Vihreiden Pitko: Valtiovarainministeri Purra osoitti ymmärtämättömyytensä — krääsätalous on paitsi ympäristölle myös terveydelle haitallista
Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko tyrmistyi valtiovarainministeri Riikka Purran puheista kyselytunnilla torstaina 27.11. Pitkon mukaan Purran puheista kuulsi läpi se, että hän ei tunne krääsätalouteen liittyviä vaaroja.
Pitko kysyi kyselytunnilla hallitukselta, aikooko se puuttua sekä terveydelle että ympäristölle haitalliseen krääsätalouteen ja toteuttaa vihreän verouudistuksen, jossa muun muassa krääräkaupan sijaan tuettaisiin suomalaisia korjauspalveluita.
Pitko kertoo tyrmistyneensä ministeri Purran vastauksesta kysymykseensä. Purran mukaan monet esimerkiksi aasialaisista krääsäkaupoista tilatut paketit sisältävät ”käytännössä samanlaisia tuotteita” kuin suomalaisista liikkeistä kalliimmalla ostetut tavarat.
— Ministerin väite on tyrmistyttävä ja jopa vaarallinen viesti suomalaisille. Norjassa TV2:n julkaiseman uutisen mukaan esimerkiksi kiinalaisesta Sheinistä tilatut tuotteet saattavat sisältää jopa syöpää aiheuttavia tai hedelmällisyyteen haitallisesti vaikuttavia aiheita. Kyse ei todellakaan ole samankaltaisista tuotteista kuin vastuullisesti tuotetut Suomessa myydyt ja valvotut tuotteet, Pitko puuskahtaa.
Ministerin vastaus on Pitkon mukaan myös ylimielinen ja suomalaisia yrittäjiä halventava. Ulkomaisista krääsäkaupoista tilattuihin tuotteisiin käytetyt rahat ovat pois suomalaisilta yrittäjiltä.
— Hallitus on itse leikannut etenkin pienituloisten suomalaisten ostovoimaa. Jos kaikilla ei ole varaa ostaa normaalihintaisia tuotteita Suomesta, voi valtiovarainministeri katsoa peiliin. Myös pienituloisilla suomalaisilla on oikeus ostaa tavaransa ilman, että tuotteesta saa ihottuman, Pitko päättää.
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
