde.fi
Kari YlitaloPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito, hallinnollinen ylilääkäriPuh:040 729 8085kari.ylitalo@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
