Pääkirjastossa esillä Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttely
Margit Lindström on koonnut Naantalin pääkirjastoon Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttelyn, jossa on esillä valikoima vuosien varrella syntyneitä luontoaiheisia maalauksia.
Näyttelyyn voi tutustua kirjaston palveluaikoina 2.–30.12.2025.
Margit Lindströmille piirustus ja maalaus olivat mieliharrastuksia jo lapsuudessa, mutta vasta eläkkeellä hänelle liikeni niille aikaa. Lindström liittyi taideyhdistykseen ja opistoon parillekin paikkakunnalle ja innostui monista kursseista. Akvarelli tuntui hänestä erityisen kiehtovalta tekniikalta.
Margit Lindström: Merta, vettä ja rantaa -akvarellimaalauksia
2.–30.12.2025
Naantalin pääkirjasto, 2 krs.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Margit LindströmtaiteilijaPuh:050 5732643
Kuvat
