Aktivistien Black Friday-terveiset kauppakeskus Jumbon seinällä: “Älä osta turhaa p*skaa”.
Greenpeacen aktivistit heijastivat torstai-iltana Suomen suurimman kauppakeskuksen, Jumbon, seinään jättikokoisen, Black Fridayn lietsomaa holtitonta kulutushurmosta kritisoivan viestin. Tempauksellaan aktivistit haluavat muistuttaa, että Black Friday ruokkii ylikulutusta, joka puolestaan kiihdyttää yhä pahenevaa ilmastokriisiä ja luontokatoa. Suomessa ns. ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna jo 6. huhtikuuta.
Projisoinnillaan Greenpeacen aktivistit halusivat muistuttaa, että ylikulutus on yksi ilmastokriisin ja luontokadon pääsyistä. Suomessa ns. ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna jo 6.4. ja tuoreen Euroopan Ympäristökeskuksen raportin mukaan Suomessa luonnonvarojen kulutus on Euroopan suurinta henkilöä kohden laskettuna.
“Suomalaiset kuluttavat luonnonvaroja kuin viimeistä päivää ja Yhdysvalloista Suomeen rahdattu Black Friday tietysti ruokkii tätä ylikulutusta entisestään. Etenkin Suomen kaltaisissa vauraissa teollisuusmaissa on näytettävä mallia sille, ettei ilmastokriisiä ja luontokatoa kiihdytetä tieten tahtoen. Loputtomalle krääsän haalimiselle ja valtaville jätevuorille on tultava loppu”, Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen kommentoi.
Samalla kun jatkuva luonnonvarojen liikakäyttö kiihdyttää ympäristökriisejä, luovat Black Fridayn kaltaiset kulutusjuhlat kohtuuttomia jätekuormia ja täyttävät kodit kysenalaisissa oloissa tuotetulla vaatteilla ja elektroniikalla. Monet esimerkiksi verkkokaupoista tilatut tuotteet ovat myös kuluttajille haitallisia – kuten Greenpeacen tuore raportti verkkokauppajätti Sheinin vaatteista löydetyistä vaarallisista kemikaaleista osoittaa. Sen mukaan 32% Sheinistä tilatuista vaatteista ja asusteista sisälsi EU:n raja-arvot ylittävät määrät vaarallisia kemikaaleja – jotkut tuotteista jopa 3300-kertaisesti.
Hintaoppaan selvityksen mukaan jopa kolmannes verkkokaupan tuotteiden hinnoista on noussut juuri Black Fridayn alla. Taustalla saattaa piillä halu saada Black Fridayn alennusprosentit näyttämään suuremmilta kuin ne oikeasti ovatkaan. Aktivistien mielestä kaupan alan toimijoiden tulisi toimia vastuullisesti, eikä lietsoa ylikulutusta valheellisella hintakikkailulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
Olli TiainenIlmasto- ja energia-asiantuntija
- energia
- maatalous
- liikenne
- viherpesu
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Tuore selvitys: pikamuotijätti Sheinin myymistä vaatteista 32% sisälsi ihmisille ja ympäristölle vaarallisia aineita26.11.2025 07:22:00 EET | Tiedote
Verkkokauppajätti Sheinin vaatteet sisältävät yhä vaarallisia kemikaaleja, kertoo Greenpeacen tuore selvitys “Shame on you, Shein”, jossa laboratoriotestattiin Sheinistä tilattuja tuotteita. Testatuista vaatekappaleista 32 prosenttia sisälsi vaarallisia kemikaaleja, jotka ylittivät EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) asettamat rajat. Greenpeace tilasi 56 Sheinin verkkokaupassa myytävää tuotetta – takkeja, lastenvaatteita, kenkiä ja erilaisia ulkoiluvaatteita – eri puolilta Eurooppaa ja lähetti ne yksityiseen saksalaislaboratorioon testattavaksi. Testeissä havaittiin muun muassa muovien pehmittimiä eli ftalaatteja sekä vettä ja likaa hylkivä “ikuisuuskemikaali” PFAS. Seitsemän testattua tuotetta ylitti vaarallisten PFAS-yhdisteiden raja-arvot jopa 3 300-kertaisesti. 14 tuotetta ylitti ftalaattien raja-arvot, joista 6 vähintään 100-kertaisesti.
Greenpeace: Ilmastokokouksen päätös odotetun kädenlämpöinen – fossiilisista irtautumista ajavien maiden rintama kuitenkin vahvistuu22.11.2025 19:39:29 EET | Tiedote
YK:n ilmastokokous (COP30) Brasilian Belémissä päättyi juuri ennakoiduin tuloksin, ilman suurempia läpimurtoja. Tiekartat fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi ja metsäkadon pysäyttämiseksi jäivät sopimatta ja sopeutumisen indikaattoreita ja rahoitusta koskevat päätökset heikoiksi. Käytännössä maat sopivat minimiaskelista, joilla kansainvälinen ilmastoyhteistyö Pariisin sopimuksen alla jatkuu, mutta ilman uskottavaa suunnitelmaa toimien kiihdyttämisestä. Katseet siirtyvät nyt yhä enemmän erilaisiin edelläkävijöiden kokoonpanoihin, joissa todellinen muutos muhii.
Nestlé lopetti ostot metsäjätiltä: hakkaa luonnonmetsää Pohjois-Ruotsissa7.11.2025 13:04:01 EET | Tiedote
Maailman suurin elintarvike- ja juomayhtiö Nestlé on päättänyt katkaista välit ruotsalaiseen metsäjätti SCA:han, joka on jäänyt kiinni luonnonmetsien hakkuista ja saamelaisille tärkeiden porojen laidunmaiden tuhoamisesta Pohjois-Ruotsissa.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös asettaa öljyteollisuudelle ilmastorajat28.10.2025 14:17:58 EET | Tiedote
Norjan valtion on arvioitava öljyn ja kaasun globaalit ilmastovaikutukset ennen uusien öljykenttien avaamista Norjan mannerjalustalle, linjaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Muutoin Norja rikkoisi Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Tuomio luo uusia oikeudellisia velvoitteita, jotka muuttavat sitä, miten hallitusten tulee toimia fossiilisten polttoaineiden laajentamisen suhteen.
Metsä Group kärähti: aikoo avohakata 194-vuotiasta luonnonmetsää21.10.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin kuuluva Kemijärven yhteismetsä on suunnitellut avohakkuut jopa 194-vuotiaaseen luonnonmetsään Kemijärvellä. Kesällä Metsä Group avohakkasi Sallassa monisatavuotiasta luonnonmetsää. Viime viikolla yhtiö väitti julkisuudessa, ettei se hanki puuta vanhoista tai suojelun arvoisista metsistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme