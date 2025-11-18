Lisälippuja jaossa Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutapahtumaan Espoo Metro Areenalle

Yle välittää tapahtuman suorana Ylen TV1-kanavalla sekä Yle Areenassa 23.12. klo 19 alkaen. Ohjelma jää myös katsottavaksi Yle Areenaan 6.1.2026 asti. Lähetyksen kesto on noin 1 h 30 min.

Illan tähtiartisteina laulavat ja laulattavat Diandra sekä Jepa Lambert. Heitä säestää lähes kymmenpäinen juhlaorkesteri Soul Connection taustalaulajilla vahvistettuna.

Tapahtuman juontavat tv:stä tutut Anniina Valtonen sekä Totti Toivonen. Millaista on tulla aatonaattona juontamaan espoolaisten yhteistä yhteislaulutapahtumaa?

– Minulle rakkain ja tärkein juhlapyhä on joulu. Odotan tapahtumalta kaunista joulun tunnelmaa, upeita esityksiä ja mieletöntä yhteislaulua, sanoo Anniina Valtonen.

– Toivon myös, että onnistumme tuomaan joulumieltä kaikille ja apua sitä tarvitseville.

– Joululaulujen laulaminen ja Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus kuuluvat jouluperinteisiini joka vuosi, Totti Toivonen jatkaa. – Ne ovat minulle keskeinen joulutunnelman tuoja. Joululaulut luovat joulutunnelmaa, vaikkei mitään muuta jouluun liittyvää olisi tai ei olisi voimia järjestää joulua.

– Toivon, että voimme tämän konsertin kautta auttaa ihmisiä rauhoittumaan edessä olevaan jouluun ja tuoda erilaisissa tilanteissa eläville ihmisille joulumieltä, lämpöä ja apua. Olen itse useamman lapsen isä ja siksikin Kauneimpien joululaulujen hyväntekeväisyyskohde – maailman lapset, on sydäntäni lähellä.

Espoo Metro Areenalla on paikalla myös Espoon piispa Kaisamari Hintikka, Jouluradio sekä Suomen Lähetysseura. Tilaisuudessa käytetään kolmea kieltä, suomea, ruotsia ja englantia.

Osallistujia pyydetään tulemaan paikalle Espoo Metro Areenalle ajoissa. Ovet Areenalle aukeavat klo 17.30 ja istumapaikoille pääsee klo 17.45 alkaen, tervetulosanat tilaisuuteen kuullaan jo klo 18.15. Yleisön tulee olla paikoillaan Ylen televisioinnin vuoksi viimeistään klo 18.45.

Tilaisuus on maksuton, mutta siihen tulee varata liput etukäteen. Lippuja voi varata Ticketmasterista (ticketmaster.fi). Paikat ovat numeroimattomia, mutta ne jaetaan katsomonumeroittain Areenalla. Lippuja voi varata enintään viisi kappaletta per tilaus. Yhden lipun käsittelykulu on 0,30 euroa. Kustakin lipputilauksesta peritään kuitenkin enintään 1,50 euron tilausmaksu.

Espoo Metro Areenan osoite on Urheilupuistontie 3. Parkkipaikkoja on hyvin rajallinen määrä. Suosittelemme siksi tulemista paikan päälle julkisilla kulkuvälineillä. Urheilupuiston metroasema on noin 500 metrin etäisyydellä.

Tapahtuman tiedot löytyvät myös verkosta Espoon seurakuntien joulusivulta www.jouluespoossa.fi

Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lapsille ja heidän perheilleen

Miljoonat lapset ja heidän perheensä maailmalla kärsivät köyhyydestä, sodista ja erilaisista katastrofeista. Anna joululahjaksi toivoa Suomen Lähetysseuran kautta.

Kauneimmat Joululaulut -tapahtumalla kerätään lahjoituksia, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti JOULU20 numeroon 16155. Voit myös lahjoittaa vapaavalintaisen summan MobilePaylla numeroon 61408 tai verkossa kauneimmatjoululaulut.fi.

Keräyslupa: RA/2020/1538 ja ÅLR 2024/5880.