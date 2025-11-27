Päätöstiedote kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokouksesta 2.12.2025
Lautakunnan tiistaina 2. joulukuuta pidetyn kokouksen päätökset on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Kokouksen esityslista ja päätöstiedote
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi Kopomaa-Weymarnyksikön päällikkö
Palveluviestintä
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.12.202527.11.2025 16:15:27 EET | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Helsinki suosittelee koulujen välituntien mobiililaiterajoituksia Esityslistalla on muun muassa päätös valtuustoaloitteesta, missä Helsingin kaupunki esittää koulujen johtokunnille, että mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan lisää myös välituntien aikana. Helmikuussa 2026 koulujen johtokunnille toimitetaan kooste nykyisistä järjestyssäännöistä. Kaupunki suosittelee vahvasti, että alakoulujen kaikki välitunnit olisivat mobiililaitevapaita ja yläkouluissa ainakin osa välitunneista. Järjestyssäännöistä päättää kaupungin hallintosäännön mukaan koulun johtokunta. Sama kooste ja yhteenveto toimitetaan myös sopimuskouluille ja nämä voivat halutessaan käyttää näitä kirjauksia omissa järjestyssäännöissään. Tilahankkeet Tilahankkeista esityslistalla on lausunto osoitteessa Jaluspolku 3 sijaitsevan Meri-Rastilan monito
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 11.11.202511.11.2025 20:37:55 EET | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 11. marraskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.11.20257.11.2025 11:12:51 EET | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 11. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2025 talousarvion kolmas toteutumisennuste Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat hankkeet: päätös osoitteessa Kyösti Kallion tie 1 sijaitsevan Kulosaaren korttelitalon laajennuksen tarveselvityksestä päätös Lauttasaaressa, osoitteessa Klaarantie 3 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Allin ja Osterin toiminnan lakkauttamisesta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 6 sijaitsevan Katajanokan ala-asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 4 sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Mediakutsu: Tervetuloa tutustumaan Pasilan peruskoulun ja Päiväkoti Aurinkokellon uuteen rakennukseen6.11.2025 09:19:50 EET | Kutsu
Helsingin kaupungin koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa uudessa rakennuksessa Keski-Pasilassa syysloman jälkeen lokakuussa.
Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 4.11.20254.11.2025 19:09:11 EET | Pressmeddelande
Protokollet finns på sektorns webbplats.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme