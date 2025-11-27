Päätöstiedote kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokouksesta 2.12.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.12.2025 27.11.2025 16:15:27 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Helsinki suosittelee koulujen välituntien mobiililaiterajoituksia Esityslistalla on muun muassa päätös valtuustoaloitteesta, missä Helsingin kaupunki esittää koulujen johtokunnille, että mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan lisää myös välituntien aikana. Helmikuussa 2026 koulujen johtokunnille toimitetaan kooste nykyisistä järjestyssäännöistä. Kaupunki suosittelee vahvasti, että alakoulujen kaikki välitunnit olisivat mobiililaitevapaita ja yläkouluissa ainakin osa välitunneista. Järjestyssäännöistä päättää kaupungin hallintosäännön mukaan koulun johtokunta. Sama kooste ja yhteenveto toimitetaan myös sopimuskouluille ja nämä voivat halutessaan käyttää näitä kirjauksia omissa järjestyssäännöissään. Tilahankkeet Tilahankkeista esityslistalla on lausunto osoitteessa Jaluspolku 3 sijaitsevan Meri-Rastilan monito