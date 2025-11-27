Kylmä kausi ei jätä kylmäksi – psykologinen trilleri voitontahdosta Yle Areenassa 1.1.2026
Unelmilla on kova hinta kilpahiihdon maailmaan sijoittuvassa draamasarjassa
Heti Ylen satavuotisjuhlavuoden alussa nähtävä Kylmä kausi on psykologinen draamatrilleri naisten hiihtomaajoukkueesta ja unelmien hinnasta.
Kun maajoukkueen altavastaaja Anna (Roosa Söderholm) saa mahdollisuuden treenata Marian (Sannah Nedergård), arvoituksellisen hiihtokuningattaren aisaparina, hän tarttuu tilaisuuteen epäröimättä. Molempia naisia valmentaa armoton Kim (Antti Virmavirta), jolle vain tulokset merkitsevät. Anna ja Maria pelaavat synkkää, psykologista peliä, jossa he kilpailevat toisiaan vastaan, mutta myös tarvitsevat toisiaan noustakseen maailman huipulle. Mutta mitä lähemmäs huippua Anna pääsee, sitä kovemmaksi menestyksen hinta kasvaa. Ja lopulta voittajia voi olla vain yksi.
Kahdeksanosainen Kylmä kausi ammentaa tosimaailman esimerkeistä, mutta kertoo kuitenkin täysin fiktiivisen tarinan naisten hiihtomaajoukkueesta. Sarja kuljettaa katsojan harjoituskentiltä kisalatujen painekattilaan ja huippu-urheilijoiden sisäiseen maailmaan. Kylmä kausi on tarina pimeistä puolista, jotka nousevat esiin silloin, kun ihminen päättää antaa unelmalleen kaikkensa.
Sarjan luoja ja käsikirjoittaja Jemina Jokisalo teki sarjaa varten usean vuoden ajan kattavaa tausta- ja tutkimustyötä hiihdon parissa.
"Huippu-urheilu on armotonta – etenkin silloin, kun kilpaillaan samalla radalla ja samasta kruunusta. Naisten maajoukkueessa on lähes aina käyty kahden kuningattaren taistoa, ja juuri tämä dynamiikka kiehtoi minua. Tein laajan taustatyön sarjaa varten ja inspiroiduin paljon näistä tinkimättömistä, ristiriitaisistakin tahtonaisista, jotka ovat valmiita uhraamaan lähes kaiken päästäkseen huipulle”, kertoo Jokisalo sarjan synnystä ja sen taustoista.
Kurinalainen ja kovakin hiihdon maailma on kuitenkin vain kehys koskettavalle tarinalle. “Minua kiehtoi se, miten usein meitä ajavat eteenpäin juuri ne ihmiset, joihin meillä on monimutkaisimmat suhteet. Tarvitsemme sekä päänsilittäjiä että niitä, jotka saavat meidät ylittämään itsemme. Kylmä kausi -sarjan keskiössä on juuri tällainen kahden naisen välinen suhde, joka on täynnä kateutta ja kilpailua, mutta toisaalta myös ihailua ja toinen toisensa kirittämistä eteenpäin", kuvailee Jemina Jokisalo.
Sarjaa on kuvattu Suomessa ja Sloveniassa.
Rooleissa: Roosa Söderholm, Sannah Nedergård, Kreeta Salminen, Reetta Ylä-Rautio, Edit Williams, Antti Virmavirta, Viktor Nyström Sköld, Karim Rapatti, Pelle Heikkilä, Saana Koivisto.
Sarjan luoja ja pääkäsikirjoittaja: Jemina Jokisalo
Käsikirjoitus: Jemina Jokisalo, Daniela Hakulinen, Fanni Mikkonen, Tua Harno
Ohjaus: Akseli Tuomivaara ja Petra Lumioksa
Tuottajat: Johanna Tarvainen ja Samuli Norhomaa
Tuottaja, Yle: Tarja Granvik
Sarjan on Ylelle tuottanut Just Republic Oy.
Kylmä kausi Yle TV1:ssä sunnuntaisin 4.1. alkaen ja 1.1. kaikki jaksot Yle Areenassa.
Yhteyshenkilöt
Tarja Granviktuottaja, Yletarja.granvik@yle.fi
Samuli Norhomaavastaava tuottaja, Just Republic Oysasu@justrepublic.fi
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntija
