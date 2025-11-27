Salme Sulanderia esitetään sivistystoimenjohtajaksi

Haastatteluryhmän tekemän kokonaisarvioinnin perusteella todettiin, että ansioitunein hakija sivistystoimenjohtajan virkaan on Salme Sulander. Sulander erottui vahvan strategisen johtamisotteensa, uudistus- ja yhteistyökykynsä sekä esiintymisvarmuuden ansiosta.

Pitkä kokemus kunta-alan johtotehtävistä

Salme Sulanderilla on pitkä kokemus kunta-alan johtotehtävistä. Hän toimii tällä hetkellä lukion rehtorina Vantaan kaupungilla.

Sulander puhuu sujuvasti molempia kotimaisia kieliä sekä englantia ja on tottunut tekemään yhteistyötä myös kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Hän on toiminut esittelijänä lautakunnassa ja toimii tällä hetkellä Vantaan johtajien johtoryhmässä rehtoreiden edustajana.

Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen 8.12.

Sivistystoimenjohtajan virka oli haussa 1.–16.10.2025. Hakijoita oli yhteensä 29, joista 25 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa, ja kolme ansioituneinta valittiin jatkoon henkilöarviointiin.

Haastatteluryhmään kuuluivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Frans Villanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jasmin Granholm, kaupunginjohtaja Tomas Häyry, henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen sekä sivistystoimen kehittämisryhmän valitsema henkilökunnan edustaja, johtava rehtori Sannasirkku Autio.

Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että sivistystoimenjohtajan virkaan valitaan Salme Sulander.

Kaupunginhallitus käsittelee valintaesityksen kokouksessaan 1.12.2025. Tämän jälkeen asia etenee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi valtuuston kokoukseen 8.12.2025.

Aiheesta ei tässä vaiheessa anneta muuta tietoa tai haastatteluja.