Aktivistien Black Friday-terveiset kauppakeskus Jumbon seinällä: “Älä osta turhaa p*skaa”.

Greenpeace: Ilmastokokouksen päätös odotetun kädenlämpöinen – fossiilisista irtautumista ajavien maiden rintama kuitenkin vahvistuu 22.11.2025 19:39:29 EET | Tiedote

YK:n ilmastokokous (COP30) Brasilian Belémissä päättyi juuri ennakoiduin tuloksin, ilman suurempia läpimurtoja. Tiekartat fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi ja metsäkadon pysäyttämiseksi jäivät sopimatta ja sopeutumisen indikaattoreita ja rahoitusta koskevat päätökset heikoiksi. Käytännössä maat sopivat minimiaskelista, joilla kansainvälinen ilmastoyhteistyö Pariisin sopimuksen alla jatkuu, mutta ilman uskottavaa suunnitelmaa toimien kiihdyttämisestä. Katseet siirtyvät nyt yhä enemmän erilaisiin edelläkävijöiden kokoonpanoihin, joissa todellinen muutos muhii.