Danfoss Drivesin ja Vaasan yliopiston yhteistyösopimus tiivistää yhteistyötä ja avaa opiskelijoille uusia ovia
Danfoss Drives ja Vaasan yliopisto allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen Danfoss Drivesin Vaasan-toimipisteessä keskiviikkona 3.12.2025. Sopimus on merkittävä virstanpylväs kahden vahvan alueellisen ja kansainvälisen toimijan suhteessa. Sen tavoitteena on rakentaa pitkäjänteistä, monipuolista ja vaikuttavaa kumppanuutta, joka tukee kestävää kehitystä, kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
Vaasan yliopisto on kansainvälisesti arvostettu tutkimusyliopisto, joka yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen. Danfoss Drives puolestaan on maailmanlaajuisesti tunnettu edistyneiden taajuusmuuttaja- ja tehonmuokkausratkaisujen toimittaja, jonka ydinosaamista ovat energiatehokkuus ja innovatiiviset sähkömoottoreiden ohjausratkaisut.
Sopimuksen myötä osapuolet yhdistävät voimansa ja osaamisensa tavalla, joka mahdollistaa uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen globaaleihin haasteisiin. Yhteistyö ulottuu laajasti tutkimukseen, koulutukseen ja innovoinnin vahvistamiseen. Tutkimuksen saralla tavoitteena on perustaa uusia monitieteisiä tutkimuslinjoja, kehittää yhteisiä professuureja ja toteuttaa yrityskohtaisia tohtorikoulutusohjelmia. Lisäksi yhteistyö lisää opinnäytetöiden määrää ja mahdollistaa sopimustutkimuksen toteuttamisen ajankohtaisista aiheista.
Koulutuksen ja osaajapolkujen osalta sopimus avaa ovia esimerkiksi harjoitteluohjelmiin. Kansainväliset ja kotimaiset osaajat voivat tutustua ja osallistua yrityksen toimintaan jo opintojensa aikana. Innovaatioekosysteemin yhteistyön kautta voidaan järjestää tapahtumia ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia ratkoa Danfossin ulkopuolisia innovaatiohaasteita.
Sopimus luo mahdollisuuden rakentaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa yhteistyötä. "Tämä sopimus on merkittävä askel kohti entistä tiiviimpää yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa. Kun yhdistämme Danfossin teknologiaosaamisen ja yliopiston vahvan tutkimus- ja koulutusosaamisen, voimme yhdessä kehittää ratkaisuja, jotka tukevat vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä. Meille on tärkeää, että yhteistyö ei jää pelkästään yksittäisiin projekteihin, vaan muodostaa pitkäjänteisen kumppanuuden, joka hyödyttää sekä alueellista että kansainvälistä yhteisöä. Näemme tämän investointina tulevaisuuteen: osaajiin, innovaatioihin ja yhteiseen kestävän kasvun tavoitteeseen", sanoo Danfoss Drivesin teknologiajohtaja Nicklas Södö.
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen korostaa, että sopimus avaa merkittäviä mahdollisuuksia: "Strateginen kumppanuus Danfossin kanssa tarjoaa opiskelijoillemme ja tutkijoillemme ainutlaatuisia mahdollisuuksia osallistua huipputason tutkimukseen ja kehitystyöhön. Samalla voimme yhdessä vastata globaaleihin haasteisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän teknologian kehittämiseen. Tämä yhteistyö tuo yhteen tieteellisen tutkimuksen ja yritysten ydinosaamisen, markkinat ja luovan ajattelun. Juuri tällaisessa rajapinnassa syntyvät usein ne merkittävimmät innovaatiot."
Sopimuksen ytimessä on yhteinen tavoite vahvistaa osaamispääomaa ja parantaa kilpailukykyä. Monialainen yhteistyö luo edellytyksiä uusille innovaatioille, tukee asiantuntijoiden työllistymistä ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Danfoss Drives ja Vaasan yliopisto kehittävät yhdessä toimintamallia, jossa tutkimus, teknologinen kehitys ja käytännön ratkaisut etenevät rinnakkain ja jossa paikallinen asiantuntemus nivoutuu tiiviisti osaksi kansainvälistä kehitystä.
Yhteyshenkilöt
Nicklas SödöTeknologiajohtaja, Danfoss Drives OyPuh:040 8371 429nicklas.sodo@danfoss.com
Danfoss lyhyesti
Danfoss kehittää teknologiaratkaisuja, jotka parantavat koneiden ja järjestelmien tehokkuutta, vähentävät päästöjä, pienentävät energiankulutusta ja tukevat sähköistämistä.
Tuotteitamme ja ratkaisujamme käytetään laajasti eri toimialoilla, kuten kylmätekniikassa, ilmastoinnissa, lämmityksessä, tehonmuokkauksessa, moottorinohjauksessa, teollisuuskoneissa, meriteollisuudessa, datakeskuksissa ja liikkuvissa työkoneissa. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja uusiutuvaan energiaan – aurinko- ja tuulivoimaan, energian varastointiin ja lämmön talteenottoon – sekä tuemme kaupunkien energiatehokkaita kaukolämpöratkaisuja.
Danfoss-konserni työllistää noin 39 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 9,7 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.
Vaasan yliopisto lyhyesti
Vaasan yliopisto rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdistämällä ainutlaatuisella tavalla liiketoiminnan ja tekniikan osaamisen. Tartumme ajankohtaisiin ilmiöihin määrätietoisesti ja tiiviissä yhteistyössä. Osana Pohjoismaiden suurinta energiateknologian keskittymää edistämme kestävää liiketoimintaa, energiaa ja yhteiskuntaa. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka luovat oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa.
