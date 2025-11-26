Janne Wilkman on HJK:n uusi Head of Scouting
Kansainvälisesti kokenut Janne Wilkman on aloittanut marraskuussa HJK:n Head of Scoutingin tehtävässä. Tavoitteena on tuoda seuraan yhä laadukkaampia pelaajia.
HJK:n pelaajarekrytointi vahvistuu, kun Janne Wilkman on aloittanut HJK:n uutena Head of Scoutingina. Aiemmin Englannissa ja Tanskassa työskennellyt Wilkman tuo HJK:n pelaajarekrytointiprosessiin runsaasti kansainvälistä kokemusta.
Wilkmanin tehtävänä on paitsi tuoda nopealla aikavälillä vahvistuksia joukkueeseen, myös kehittää pitkäjänteistä prosessia pelaajarekrytoinnin tehostamiseksi.
– Tietenkin tämän position tärkein asia on se, että pystyn tuomaan HJK:hon laadukkaita pelaajia, ja että saamme hyvin nopeasti tarjolle sellaisia pelaajaprofiileja, joita tällä hetkellä tarvitaan. Pitkällä tähtäimellä tehtävänäni on saada tänne pelaajarekrytoinnin osalta pysyvä rakenne, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Haluamme luoda pysyvän prosessin, joka jatkuu vaikka yksittäiset henkilöt vaihtuisivatkin, Wilkman kertoo.
Urheilujohtaja Petri Vuorinen on tyytyväinen Wilkmanin saapumisesta HJK:hon. Pelaajarekrytoinnin tehostaminen on ollut Vuoriselle yksi tärkeistä tavoitteista, ja Wilkmanin aloitus seurassa on virstanpylväs, jolla on merkittävä rooli toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi.
– Toiminnan kehittäminen on yksi isoimmista syistä, miksi tulin tänne, ja olen erittäin innoissani siitä, että saamme Jannen mukaan. Haluamme luoda nopean menestyksen lisäksi pitkän aikavälin kehitystä, ja tällaiset työnkuvat ovat sellaisia, joiden täytyy olla HJK:n kaltaisessa seurassa pysyviä nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on osa voimassaolevaa strategiaa järjestelmällisen prosessin kehittämiseksi, missä tavoitteena on urheilullinen menestys ja onnistunut pelaajamyynti, Vuorinen sanoo.
Vuorinen sanoo, että toimivan pelaajarekrytoinnin tulee olla HJK:lle kilpailuetu muihin seuroihin nähden niin kotimaassa kuin ulkomailla.
– Haluamme Klubiin Suomen parhaat nuoret ja yleisesti laadukkaimmat pelaajat. Olemme jo käynnistäneet viikkopalaverit Jannen kanssa, ja kaikki on lähtenyt todella lupaavasti käyntiin.
Wilkmanilla on vankka tausta pelaajatarkkailun saralta Euroopan huipulla. Hän on työskennellyt pelaajatarkkailijana lähes vuosikymmenen Englannin Valioliigassa Aston Villassa ja Sunderlandissä sekä viimeisimpänä tanskalaisessa Aarhusissa.
– Minulla on todella etuoikeutettu olo, että olen saanut toimia tällaisissa organisaatioissa. Uskon, että pystyn tuomaan näistä kansainvälisistä ympäristöistä tosi paljon tähän omaan työhöni nyt täällä HJK:ssa. Työ on muuttunut paljon verrattuna siihen, kun aloitin Aston Villassa reilu 15 vuotta sitten: silloin tämä oli puhtaasti jalkatyötä eli olen istunut katsomossa ja kirjannut muistiinpanoihin, mitä täältä löytyy.
– Suomalainen jalkapallo on lähellä sydäntäni. HJK on valtavan iso seura, ja täällä on huikea potentiaali rakentaa scoutingille laadukas ja nykyaikainen prosessi. Olen tosi ylpeä, että saan olla osa HJK:ta ja lähteä rakentamaan uutta kokonaisuutta. Uskon tästä tulevan mahtava juttu, joka myös näkyy kentällä kaikille.
Atte LehtonenVeikkausliiga-joukkueen tiedottaja, HJK Oy
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK Oy
