Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohteen tietojärjestelmähäiriö ohi

27.11.2025 15:38:59 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohteella käynnissä ollut tietojärjestelmähäiriö on ohi.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään kohdistunut häiriö vaikutti erityisesti Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin ja Oulaskankaan sairaalan toimintoihin. Häiriö saatiin korjattua torstain aikana ja sairaaloiden toiminta on palautunut normaaliksi. 

Tilannetta seurataan ja järjestelmien toimivuutta valvotaan edelleen tiiviisti. 

Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: 
Tietojärjestelmähäiriö hidastaa toimintaa Pohteella 

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuehäiriötiedotteetoys

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye