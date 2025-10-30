Danfoss Drivesin ja Vaasan yliopiston yhteistyösopimus tiivistää yhteistyötä ja avaa opiskelijoille uusia ovia

Vaasan yliopisto on kansainvälisesti arvostettu tutkimusyliopisto, joka yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen. Danfoss Drives puolestaan on maailmanlaajuisesti tunnettu edistyneiden taajuusmuuttaja- ja tehonmuokkausratkaisujen toimittaja, jonka ydinosaamista ovat energiatehokkuus ja innovatiiviset sähkömoottoreiden ohjausratkaisut.

Sopimuksen myötä osapuolet yhdistävät voimansa ja osaamisensa tavalla, joka mahdollistaa uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen globaaleihin haasteisiin. Yhteistyö ulottuu laajasti tutkimukseen, koulutukseen ja innovoinnin vahvistamiseen. Tutkimuksen saralla tavoitteena on perustaa uusia monitieteisiä tutkimuslinjoja, kehittää yhteisiä professuureja ja toteuttaa yrityskohtaisia tohtorikoulutusohjelmia. Lisäksi yhteistyö lisää opinnäytetöiden määrää ja mahdollistaa sopimustutkimuksen toteuttamisen ajankohtaisista aiheista.

Koulutuksen ja osaajapolkujen osalta sopimus avaa ovia esimerkiksi harjoitteluohjelmiin. Kansainväliset ja kotimaiset osaajat voivat tutustua ja osallistua yrityksen toimintaan jo opintojensa aikana. Innovaatioekosysteemin yhteistyön kautta voidaan järjestää tapahtumia ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia ratkoa Danfossin ulkopuolisia innovaatiohaasteita.

Sopimus luo mahdollisuuden rakentaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa yhteistyötä. "Tämä sopimus on merkittävä askel kohti entistä tiiviimpää yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa. Kun yhdistämme Danfossin teknologiaosaamisen ja yliopiston vahvan tutkimus- ja koulutusosaamisen, voimme yhdessä kehittää ratkaisuja, jotka tukevat vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä. Meille on tärkeää, että yhteistyö ei jää pelkästään yksittäisiin projekteihin, vaan muodostaa pitkäjänteisen kumppanuuden, joka hyödyttää sekä alueellista että kansainvälistä yhteisöä. Näemme tämän investointina tulevaisuuteen: osaajiin, innovaatioihin ja yhteiseen kestävän kasvun tavoitteeseen", sanoo Danfoss Drivesin teknologiajohtaja Nicklas Södö.

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen korostaa, että sopimus avaa merkittäviä mahdollisuuksia: "Strateginen kumppanuus Danfossin kanssa tarjoaa opiskelijoillemme ja tutkijoillemme ainutlaatuisia mahdollisuuksia osallistua huipputason tutkimukseen ja kehitystyöhön. Samalla voimme yhdessä vastata globaaleihin haasteisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän teknologian kehittämiseen. Tämä yhteistyö tuo yhteen tieteellisen tutkimuksen ja yritysten ydinosaamisen, markkinat ja luovan ajattelun. Juuri tällaisessa rajapinnassa syntyvät usein ne merkittävimmät innovaatiot."

Sopimuksen ytimessä on yhteinen tavoite vahvistaa osaamispääomaa ja parantaa kilpailukykyä. Monialainen yhteistyö luo edellytyksiä uusille innovaatioille, tukee asiantuntijoiden työllistymistä ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Danfoss Drives ja Vaasan yliopisto kehittävät yhdessä toimintamallia, jossa tutkimus, teknologinen kehitys ja käytännön ratkaisut etenevät rinnakkain ja jossa paikallinen asiantuntemus nivoutuu tiiviisti osaksi kansainvälistä kehitystä.