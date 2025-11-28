SDP:n Kim Berg vaatii kaikille hyvinvointialueille lisäaikaa ja rahoitusmallin uudistusta

– On todella hyvä, että hallitus heräsi todellisuuteen, mutta ratkaisu on edelleen riittämätön. Miksi lisäaikaa ei anneta kaikille alueille, jotka sitä mahdollisesti tarvitsevat? Berg korostaa.

Bergin mukaan Orpon hallitus olisi voinut välttää kriisin, jos se olisi korjannut rahoitusmallin ajoissa.

– Hallituksen leikkaukset hyvinvointialueiden rahoitukseen sekä haluttomuus toimia ajoi alueet seinään ja kaiken aikaa hallitus vain toisteli, ettei lisäaikaa anneta. Nyt kun irtisanomiset ja palvelujen rapautuminen ovat tosiasia, linja muuttui, mutta vain pakon edessä ja vain osittain, Berg sanoo.

Hän muistuttaa, että monien alueiden velvoite kattaa alijäämät vuoteen 2026 mennessä on ollut alusta asti epärealistinen.

– Alueet aloittivat syvässä alijäämässä, eikä hallitus ole huomioinut inflaatiota, palkkaratkaisuja tai vuokralääkärikustannusten nousua. Tämän lain mekaaninen noudattaminen voi johtaa jopa perustuslain vastaisiin tilanteisiin. Se on vastuutonta, Berg painottaa.

Berg korostaa, että kaikki Suomen hyvinvointialueet ovat olleet yksimielisiä rahoitusmallin korjaustarpeista.

– Kun kaikki 21 aluetta sanovat samaa, hallitus ei voi teeskennellä, ettei ongelmaa ole. Rahoitus on liian matala ja malli ei reagoi kustannuksiin. Tätä kriisiä ei paikata laastarilla, Berg lataa.

Hän vaatii rahoituslain perusteellista uudistamista ja lisäaikaa kaikille alueille.

– Orpon hallituksen on lopetettava vastuunpakoilu. Alueet on ajettu tilanteeseen, jossa leikkaaminen on ollut ainoa vaihtoehto. Tämä ei ole mikään luonnonlaki, vaan hallituksen oma valinta. Nyt tarvitaan kokonaisvaltainen lakiuudistus, ja lisäaika kaikille alueille, Berg linjaa.

Berg esittää, että rahoitusmallin uudistaminen tehdään parlamentaarisesti.

– Kyse on koko suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Siksi olen esittänyt parlamentaarista työryhmää. Se olisi kestävin tapa korjata hallituksen tekemät virheet. Toivon, että hallitus vielä näkee valon ja tarttuu tähän, Berg päättää.