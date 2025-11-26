Classic vahvempi Pirkanmaan torstaiderbyssä
F-liigan torstain mittelö pelattiin Pirkanmaan paikallisena, kun Classic kaatoi kotonaan Lempäälässä Pirkat maalein 7-2. Classic nousi voitollaan sarjakärkeen ohi ottelun vähemmän pelanneen TPS:n.
Olivia Honkonen ja Vilja Kuutniemi laukoivat Classicille avauserässä kahden maalin etumatkan, mutta sitkeästi taistellut Pirkat nousi vielä Helmi Järven osumalla maalin päähän, kun toinen erä ehti vanheta vain 14 sekuntia. Sitten kotijoukkue kuitenkin repi eroa karaten toiseen taukoon mennessä 6–2-johtoon. Pirkkojen toisen maalin iski Veera Lindroth, jolle osuma oli liigauran ensimmäinen. Päätöserän ainoa maali nähtiin sen viimeisellä minuutilla, kun Natalia Pitkäkangas sijoitti oikeasta siivestä mukinkorkuisen laukauksen Piia Vilosen maalin takakulmaan.
Classicin illan pistehait olivat kolme maalia syöttänyt Suvi Hämäläinen sekä yhden tehnyt ja kaksi syöttänyt Vilja Kuutniemi.
F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina, kun vuorossa ovat ottelut SaiPa–PSS, ÅIF–Koovee, SSRA–Nothern Stars, FBC Loisto–SB-Pro ja TPS–EräViikingit.
