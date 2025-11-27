Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöstiedote kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokouksesta 2.12.2025

2.12.2025 20:58:38 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

Jaa

Lautakunnan tiistaina 2. joulukuuta pidetyn kokouksen päätökset  on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista ja päätöstiedote 

Avainsanat

kasvatus- ja koulutuslautakuntahelsingin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.12.202527.11.2025 16:15:27 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Helsinki suosittelee koulujen välituntien mobiililaiterajoituksia Esityslistalla on muun muassa päätös valtuustoaloitteesta, missä Helsingin kaupunki esittää koulujen johtokunnille, että mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan lisää myös välituntien aikana. Helmikuussa 2026 koulujen johtokunnille toimitetaan kooste nykyisistä järjestyssäännöistä. Kaupunki suosittelee vahvasti, että alakoulujen kaikki välitunnit olisivat mobiililaitevapaita ja yläkouluissa ainakin osa välitunneista. Järjestyssäännöistä päättää kaupungin hallintosäännön mukaan koulun johtokunta. Sama kooste ja yhteenveto toimitetaan myös sopimuskouluille ja nämä voivat halutessaan käyttää näitä kirjauksia omissa järjestyssäännöissään. Tilahankkeet Tilahankkeista esityslistalla on lausunto osoitteessa Jaluspolku 3 sijaitsevan Meri-Rastilan monito

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.11.20257.11.2025 11:12:51 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 11. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2025 talousarvion kolmas toteutumisennuste Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat hankkeet: päätös osoitteessa Kyösti Kallion tie 1 sijaitsevan Kulosaaren korttelitalon laajennuksen tarveselvityksestä päätös Lauttasaaressa, osoitteessa Klaarantie 3 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Allin ja Osterin toiminnan lakkauttamisesta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 6 sijaitsevan Katajanokan ala-asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 4 sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye