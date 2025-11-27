SDP:n Matias Mäkynen: Hyvinvointialueiden irtisanomiset on peruttava

Kunta- ja alueministeri Ikonen kertoi torstaina Helsingin Sanomille, että hyvinvointialueille annetaan lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kiittää hallituksen järkiintymistä asiassa ja vetoaa nyt alueisiin, että ne käyttäisivät mahdollisuuden ja välttäisivät vahingolliset päätökset.