SDP:n Matias Mäkynen: Hyvinvointialueiden irtisanomiset on peruttava
Kunta- ja alueministeri Ikonen kertoi torstaina Helsingin Sanomille, että hyvinvointialueille annetaan lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kiittää hallituksen järkiintymistä asiassa ja vetoaa nyt alueisiin, että ne käyttäisivät mahdollisuuden ja välttäisivät vahingolliset päätökset.
– Hyvinvointilalueiden on arvioitava uudelleen syksyn aikana päätetyt irtisanomiset. Keskiviikkona Etelä-Karjala kertoi vähentävänsä lähes 400 sote-ammattilaista. Omalla alueellani Pohjanmaalla ilmoitettiin marraskuun alussa irtisanomisuhan koskevan 72 henkilöä. Etelä-Pohjanmaalla on sovittu 265 työpaikan vähentämisestä. Nämä irtisanomiset on mahdollisuuksien mukaan peruttava ja tehtävä talouden sopeutuminen lisäajan puitteissa pehemeämmin keinoin, Mäkynen vetoaa.
Palvelutarpeet kasvavat ikääntymisen myötä, mutta hallituksen yli 650 miljoonan euron leikkausten myötä alueiden rahoitus ei pysy hintojen nousun ja palvelutarpeen kasvun perässä. Lisäaika talouden tasapainotukseen on siksi välttämätöntä.
– Hallitus on leikkauksillaan aiheuttanut hyvinvointialueiden talousongelmat, joten sillä on vastuu myös varmistaa, etteivät leikkaukset johda heikennyksiin, joita myöhemmin kadutaan. Siksi toivon, että kaikki hyvinvointialueet hakevat tarvittavan lisäajan ja välttävät irtisanomiset. Säästöjä on ensisijaisesti haettava hoitoon pääsyn paranemisen ja hoitojonojen purun kautta, jotta tarve raskaammille palveluille vähenee. Alueiden on myös tärkeää ottaa käyttöön uutta teknologiaa, jotta hoitohenkilökunnan työtaakkaa saadaan kevennettyä ja palveluiden saatavuutta parannettua, Mäkynen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
