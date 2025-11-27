Pääkirjastossa esillä Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttely

Näyttelyyn voi tutustua kirjaston palveluaikoina 2.–30.12.2025.

Margit Lindströmille piirustus ja maalaus olivat mieliharrastuksia jo lapsuudessa, mutta vasta eläkkeellä hänelle liikeni niille aikaa. Lindström liittyi taideyhdistykseen ja opistoon parillekin paikkakunnalle ja innostui monista kursseista. Akvarelli tuntui hänestä erityisen kiehtovalta tekniikalta.

Margit Lindström: Merta, vettä ja rantaa -akvarellimaalauksia

2.–30.12.2025

Naantalin pääkirjasto, 2 krs.

