Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.12.2025
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Helsinki suosittelee koulujen välituntien mobiililaiterajoituksia
Esityslistalla on muun muassa päätös valtuustoaloitteesta, missä Helsingin kaupunki esittää koulujen johtokunnille, että mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan lisää myös välituntien aikana. Helmikuussa 2026 koulujen johtokunnille toimitetaan kooste nykyisistä järjestyssäännöistä. Kaupunki suosittelee vahvasti, että alakoulujen kaikki välitunnit olisivat mobiililaitevapaita ja yläkouluissa ainakin osa välitunneista. Järjestyssäännöistä päättää kaupungin hallintosäännön mukaan koulun johtokunta. Sama kooste ja yhteenveto toimitetaan myös sopimuskouluille ja nämä voivat halutessaan käyttää näitä kirjauksia omissa järjestyssäännöissään.
Tilahankkeet
Tilahankkeista esityslistalla on lausunto osoitteessa Jaluspolku 3 sijaitsevan Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta.
Lisäksi esityslistalla on päätös varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä lakkautuksista syksyllä 2026. Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa otetaan huomioon alueen ennustettu väestökehitys, palvelun tarve ja palveluihin hakeutuminen, tilakapasiteetti ja rakenteilla olevat tai peruskorjaukseen menevät tilat.
Alla olevien päiväkotien lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen alueen muihin päiväkoteihin mahdollistaa epätarkoituksenmukaisista tiloista ja niiden tilakustannuksista luopumisen. Muutosten yhteydessä henkilöstön toiveet sijoittumisesta jatkon osalta otetaan huomioon ja työsuhteet jatkuvat toimialalla.
Lapsivaikutusten arviointi on tehty jokaisen esitetyn muutoksen osalta. Kussakin muutoksessa päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien lasten käytössä on jatkossa terveelliset ja turvalliset tilat ja nykyistä paremmat ulkoiluolosuhteet.
Muutoksissa huomioidaan hyvä siirtymä uuteen päiväkotiryhmään yhdessä huoltajien ja henkilöstön kanssa. Siirtymistä uusiin tiloihin tuetaan keväällä 2026 tehtävillä tutustumiskäynneillä. Lasten kaverisuhteet tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Lakkautuksilla on vaikutusta varhaiskasvatuksessa olevien lasten päiväkotimatkoihin: osalla matka varhaiskasvatukseen lyhenee ja osalla pitenee jonkin verran. Kaikille lapsille voidaan kuitenkin osoittaa uusi varhaiskasvatuspaikka lähipalveluna.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään päätettäväksi
- Alppiharjussa osoitteessa Kaarlenkatu 19 A sijaitsevan päiväkoti Tapion toiminnan lakkauttamista 1.8.2026 alkaen.
- Malmilla osoitteessa Karviaisrinne 2 sijaitsevan päiväkoti Karvikan lakkauttamista 1.8.2026 alkaen.
- Malmilla osoitteessa Karviaisrinne 2 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Lemmikin lakkauttamista 1.8.2026 alkaen.
- Latokartanossa osoitteessa Tilanhoitajankaari 28 sijaitsevan päiväkoti Tähkän lakkauttamista 1.8.2026 alkaen.
- Myllypurossa osoitteessa Yläkivenrinne 6 sijaitsevan ryhmäperheryhmäpäiväkoti Nekun toiminnan lakkauttamista 1.8.2026 alkaen.
- Pikku Huopalahdessa osoitteessa Taavetinaukio 3 sijaitsevan päiväkoti Pensselin lakkauttamista 1.1.2027 alkaen.
- Pikku Huopalahdessa osoitteessa Punamäenpolku 1 sijaitsevan päiväkoti Suopursun lakkauttamista 1.1.2027 alkaen.
- osoitteeseen Kangaspellontie 6A päiväkoti Pensselin ja päiväkoti Suopursun yhdistymisen myötä toimintansa aloittavan uuden päiväkodin perustamista 1.1.2027 alkaen.
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
