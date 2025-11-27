Sofia Virta: Hallitus heräsi vihdoin todellisuuteen – lisäaika on vasta minimi
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta iloitsee hallituksen päätöksestä antaa lisäaikaa hyvinvointialueille taloutensa sopeuttamiseen.
HS:n mukaan hallitus antaa noin kymmenelle hyvinvointialueelle lisäaikaa saada taloutensa kuntoon vuoteen 2027 tai 2028 mennessä. Sofia Virran mukaan lisäaika on välttämätön päätös ja opposition työvoitto.
– On sanottava suoraan: tämä päätös on hallitukselta ensimmäinen valonpilkahdus aikoihin. Mutta se olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten, jotta tilanne olisi ollut alueille sekä niiden henkilöstölle ennakoitavampi. Hyvinvointialueille annettu lisäaika on välttämätön, jos ja kun haluamme turvata ihmisten palvelut koko maassa. Ihmisten terveys ja arjen toimivat palvelut eivät saa olla säästöohjelmien lyömäpuita. Nyt hallitus näyttää hetkeksi muistavan tämän – toivon, että suunta pitää, Virta sanoo.
Virta kuvaa päätöstä opposition työvoittona.
– Tämä päätös ei ole mikään lahja hallitukselta, vaan pakon sanelema perääntyminen ja opposition työvoitto. Jos oppositio ei olisi pitänyt ääntä, tätä järjen hetkeä ei olisi nähty lainkaan. Me vihreät ovat varoittaneet tästä umpikujaan johtavasta aikataulusta alusta asti. On hyvä, että hallitus myöntää realiteetit, vaikka se tapahtuu vasta paineen alla, Virta toteaa.
Virran mukaan vihreille hallituksen päätös lisäajasta ei kuitenkaan pelkästään riitä.
– Hyvinvointialueita ei voi ajaa seinää päin ja kuvitella, että suomalaiset selviävät ilman toimivia palveluja. Lisäaika ei kuitenkaan yksin riitä. Hallituksen on ymmärrettävä, että riittävät peruspalvelut eivät synny poliittisilla toiveilla vaan rahoituksella. Hyvinvointialueet tarvitsevat pitkäjänteisen rahoitusmallin, ei jatkuvaa poukkoilua. Tämä päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta työ ei ole ohi, Virta kuvaa.
