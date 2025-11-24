Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2026 lievästi alijäämäinen

Valtiovarainministeriön Kymenlaakson hyvinvointialueelle ilmoittama rahoitus vuodelle 2026 on noin 902 miljoonaa euroa, joka on noin 8,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2025.

– Rahoituksen kasvu on hieman alle prosentin ja se on kaikista hyvinvointialueista pienin. Vaikka olemme aktiivisesti tehneet tuottavuustoimia sekä asettaneet tuottavuustavoitteita myös tuleville vuosille, niin todellisuus on se, ettei tämä rahoitus ja tuottavuustoimet riitä kattamaan lakisääteisten palveluiden järjestämisestä aiheituvia kustannuksia, toteaa hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman.

Hyvinvointialueen taseeseen vuosilta 2023 ja 2024 kertyneiden sekä vuonna 2025 kertyvän kumulatiivisen alijäämän arvioidaan tällä hetkellä kasvavan 107,6 miljoonaan euroon.

– Alijäämien kattaminen säädetyssä ajassa ei ole meille realistista. Se vaatisi sellaisia sopeutustoimia, jotka uhkaisivat mahdollisuuttamme turvata alueemme asukkaille perustuslain edellyttämät sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut. Talouden haasteista huolimatta ensisijainen tehtävämme on huolehtia alueemme asukkaiden terveydestä, hoivasta ja turvallisuudesta, Hagman sanoo.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on aloitettu selvitys lisärahoituksen hakemisesta vuosille 2025 ja 2026. Aluehallitus päättää hakemisesta erikseen vielä vuoden 2025 aikana.

Talousarvioon sisällytetty säästöjä 36,6 miljoonalla eurolla

Hyvinvointialueen toimintakulut ovat talousarviossa 1 043,4 miljoonaa euroa, joka on noin 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa. Toimintakulujen kasvun taustalla ovat henkilöstökustannusten nousu ja yleinen kustannustason nousu. Henkilöstökulut ovat 462,5 miljoonaa euroa, mikä on 26,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 ennusteessa.

Talousarvioon on sisällytetty säästötavoitteita 36,6 miljoonalla eurolla. Säästöjä haetaan palvelujen ostoista, joiden arvioidaan vähenevän kuluvasta vuodesta 15 miljoonaa euroa. Säästöjä haetaan myös palvelutuotannon muutoksilla ja digitalisaatiolla ja sen tuomilla toimintamallien muutoksilla.

Taloussuunnittelussa seuraaville vuosille korostuvat rahoituksen vaatimattomat kasvunäkymät, mutta samalla hyvinvointialueen vahva tavoite kääntää tulos positiiviseksi ja pyrkiä vähitellen kattamaan kertynyt alijäämä.

Aluehallitus käsittelee 2.12. kokouksessaan muiden muassa myös vuosien 2026–2029 hyvinvointialuestrategiaa ja samalle ajanjaksolle laadittua tuottavuusohjelmaa. Aluevaltuusto päättää näistä niin ikään joulukuussa.

Asiat esityslistalla

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelma 2026-2030

Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia 2026-2029