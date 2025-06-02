Suomessa kerrostalot ovat paloturvallisia, mutta palon leviämisen estämiseksi pitää muistaa nämä asiat

”Suomessa korkeisiin rakennuksiin suunnitellaan rakenteet ja järjestelmät, jotka yhtäältä estävät tai hidastavat palon leviämistä asunnosta tai osastosta toiseen ja toisekseen mahdollistavat palon sammuttamisen ja palon hallinnan rakennuksen sisältä päin”, kertoo koulutuspäällikkö Olli Korteniemi Suomen Palopäällystöliitosta.

Korkeissa kerrostaloissa on huoneistokohtaiset sprinklerijärjestelmät, palomieshissit, valmiit sammutusvesilinjat eli -putkistot, jotka nopeuttavat tulipalon sammuttamista. Lisäksi kerrostalojen palo-osastoidut porrashuone- ja -käytäväratkaisut mahdollistavat turvallisen poistumisen rakennuksesta palon sattuessa. Suomessa kerrostalopalot alkavat yleensä rakennuksen sisätiloissa, ja niitä myös sammutetaan sisältä päin. Honkongin kerrostalojen palo levisi ulkopäin, joka on suomalaisessa kerrostalorakentamisessa epätodennäköistä.

”Kokemukseni mukaan kerrostalopalot ovat Suomessa yleensä huoneistokohtaisia ja ne rajoittuvat yhteen huoneistoon”, kertoo Korteniemi yli 40 vuoden pelastustoimen kokemuksellaan.





Tulipalon leviäminen kerrostalossa – tuli leviää palokaasuissa



Rakennuksiin rakennetaan palo-osastointeja tulipalon leviämisen estämiseksi. Palo-osastointi tarkoittaa tiivistä, palonkestävää rakennelmaa, joka estää palokaasujen ja tulen leviämisen palo-osastosta toiseen rakennuksen koosta ja korkeudesta riippuen. Pientaloissa vaatimus on yleisesti 30 minuuttia ja asuinkerrostaloissa 60 minuuttia. Kerrostalossa yksi asuinhuoneisto on yleensä yksi oma palo-osastonsa.

”Hyvinkään rakennettu palo-osastointi ei auta, jos ihminen omalla toiminnallaan estää palo-osastoinnin toimimisen”, Korteniemi muistuttaa. ”Merkityksellistä on ymmärtää, että tuli leviää kuumia palokaasuja pitkin – se ei siis tarvitse kiinteää materiaalia palaakseen – ja palokaasut leviävät avoimista ovista ja ikkunoista. Siksi on tärkeää sulkea ovet ja ikkunat tulipalon sattuessa.”

Tämän vuoden 883:sta kerrostalossa sattuneesta tulipalosta 26 paloa on levinnyt huoneistossa huoneesta toiseen ja 10 paloa on levinnyt huoneistosta eli palo-osasto toiseen. Syyt palon pääsemisestä toiseen palo-osastoon ovat johtuneet siitä, että ikkuna tai palo-ovi on ollut tai jätetty auki palon aikana (5 krt), palo-osastointi on rakennettu epätiiviisti (4 krt) tai osastoiva rakenne on pettänyt (1 krt).

”Palokaasut leviävät siis helposti avointen ovien ja ikkunoiden sekä epätiiviiden osastoivien rakenteiden kautta. Näiden perusteella voidaan todeta, että ihmisen toiminnalla tulipalon syttymishetkellä on erittäin suuri merkitys, kuinka nopeasti palokaasut ja tulipalo leviävät huoneiston sisällä tai toisiin palo-osastoihin”, Korteniemi tiivistää. ”Lisäksi palokaasut ovat erittäin myrkyllisiä ja ne voivat hengitettäessä aiheuttaa vakavia terveysvaikutuksia.”

Aiemmin mainituissa 883 tulipalossa 67 tapauksessa savukaasut levisivät palo-osastosta toiseen. Suurin syy tähän oli palo-osaston rakenteellinen epätiiviys (32 krt) ja toiseksi suurin syy avoimeksi jätetyt ovet tai ikkunat (24 krt).

Yleensä palo- ja savukaasut tarkoittavat samaa asiaa. Pronton tilastoissa käytetään savukaasu-termiä, mutta ammattikielessä puhutaan monesti palokaasuista.





Opettele tämä muistilista kerrostalopalon varalle



”Tärkeintähän on olla aiheuttamatta tulipaloa”, Korteniemi yksinkertaistaa. ”Huolellisuutta tarvitaan etenkin lieden käytössä, saunan lämmityksissä, pienakkulaitteiden lataamisessa ja kynttilöiden polttamisessa. Sähköpyöriä ja -skuutteja ei tulisi koskaan ladata sisätiloissa eikä ainakaan huoneiston ulko-oven luona. Syttyessään akut palavat voimakkaasti ja levittävät paloa nopeasti ja näin estävät poistumisen palavasta asunnosta.”

Tulipalon sattuessa kerrostalossa muista nämä seikat:



Jos palo syttyy omassa huoneistossasi

Yritä sammuttaa palo itse. Jos palo syttyy omassa asunnossasi, kokeile alkusammuttaa se itse sammutuspeitteellä, alkusammuttimella tai vedellä, jos pystyt tehdä sen turvallisesti. Sen jälkeen soita 112.

Jos palo syttyy omassa asunnossasi, kokeile alkusammuttaa se itse sammutuspeitteellä, alkusammuttimella tai vedellä, jos pystyt tehdä sen turvallisesti. Sen jälkeen soita 112. Muista sulkea ikkunat ja ovet. Estä palo- ja savukaasujen leviäminen rappukäytävään tai ulkokautta toiseen huoneistoon.

Estä palo- ja savukaasujen leviäminen rappukäytävään tai ulkokautta toiseen huoneistoon. Poistu savuisesta huoneistosta. Jos savua on huoneiston yläosassa, kulje matalalla.

Jos palo syttyy muualla kuin omassa huoneistossasi

Pysy asunnossasi.

Sulje ovet ja ikkunat, ettei savu leviä huoneistoosi. Osastoivat palo-ovi suojaa huoneistoa tulipalolta, ja on turvallisempaa pysyä huoneistossa kuin mennä mahdollisesti savuiseen rappukäytävään.

Osastoivat palo-ovi suojaa huoneistoa tulipalolta, ja on turvallisempaa pysyä huoneistossa kuin mennä mahdollisesti savuiseen rappukäytävään. Pelastajat ilmoittavat, milloin huoneistosta on turvallista poistua. He tarkastavat tulipalon viereiset tilat ja raput.

He tarkastavat tulipalon viereiset tilat ja raput. Jos avuntulo viivästyy, soita 112.

On tärkeää ymmärtää tulen leviämisen periaatteet – palokaasut ja tuli leviävät avointen ovien ja ikkunoiden kautta.

