Kangasala on valittu vuoden 2027 Lastenmusiikkipääkaupungiksi
Lastenmusiikki ry on myöntänyt Kangasalan kaupungille Vuoden Lastenmusiikkipääkaupunki 2027 -tunnustuksen.
Valinta julkistettiin Jellonagaalassa Oulussa lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025. Juhlavuosi tuo esiin Kangasalan pitkäjänteisen työn lastenmusiikin ja -kulttuurin edistämiseksi sekä kaupungin sitoutumisen lapsiystävällisiin arvoihin. Vuonna 2027 Kangasala soi lasten ehdoilla – ilolla, sydämellä ja yhdessä!
Kangasala tunnetaan vahvasta kulttuuriperinnöstään: ainutlaatuinen luonto harjuineen ja järvineen, kartanoiden tarinat, Suomen ensimmäinen urkutehdas ja lukuisat taiteilijat ovat luoneet Kangasalle merkittävän kulttuurihistorian.
- Tämä ainutlaatuinen perintö elää ja hengittää musiikin kautta. Kangasalan urkutehdas valmisti yli satavuotisen toimintakautensa aikana yli 1000 urkua, joista noin 300 soi edelleen kirkoissamme. Se kertoo, kuinka syvälle musiikki on juurtunut Kangasalan identiteettiin. Myös Kesäpäivä Kangasalla –laulu tunnetaan kaikkialla Suomessa, kertoo Kangasalan vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen.
Kangasala on kaupunkina sitoutunut huolehtimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2023 ja myös musiikki nähdään keskeisenä osana lasten hyvinvointia.
- Lastenmusiikkipääkaupunkitunnustuksen myötä juhlimme erityisesti lastenmusiikkia: sitä iloa, joka saa lapset laulamaan, oppimaan, tanssimaan ja unelmoimaan, Vornanen kuvailee.
Kangasala on ollut ja on edelleen paikka, jossa musiikki kuuluu kaikille. Musiikki on olennainen osa niin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen kuin opetuksenkin toimintaa ja vahvasti läsnä arjessa ja juhlassa. Jokainen 5-vuotias pääsee vuosittain konserttiin Kangasala-talossa, lukiolla on monivuotinen perinne musikaaliproduktioista ja lastenmusiikkikonsertteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia.
Pirkanmaan musiikkiopisto on toiminut Kangasalla jo yli 50 vuoden ajan tarjoten lapsille ja nuorille upean mahdollisuuden kasvaa musiikin parissa. Satoja nuoria on saanut kipinän, joka on kantanut heidät yhä suuremmille estradeille.
Kangasalan musiikkielämää rikastuttaa myös pelimannimusiikki. Kangasalan pikkupelimannit ovat soittaneet jo yli 40 vuoden ajan ja sadat lapset ovat saaneet kokea yhdessä soittamisen riemun. Vuonna 2020 yhtye palkittiin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla vuoden yhtyeenä.
Lastenmusiikkipääkaupunkivuosi 2027 tuo mukanaan monipuolisia tapahtumia Kangasalle. Lastenmusiikki ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään konsertteja ja erilaisia tapahtumia lastenmusiikin ja musiikkikasvatuksen edistämiseksi.
Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2026 Kangasalla järjestetään Lastenmusiikki ry:n Jellonagaala, jossa julkistetaan vuoden 2028 lastenmusiikkipääkaupunki ja palkitaan lastenmusiikintekijöitä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen, p. 044 4813041, marke.vornanen@kangasala.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kangasalan kaupunki
Kangasala sijoittui top-10 kuntien joukkoon kuntien elinvoimavertailussa18.11.2025 10:11:31 EET | Tiedote
Kangasala sijoittui kuntien top-10 joukkoon yhdeksänneksi WSP Finlandin vuosittaisessa alueiden elinvoimatutkimuksessa. Sijoitus nousi kolmella edellisvuoden 12:sta sijasta. Tutkimuksessa kuntien menestysten tarkastelu perustuu useisiin indikaattoreihin, kuten työllisyysasteeseen, tulotasoon, yritysten liikevaihtoon ja väestönkehitykseen.
Talvikauden aloitusta odotellaan Kangasalla innokkaasti14.11.2025 16:42:43 EET | Tiedote
Valmistelut sekä hiihtoladuilla että luistelukentillä ovat käynnissä.
Lasten oikeuksien viikon tapahtumassa sirkusesitys ja temppurata13.11.2025 15:06:00 EET | Tiedote
Kangasalan kulttuuripalvelut järjestää Ruutanan monitoimitalolla Lasten Kangasala -tapahtuman lauantaina 22.11. Ohjelmassa on erilaisia toimintapisteitä ja kokonaisuuden päättää sirkusesitys.
Pirkanmaan kuvaköörin näyttely Taidetila Terrassa 27.11.–3.1.202610.11.2025 15:35:22 EET | Tiedote
Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa avautuu 27.11. Pirkanmaan kuvaköörin (PIKU) näyttely "Oksalla ylimmällä 2020-luvulla – nykyhetken Kangasalaa kaupunkilaisten silmin”, joka esittelee kangasalalaisten vapaaehtoisten tuoreita valokuvia kotikaupungistaan.
Taidetila Terran ja Sahalahden museomakasiinin vuoden 2026 näyttelyt julkaistu31.10.2025 10:57:51 EET | Tiedote
Vuonna 2026 Kangasalan Taidetila Terrassa ja Sahalahden museomakasiinissa nähdään monipuolinen kattaus nykytaidetta ja oppilastöitä. Näyttelyt vaihtelevat identiteetin ja ihmiskuvan pohdinnoista arjen havainnointiin ja materiaalien merkityksiin, tarjoten tilaa sekä perinteisille tekniikoille että kokeileville ilmaisutavoille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme