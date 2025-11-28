Öljy- ja maakaasulämmityksen vaihtajat aktiivisena – tuhat avustushakemusta lyhyessä ajassa
ELY-keskuksen suosittu avustushaku fossiilisesta lämmityksestä luopumiseen jatkui jälleen lokakuussa. Tukea on hakenut alle kahden kuukauden aikana jo lähes tuhat kotitaloutta. Jäljellä oleva määräraha riittää enää enintään 2 000 hakijalle. Remontteja voi toteuttaa 31.8.2026 saakka.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus avasi lokakuussa uudestaan avustushaun öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville ja fossiilittomaan lämmitysmuotoon siirtyville omakoti- ja paritalojen omistajille. Avustusta on myönnetty reilun viiden vuoden aikana lähes 34 000 kotitaloudelle.
ELY-keskus myöntää fossiilisesta lämmityksestä luopuville pientalojen omistajille aikaisempaan tapaan 2 500 ja 4 000 euron avustuksia. Suurempi 4 000 euron avustus myönnetään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön vaihtaville hakijoille ja 2 500 euron avustus muihin ei-fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin vaihtaville.
Lämmitysjärjestelmän vaihto mielessä? Toimi nyt!
Tukea voidaan myöntää yksityishenkilöille ja kuolinpesille öljy- tai maakaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä uuden lämmitysjärjestelmän hankkimiseen silloin, kun pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustuksen saamiseksi vanha lämmitysjärjestelmä tulee poistaa kokonaan. Yhteen remonttiin voi saada vaihtoehtoisesti joko avustuksen tai kotitalousvähennyksen.
”Remontin suunnittelu ja avustuksen hakeminen kannattaa aloittaa viimeistään vuodenvaihteessa, jos haluaa varmistua tuen saamisesta. Jos hakemusmäärä säilyy tulevina kuukausina syksyn tasolla, määrärahat kuluvat loppuun kevään 2026 aikana. Haku suljetaan, kun määrärahat loppuvat”, kertoo ryhmäpäällikkö Sabina Mäki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Virasto vaihtuu, mutta haku jatkuu
Vuoden 2026 alusta alkaen avustusta myöntää koko maassa keskitetysti Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Avustushaku on koko ajan käynnissä, mutta valtion aluehallinnon uudistuksen takia hakemusten käsittelyssä on tauko joulukuun puolivälistä alkaen. Hakemusten käsittely jatkuu tammikuussa heti kun mahdollista. Virastomuutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.
Lisätietoja avustuksen hakijalle
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
0295 020 900 (ma-pe 9–15)
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Lisätietoja medialle
Sabina Mäki
ryhmäpäällikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
0295 036 090
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ilkka Hippinen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
029 525 0044
etunimi.sukunimi@gov.fi
