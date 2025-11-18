Kangasala on valittu vuoden 2027 Lastenmusiikkipääkaupungiksi

Valinta julkistettiin Jellonagaalassa Oulussa lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025. Juhlavuosi tuo esiin Kangasalan pitkäjänteisen työn lastenmusiikin ja -kulttuurin edistämiseksi sekä kaupungin sitoutumisen lapsiystävällisiin arvoihin. Vuonna 2027 Kangasala soi lasten ehdoilla – ilolla, sydämellä ja yhdessä!

Kangasala tunnetaan vahvasta kulttuuriperinnöstään: ainutlaatuinen luonto harjuineen ja järvineen, kartanoiden tarinat, Suomen ensimmäinen urkutehdas ja lukuisat taiteilijat ovat luoneet Kangasalle merkittävän kulttuurihistorian.

- Tämä ainutlaatuinen perintö elää ja hengittää musiikin kautta. Kangasalan urkutehdas valmisti yli satavuotisen toimintakautensa aikana yli 1000 urkua, joista noin 300 soi edelleen kirkoissamme. Se kertoo, kuinka syvälle musiikki on juurtunut Kangasalan identiteettiin. Myös Kesäpäivä Kangasalla –laulu tunnetaan kaikkialla Suomessa, kertoo Kangasalan vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen.

Kangasala on kaupunkina sitoutunut huolehtimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2023 ja myös musiikki nähdään keskeisenä osana lasten hyvinvointia.

- Lastenmusiikkipääkaupunkitunnustuksen myötä juhlimme erityisesti lastenmusiikkia: sitä iloa, joka saa lapset laulamaan, oppimaan, tanssimaan ja unelmoimaan, Vornanen kuvailee.

Kangasala on ollut ja on edelleen paikka, jossa musiikki kuuluu kaikille. Musiikki on olennainen osa niin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen kuin opetuksenkin toimintaa ja vahvasti läsnä arjessa ja juhlassa. Jokainen 5-vuotias pääsee vuosittain konserttiin Kangasala-talossa, lukiolla on monivuotinen perinne musikaaliproduktioista ja lastenmusiikkikonsertteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia.

Pirkanmaan musiikkiopisto on toiminut Kangasalla jo yli 50 vuoden ajan tarjoten lapsille ja nuorille upean mahdollisuuden kasvaa musiikin parissa. Satoja nuoria on saanut kipinän, joka on kantanut heidät yhä suuremmille estradeille.

Kangasalan musiikkielämää rikastuttaa myös pelimannimusiikki. Kangasalan pikkupelimannit ovat soittaneet jo yli 40 vuoden ajan ja sadat lapset ovat saaneet kokea yhdessä soittamisen riemun. Vuonna 2020 yhtye palkittiin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla vuoden yhtyeenä.

Lastenmusiikkipääkaupunkivuosi 2027 tuo mukanaan monipuolisia tapahtumia Kangasalle. Lastenmusiikki ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään konsertteja ja erilaisia tapahtumia lastenmusiikin ja musiikkikasvatuksen edistämiseksi.

Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2026 Kangasalla järjestetään Lastenmusiikki ry:n Jellonagaala, jossa julkistetaan vuoden 2028 lastenmusiikkipääkaupunki ja palkitaan lastenmusiikintekijöitä.