Naantalin kaupunki

Pääkirjastossa esillä Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttely

27.11.2025 15:47:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Margit Lindström on koonnut Naantalin pääkirjastoon Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttelyn, jossa on esillä valikoima vuosien varrella syntyneitä luontoaiheisia maalauksia. 

Margit Lindströmin teos Revontulia.
Margit Lindströmin teos Revontulia.

Näyttelyyn voi tutustua kirjaston palveluaikoina 2.–30.12.2025.

Margit Lindströmille piirustus ja maalaus olivat mieliharrastuksia jo lapsuudessa, mutta vasta eläkkeellä hänelle liikeni niille aikaa. Lindström liittyi taideyhdistykseen ja opistoon parillekin paikkakunnalle ja innostui monista kursseista. Akvarelli tuntui hänestä erityisen kiehtovalta tekniikalta.

Margit Lindström: Merta, vettä ja rantaa -akvarellimaalauksia
2.–30.12.2025
Naantalin pääkirjasto, 2 krs.

Margit Lindströmin teos Revontulia.
Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

